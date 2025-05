Török Gábor szerint ilyen opciói vannak Orbán Viktornak a 2026-os választásokra

A politológus azzal kezdte pénteken közzétett Facebook-posztját, hogy a héten egy számára kedves városban járt, ahol a helyi munkaadói érdekszervezet tagjaival beszélgetett, amikor elhangzott a kérdés: „Mit tenne most, ha Orbán Viktor helyében lenne?”

Török Gábor elöljáróban leszögezte: „Nagyon nem gondolom helyesnek, ha egy elemző akarja megmondani a politikusoknak, hogy mit tegyenek, ráadásul nekem már voltak szép tévedéseim Orbán Viktor jövőbeli karrierjét illetően. Mégis, a kérdés attól még »ott van«: mit mérlegelhet és milyen opciói vannak a 2026-ban már egyhuzamban 16 éve kormányzó miniszterelnöknek?”

Török Gábor szerint „az alapvető dilemmát az jelentheti, hogy mikor lenne érdemes átadnia a miniszterelnök-jelöltséget valaki másnak. Bármennyire is utálják ezt a kérdést Orbán Viktor hívei, ha minden szembejövő választást meg is nyer a kormányfő a jövőben, előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amikor napirenden lesz. A kérdés így igazán az, hogy érdemes-e ezen most gondolkoznia, vagy ez a 2026-os választás előtt fel sem merülhet”.

Az elemző kifejtette, ha biztosra vesszük a Fidesz 2026-os győzelmét, akkor lesöpörhető a kérdés: „Orbán Viktort jelenleg csak a választók akadályozhatják meg abban, hogy folytassa a kormányzást, láthatólag politikai és szellemi képességei birtokában van, a Fideszben pedig biztosan nem lesz senki, aki ezt a kérdést – nyilvánosan – rajta kívül, vele szemben felvesse.” Török Gábor azzal folytatta, „ha viszont hiszünk Lázár Jánosnak, és elfogadjuk, hogy a 2026-os választás »fifty-fifty«, azaz benne van akár a Fidesz veresége is, akkor szerintem érdemes egy kicsit gondolkodni, mérlegelni”.

„Mi lenne jobb, kedvezőbb Orbánnak, ha (1) 16 évnyi kormányzás után ő veszít, vagy ha (2) maga nevezi meg az utódját még a választás előtt, aki aztán (2.1) a váltás lendületével megnyeri a választást, vagy (2.2) Orbán helyett elbukja azt?” – vázolta az opciókat Török Gábor.

Legyen világos: nem azt mondom, hogy Orbán Viktornak át kell adnia a miniszterelnök-jelöltséget, de azt igen, hogy az idő és a politikai helyzet kezd megérni ennek a kérdésnek a feltételére. Nem azért, mert bárki ezt mondja, hanem azért, mert a politikai racionalitás alapján magának a kormányfőnek áll érdekében ezen legalább elgondolkoznia

– húzta alá a politológus, hozzátéve: „Konzervatív (értsd: a status quo erejét túlértékelő) politikai elemzőként nem tartom valószínűnek, hogy most megtenné, és a helyében talán én is arra jutnék, hogy 2026 még túlélhető, de ha messzebbről nézünk rá a mostani helyzetre, akkor azért fontos látni, hogy – miként Zárug Péter Farkas szokta mondani – mi visszafordítható és mi nem.”