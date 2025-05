Orbán Viktor: Magyarországon jelenleg intenzív ukrán kémtevékenység van

„Az energiaár politikájában az oroszoknak akarnak ártani, ezen keresztül megsegítenék Ukrajnát, Magyarország azonban az ellenkező álláspontot képviseli” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban az energiahelyzetre reagálva.

A kormányfő elmondta, hogy a kormány ezt nem engedi kiterjedni Magyarországon. Ennél a résznél azt is megjegyezte, hogy hozzá hasonlóan Robert Fico szlovák miniszterelnök is abban érdekelt, hogy a lakosság számára megfizethető legyen az energia. Hozzátette: „Nem bolondok ülnek a miniszterelnöki székekben.”

Mint mondta, az ukrajnai terv, amit az Európai Unió segítene megvalósítani, az, hogy ne lehessen gázt és olajat vásárolni Oroszországból.

Szívós és ravasz munka volt a délről érkező vezetékrendszer kiépítése. Ha az ukránoknak sikerül elérnie az unióban az orosz gázvásárlás tilalmát, akkor Magyarországnak évente 800 milliárd forint pluszt kellene fizetni az energiáért

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzáfűzve, hogy ebben az esetben az áramszámla a duplája, a fűtésszámla pedig a négyszerese lenne. „Nekünk ezzel szemben kell megvédeni magunkat” – vélekedett Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy korábban mindenki ellenezte a szlovák–magyar gázösszeköttetést, ám Szlovákia most mégis Magyarországról kapja a gázt. Hozzátette azt is, hogy délre is megépült a gázvezeték, ami egy nagy, összehangolt akció volt. Orbán Viktor szerint ugyanakkor Törökország a kulcspont, mivel onnan is érkezik energia Magyarország irányába.

A hadseregre kitérve elmondta, hogy az Európai Unió olyan megállapodást készül kötni Ukrajnával, hogy utóbbi egy mintegy egymilliós hadsereget tartson hadrendben, akkor is, ha nincs háború. Orbán Viktor szerint „ezt mi, európaiak fogjuk fizetni”.

Eközben a mi hadseregeink gyengék. Most zsoldot fogunk fizetni, pedig Ukrajna egy instabil politikai állam. Ebből még komoly biztonsági kockázat is kikerekedhet. A magyarok pénzét nem fogjuk Ukrajnába küldeni, és ha beengedjük őket az Európai Unióba, az összes pénzünket felszívják, mint egy szivacs

– jelentette ki a miniszterelnök.

Intenzív ukrán kémtevékenység, „enyhe” az átláthatósági törvényjavaslat

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a Tisza Párt szavazásán a válaszadók 58 százaléka támogatta Ukrajna EU-tagságát, viszont a Voks 2025 szavazáson eddig leadott több mint 1 millió leadott szavazat van, ami szerinte „egy nemzeti álláspontot” képvisel a kérdésben.

A kormányfő az ukrán kémügyre kitérve arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg intenzív ukrán kémtevékenység van, és az aktivitás is jelentősen megnőtt. Hozzátette: a kormány felkészült ennek elhárítására, és álláspontja szerint az átláthatósági törvény is erre szolgál.

A törvényjavaslattal kapcsolatban elmondta: véleménye szerint enyhe a szabályozás, és még az ellenzéki pártokból is kinézte, hogy egyetértés lesz azzal kapcsolatban, hogy aki Magyarországon közéleti, politikai témákkal és ügyekkel foglalkozik, az ne fogadjon el külföldről jövő támogatást.

„Ez egy evidens nemzeti érdek. Eddig azt gondoltuk, hogy ennek így kellene lennie, a célban egyet kellene értenünk” – jelentette ki Orbán Viktor.

Szóba került a 2026-os költségvetés is. Orbán Viktor úgy véli, a következő időszak központi kérdése az, hogy háború lesz, vagy béke. Szerinte a kormány jövőre is képes lesz megakadályozni, hogy „a magyarok pénze Ukrajnába menjen”.

A háborús feszültség alacsonyabb lesz, mint most. Hiszünk a Trump-féle békepolitikában. Az elmúlt 3 hétben 20 milliárd eurónyi forrást veszítettünk el. Ne arról beszéljünk, hogy milyen nehézségek vannak, mert akármilyen nehéz a helyzet, mindenképp legyen saját célunk, amiknek meg kell jelennie a költségvetésben. Azt a célt tűztük ki, hogy a költségvetés a családokat fogja támogatni

– mondta, hozzáfűzve, hogy 2025 októberétől a háromgyermekes édesanyák életük végéig adómentesek lesznek, míg 2026. január 1-től a kétgyermekes, 40 év alatti, 2027 végéig pedig az 50 év alatti édesanyák kerülnek hasonló helyzetbe, végül a sor így folytatódik tovább.

Orbán Viktor úgy látja, rövid távon jó irány, hogy a magyar gazdaságban kevesebb a beruházás és több a fejlesztés. Elhangzott az is, hogy a kormány kiemelt támogatásban kívánja részesíteni a kis- és középvállalkozásokat (kkv), erre szolgál a Demján Sándor Program is.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. május 2-án. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)