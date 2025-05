Földön, vízen, két keréken a Balaton körül – indul a nyári szezon

Mivel lassan itt a nyár, és vele indul a balatoni szezon, ezért úgy gondoltuk, hogy összeszedjük, miként juthatunk el a „magyar tengerhez”, és ha már ott vagyunk, hogyan tudunk közlekedni a tó körül. Nyilván a személyautó a legkézenfekvőbb, amivel a legtöbb helyen szinte a mellékhelyiségig is bemehetünk, de ne legyünk ennyire kényelmesek, és rugaszkodjunk el egy picit a komfortzónánktól, ugyanis rengeteg lehetőségünk van ezenkívül is.

A MÁV például minden évben nyári menetrenddel és többletkapacitásokat biztosító kocsikkal indul, a Volán pedig szintén hasonló pótszolgáltatásokkal kedveskedik az utasoknak. Emellett, ami az egyik legpozitívabb változás az elmúlt években, hogy szezonról szezonra egyre többen választják a tekerést, vagyis a kerékpáros-forgalom évről évre növekszik az ország egyik legkiemeltebb turisztikai központja körül. Illetve ne feledkezzünk meg a hajókról sem, hiszen a Bahart (Balatoni Hajózási Zrt.) is tartogat némi meglepetést a 2025-ös szezonra.

„Hosszú nyár”

A MÁV a vármegye- és országbérletekre épülő új tarifarendszerének köszönhetően folyamatosan növekszik azoknak a száma, akik az ország legnépszerűbb kiránduló- és pihenőhelyeire – kiemelten a Balaton térségébe – a vasúttársaság szolgáltatásaival szeretnének eljutni. A nemzet közlekedési vállalata nekik kedvezve alakította ki az elmúlt években a gyorsan népszerűvé váló „hosszú nyári” menetrendet, amely elő-, fő- és utószezoni többletkapacitásokkal biztosít jobb eljutási lehetőséget a tó körüli desztinációkba igyekvőknek, akiknek a száma

tavaly, a meghosszabbított nyári szezonban már meghaladta a rekordot jelentő 3 milliót – ezzel a covid-járvány előtti számokat is lepipálva.

A „hosszú nyár” részeként 2025-ben is előszezoni menetrendet léptet életbe a vasúttársaság, így a hivatalos vakáció kezdete előtt több mint egy hónappal – egészen pontosan május 12-től – jóval több lehetőség áll rendelkezésre a magyar tengerhez való eljutáshoz mind a járatok számát, mind pedig azok indulási gyakoriságát tekintve.

A június 20-ig, vagyis a közoktatási tanév végéig tartó előszezonban alapvetően a korábbi években már megszokott járattípusokkal és közlekedési gyakorisággal készül a MÁV-csoport. Az előszezoni üzemmód ugyanakkor felkészülés a főszezonra is, amikor ismét több újdonságot, változást terveznek életbe léptetni, egyebek mellett a szolgáltatási és kényelmi színvonal javításával, például a klímás járatok arányának és az ülőhelyek számának növelésével, az eljutási, illetve kerékpárszállítási lehetőségek bővítésével.

Május közepétől a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként közlekedő vonatok mellett további járatokkal is megközelíthetővé válnak. A szezonon kívüli, úgynevezett téli menetrendhez képest több InterCity-kocsi és modern motorvonat is forgalomba áll, valamint bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek is, így a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasok rendelkezésére.

„Utaztam a vonaton...”

A főváros és a déli partszakasz között a Balaton és Tópart InterCity-vonatokat, valamint a Déli-Parti InterRégiókat tudják választani az utasok, amelyek már az előszezonban indulnak. Az idei előszezonban is forgalomba áll a hétvégéken és ünnepnapokon a Jégmadár expresszvonat a korszerű, légkondicionált KISS emeletes motorvonatokkal, közvetlen összeköttetést teremtve a Dunakanyar térsége és a magyar tenger (Szob és Fonyód) között.

A Bagolyvonatok a hagyományokhoz híven idén is járnak péntek és szombat éjszakánként Keszthely és a Déli pályaudvar között.

Az észak-balatoni vasútvonalon pálya- és felsővezeték-karbantartási munkálatokat végeztek, a vasúti közlekedésre veszélyes bokrokat és fákat kivágták, és több mint másfél kilométer sínt cseréltek ki, rendezték az ágyazatot, és nagygépes vágányszabályozást is végeztek – írta közleményében a MÁV. Az északi part megközelítését a Kék Hullám expressz, a Vízipók sebesvonatok és a Katica InterRégiók teszik gyorsabbá, kényelmesebbé a főváros felől és felé.

