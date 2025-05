A főispán nem enged, Karácsony Gergely kommentben magyarázza a helyzetet

Napok óta zajlik az üzengetés Sára Botond főispán, valamint Budapest vezetése között. Karácsony Gergelyék szerint túlzott mértékű szolidaritási hozzájárulást vár tőlük a kormány, amit nem tudnak, és nem is akarnak befizetni. A kormányhivatal vezetője viszont hangsúlyozza, hogy a teljes összegről gondoskodnia kell a fővárosnak.

„Karácsony Gergely értelmezése téves: a szolidaritási hozzájárulás nem ütközik sem az Alaptörvénybe, sem a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájába” – közölte Facebook-oldalán Sára Botond.

A főispán posztja alatt megjelent Karácsony Gergely is, a főpolgármester kommentben igyekezett kijavítani a budapesti kormányhivatal vezetőjét: „Nem a szolidaritási hozzájárulás, főispán úr, hanem annak mértéke. Tudja, a sarc, ami tönkreteszi Budapestet. Idézem az Alkotmánybíróság határozatát, hogy Önnek is meglegyen: »A szolidaritási hozzájárulás, amikor nettó befizetővé tesz egy helyi önkormányzatot, akkor kerülhet összeütközésbe a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában, illetve az Alaptörvényben biztosított önkormányzati pénzügyi autonómiával. Budapest pedig nettó befizető ugyebár, ezt talán Ön is kiszámolta már. És mindez tudja mibe ütközik leginkább? A budapestiek érdekeibe«”.

Szerdán robbant ki értelmezési vita a Kúria szolidaritási hozzájárulásról és a fővárosi költségvetésről szóló határozata körül a főváros vezetése, valamint Sára Botond főispán között.