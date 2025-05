Renner Erika szerint a DK-s politikusnők gyűlöletkampányt indítottak ellene

Az ügy egy napokban történt bírósági incidensből nőtte ki magát, amikor Renner Erikát újra megtámadta zaklatója egy budapesti bíróság folyosóján. Az esetet követően több DK-s politikus is megosztotta a hírt, amelyben tévesen azt hangsúlyozták, hogy Renner zaklatója a lúgos, ráadásul a bejegyzések alatt a párt elnökét, Dobrev Klárát támogató politikai reklámokat helyeztek el, ami felháborította az áldozatot.

„Kérem, hogy az áldozatokat ne használják fel saját maguk és a pártjuk politikai céljaira, mert ez ugyanolyan bántalmazás! Az áldozatok nem politikai áruk!” – hangsúlyozta Renner.

A lúgos orvos áldozata különösen azt kifogásolta, hogy a DK-s politikusok nem olvasták el alaposan a sajtóban megjelent cikkeket, és tévesen úgy terjesztették, mintha a lúgos orvos támadta volna meg, holott valójában zaklatója, R. László volt az, aki megtámadta őt a bíróságon.

Dobrev Klára részletes választ küldött Renner Erikának, amelyben megvédte eddigi tevékenységét. „Az elmúlt közel 25 évben megszámolni sem tudnám, hányszor álltam ki – előbb magánemberként, később politikusként – az Isztambuli Egyezmény mellett, anyaotthonok támogatásáért” – írta az EP-képviselő, aki szerint „a politikusnak kötelessége megszólalni, és magatartási mintát adni”.

Dobrev szerint Renner Erika története „világosan megmutatja, hogyan hagyják cserben az állam intézményei az állampolgárokat”, továbbá „elismerte Renner jogát arra, hogy eldönthesse, ki beszélhet az ügyéről, de elszomorítónak tartja, ha a nők is úgy tekintenek a politikára, „mint az egymással acsarkodó, egymást kiszorítani akaró politikusok terepére”.

„Mintha egy kapcsolati erőszakban megölt nőről posztolnának”

Renner Erika részletes választ adott Dobrev levelére reagálva, amelyben kifejtette: nem egyszerű felhasználásról van szó, hanem

hamis információt tömegesen terjesztettek, és ezen posztok alá saját maguknak kommentelve politikai reklámokat elhelyezve próbálták a nevemet felhasználni abszolút pártpolitikai céllal.

Az áldozat szerint, amikor Péterfy-Novák Éva, emberi jogi aktivista jelezte ezt magánlevélben Vadai Ágnesnek, a DK-s képviselő „azonnal visszatámadt és saját magát helyezte áldozat szerepbe”. Renner hasonlattal érzékeltette a helyzet abszurditását:

pontosan olyan ízléstelen, mint egy kapcsolati erőszakban megölt nőről posztolni úgy, hogy alatta a kommentekben előregyártott párthirdetési grafikákat helyezünk el.

Renner Erika arra is felhívta a figyelmet, hogy Dobrev párttársainak posztjai alatt „elindítottak egy gyűlöletkampányt ellene, ahol a szemére vetették, hogy „nem elég hálás” Dobrevnek. „A maguk oldalain most válogatott mocskolódásokkal szidnak” – írta, hozzátéve, hogy Dobrev is láthatta ezeket a kommenteket, ezért arra kéri, hogy legyen tekintettel arra, hogy „traumatizált embert szólít meg vagy róla kommunikál”.

Az incidens háttere

Az egész vita abból a csütörtöki incidensből nőtte ki magát, amikor R. László matematikus – aki évek óta zaklatja Renner Erikát és fanatikusan védi a lúgos orvost – váratlanul megjelent egy polgári peres tárgyaláson. A férfi ellen távoltartási végzés van érvényben, ráadásul elektronikus nyomkövetőt visel, mégis engedélyt kapott a rendőrségtől a bíróságig való utazásra.

Nagy lendülettel belépett, majd agresszív módon szidalmazni kezdett. Közel jött hozzám, fenyegető módon lépett fel

– mesélte Renner Erika.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség most vizsgálja, hogy R. László megszegte-e a magatartási szabályokat, és súlyosabb kényszerintézkedés indítványozható-e ellene. Az eset rávilágít arra a problémára, hogy az áldozatvédelem terén még mindig komoly hiányosságok vannak a magyar igazságszolgáltatásban, és az is kérdéses, hogyan használják fel a politikai pártok az áldozatok történeteit saját céljaikra.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (H, Cs, P: 18:00–22:00, K: 10:00–22:00, Sze: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.