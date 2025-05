Lánczi András Magyar Péterről: A Tisza Párt vezérének van egy pötty az orrán

Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus, politológus, egyetemi tanár a Mandinernek adott, pénteken megjelent interjújában kifejtette véleményét a belpolitikai fejleményekről, a Tisza Párt és Magyar Péter szerepéről, és a Tisza-elnök személyéről is. Kitért a kormányt veszélyeztető „luxizás” jelenségére, Orbán Viktor stratégiaváltására, a szuverenitásvédelmi törvényjavaslatra, valamint az MTA ügyére is.

Az Európai Unió vezetésének régóta érdeke, hogy leváltsa az Orbán-kormányt, erre a feladatra szerveződött most a Tisza – fogalmazott Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus, politológus, egyetemi tanár a Mandinernek adott, pénteken megjelent interjúban. Az MCC kuratóriumának tagja, az Európai Politikai Filozófiai Központjának vezetője arról is beszélt, hogy mi a Tisza-elnök Magyar Péter gyenge pontja, de kitért Orbán Viktor stratégiaváltására, az átláthatósági törvényre, valamint a „luxizásra” is.

Lánczi András úgy látja, hogy a magyar kormányfő erősödő személyes szerepvállalása jó irány, de hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök „nagy tekintéllyel bír”, amelyből a „hiperaktivitás” szerinte inkább elvenne, mint hozzátenne. Szavai szerint azonban Magyar Péter politizálásában „továbbra sincs több tartalom”, véleménye szerint a „személyisége alkalmatlan arra, hogy tartalmat közvetítsen”.

Intim helyzetekben női taktika, hogy ha a hölgy nem szeretné, hogy a férfi közeledjen hozzá, csak annyit mond: pötty van az orrodon. Ez egy pillanat alatt elidegeníti, kizökkenti a helyzetből. A Tisza Párt vezérének van egy pötty az orrán. Általánosságban igaz, hogy a karakterjegyeiben van a legnagyobb gyengesége, a kulturális és érzelmi érzéketlenség. Hiányzik a személyből és a mozgalomból is a kulturális összetevő. (...) Mindenki érzi, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel

– fogalmazott a Széchenyi-díjas filozófus, aki megjegyezte, hogy „ezt a felépített karaktert már többször kipróbálták, feltehetően ugyanazok a körök, amelyek most őt helyezték előtérbe”. Mint mondta, amit Magyar Péter tesz, az „a klasszikus »cirkuszt a népnek« tevékenység”, ráadásul „politikai celebként egyfolytában támadnia kell”.

„Ezért kell a kormánynak, a miniszterelnöknek folyamatosan azon dolgoznia, hogy a többség részéről megszerzett bizalmat fenntartsa. Ehhez tudatosítani kell, hogy milyen a felelősségteljes irányítás, és ezt nemcsak a meglévő, hanem a potenciális új szavazóknak is el kell mondani” – tette hozzá Lánczi András, aki a veszélyekről szólva kijelentette, hogy soha nem értette meg a „luxizást”, ugyanis szerinte „akik hivalkodnak, kárt okoznak a politikai közösségnek”.

Lánczi András az interjúban arról is beszélt, hogy:

bár a kormány évek óta azt hangsúlyozza, hogy a Fidesz az ország stabilitásának záloga, de a Tisza elnöke új narratívát épít, miszerint a közszolgáltatások válsága miatt az állam nem működik, és a gazdasági nehézségekről szóló üzenetei szerinte rezonálnak a választók mindennapi tapasztalataival. „Tény, hogy valós problémákról is beszél. (...) Ám nála a kommunikációs technika a lényeg, a sulykolás” – hangsúlyozta.

Magyar Péter szerinte „reményt árul a kormányváltásra, de hogy mi jön azután, azt nem tudjuk”. „Megállnék egy pillanatra: ha nekem egyetlen célom van, Orbán Viktort leváltani, és ez a választók szemében elfogadható, akkor nagy bajban van az ország. Világos, hogy a fiatalember alkalmatlan a kormányzásra. A celebpolitikusnak valójában nincs mondanivalója önmagán kívül, csak az, hogy az állam én vagyok” – mondta.

Úgy látja, annak ellenére, hogy „számtalan intézkedése volt a kormánynak, azt magától értetődőnek veszik az emberek, és egyszerűen mintha elfelejtették volna őket”. „Azoknak az elégedetlenkedőknek, akik most el akarják zavarni Orbán Viktort, azt mondanám: először is visszamenőleg fizessék ki a számlájukból a rezsicsökkentésnek köszönhetően megtakarított részt” – fogalmazott.

Szavai szerint Magyar Péter „hendikeppel” indul a nőknél. „Idézzük csak fel, hogyan ismertük meg, hogyan bánik egy embertársával, aki nevezetesen a felesége. Azóta pedig még több esetben bizonyított. A metakommunikációja is árulkodik arról, ahogyan a nőkről gondolkodik. Tulajdonképpen lenézi őket, s ezt a karaktert nem lehet megváltoztatni. Nincsenek azok a retorikai fogások, amelyekkel leplezni tudná” – mondta.

Lánczi András beszélt arról is, hogy a privatizáció egyfajta „ellenlopásnak” tekinthető, míg az Orbán-kormány politikája arra is irányult, hogy a magyar vállalkozások is megerősödjenek. Úgy látja, „nálunk még mindig erős az irigység kultúrája”. A szuverenitásvédelmi törvényjavaslattal kapcsolatban feltette a kérdést, hogy ha „egy belső politikai igény egybeesik valamilyen külföldön megfogalmazott érdekkel”, akkor „miért nem lehet ezt nyíltan vállalni?”.