Orbán Viktor hadüzenete után hajtóvadászat indult, itt az eredménye

A kormánybiztos kiemelte, a kábítószer nem csak a fogyasztók egészségét teszi tönkre, „roncsolja a környezetet és roncs közösségeket teremt. Ezért a pusztulásért óriási árat kell fizetni, míg a kábítószer-kereskedők óriási hasznot tesznek zsebre. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószer-kereskedőkkel és terjesztőkkel szemben”.

Fotó: Komka Péter / MTI Horváth László

Mindezek miatt Horváth László szerint teljesen jogos volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március 1-től elrendelte a hajtóvadászatot a kábítószer-kereskedőkkel, -terjesztőkkel szemben. A kormánybiztos úgy látja, ez egy hosszú, nehéz küzdelem, és senki nem számíthat rövid úton elérhető sikerre.

A március 1-je óta megtett lépések között említette, hogy több mint 3000 büntetőeljárás indult, és több száz kilogramm kábítószert foglaltak le. Ennek pedig az az eredménye, hogy a piacon jelentősen csökkent a kábítószerek fizikai elérhetősége, így csökkent a fogyasztás is. A rendőrség munkáját ebben az ügyben elismerésre méltónak nevezte.

Horváth László kitért arra is, hogy az Alaptörvényben rögzítették: a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése is tilos Magyarországon. Megemlítette az új kábítószer-ellenes törvényt is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószer-kereskedők, -terjesztők és -fogyasztók számára.

A politikus rámutatott, hogy az új szabályozással a kábítószer-kereskedők, -terjesztők vagyona elkobozható, ők maguk a közösség védelme érdekében időszakosan kitilthatóak a településekről, régiókból. A rendőrségnek a jövőben nem okoz majd versenyhátrányt, hogy lassan minősíthető valami kábítószernek, a jogszabály szerint a kémiai összetételtől függetlenül kábítószer az a szer, amely kábítószerként működik.

Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben pedig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is, a polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, hogy Magyarország 68 ezer polgárőre jelentősen hozzájárult az ország kiegyensúlyozott közbiztonságához 2024-ben is.