Budapest és Tapolca között naponta kétóránként járnak a Kék Hullám expresszvonatok, amelyek Balatonfüredig csak Budapest-Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg, így biztosítva a leggyorsabb eljutást Balatonalmádiba, Balatonfüredre és az azokon túli településekre. A főszezontól a prémium 1+ osztályú bisztrószolgáltatással az Utasellátó kínálata is elérhető lesz a Kék Hullám vonatokon.

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként közlekednek a Vízipók sebesvonatok, amelyek Balatonfüredig csak Kelenföldön, Székesfehérváron, a part mentén pedig Balatonakarattyától minden állomáson és megállóhelyen megállnak (Káptalanfüred kivételével), így a leggyorsabb elérést kínálják Balatonakarattya, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Alsóörs, Csopak és Balatonarács számára. Budapest és Balatonfüred között naponta korszerű FLIRT motorvonatokból álló Katica InterRégió-járatok is közlekednek, amelyek Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megállnak, kiszolgálva ezzel a kisebb településeket is.

„...akkor egy szép napon”

A nyugat-dunántúli térség vasúti kapcsolatait a Balatonnal a kétóránként közlekedő Helikon InterRégiók biztosítják Győr, Keszthely és Kaposvár között, míg a korábbi közvetlen járat, a Tanúhegy sebesvonat 2025-től Szombathelyről indul. Szombathely és Keszthely között így már két közvetlen vonat közlekedik Lesence és Tanúhegy sebesvonat néven. Emellett Szombathely és az északi part (Badacsony, Balatonfüred) között egy Kék Hullám expresszvonat teremt közvetlen összeköttetést.

A nagy népszerűségnek örvendő Fenyves expresszvonat Pécs és Keszthely között naponta közlekedik már május elsejétől.

A Dunától keletre lévő országrészből is el lehet jutni a Balatonhoz, azonban a főszezonig ezt átszállással lehet megtenni. A vakáció ideje alatt közvetlen vonatokat is forgalomba állítanak, például Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony, illetve Miskolc és a tó között.

Az előszezoni menetrend kezdetétől helyjegyváltás több járatra is kötelező. A kiemelt balatoni járatokon, mint a Tópart és Balaton InterCityk, a Jégmadár expresszek esetében május 21-től szeptember 21-ig, a Kék Hullám expresszeken pedig már május 12-től helyjegy váltása kötelező – kivéve a Balaton partjánál lévő szakaszokat, ahol helyjegy nélkül is lehet utazni. Az InterCity- és expresszvonatokon az országbérlet mellé is szükséges a helyjegy megvásárlása.

Busz, busz, buszozunk

A Volánbusz is minden évben nyári menetrenddel kedveskedik a Balatonra látogatóknak, ami szintén magában foglalja a sűrített buszjáratokat, a közvetlen buszjáratokat az ország különböző részéről és a nagyobb pakolótérrel rendelkező buszokat is. Ehhez még hozzájön az is, hogy négy Balaton-parti településen helyi járatok is segítik a közlekedést, így Balatonfüreden, Siófokon, Keszthelyen és Fonyódon.

Mivel Tihany a legjelentősebb települések és turistacélpontok között van a tóparton, viszont vonattal nem közelíthető meg, így a Tihanybusz az InterCitykhez kapcsolódó, közvetlen járattal kedveskedik az oda tartóknak. Közösségi közlekedéssel a 7355-ös körjáratokkal közelíthető meg a „kincses félsziget”: ezek két útvonalon (mindkettő körjárat) közlekednek, és országbérlettel vagy veszprémi vármegyebérlettel igénybe vehetők.

A körjáratok tavaly hétvégente reggel 9 és este 18 óra között félóránként indultak, nagy valószínűséggel idén is így lesz, bár erről még nincs hivatalos információ.

A nyári tanszünet időtartama alatt péntek és szombat éjszakánként „Káli-kör” elnevezésű, 7702-es vonalszámú autóbuszok közlekednek Tapolcáról Révfülöpre és vissza, Gyulakeszi, Káptalantóti, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Köveskál, Balatonhenye és Kővágóörs települések érintésével. A járatok a Balatonfüred és Tapolca között közlekedő Bagolyvonatokhoz Révfülöp vasútállomáson biztosítanak csatlakozást. További részletek itt.

Emellett az sem elhanyagolható, hogy a Volánbusz biztosít a távolsági járatokon kerékpártároló eszközöket is, tehát ha sportolni mennénk a víz mellé, esetleg a helyi közlekedésünket bonyolítanánk két keréken, de nincs kedvünk autóval eljutni a Balatonhoz, akkor erre is lehetőségünk nyílik, viszont ez extra költséggel jár majd.

Bringakirály

És ha már a kerékpározást említettük, nézzük, milyen lehetőségeink nyílnak a vízparton két keréken, hiszen évente több tízezer kerékpáros teker a Balaton partján. Van olyan település, amely mellett hetvenötezer bringás teker el, ez a szám pedig tovább növekedhet, mert az ott zajló profi versenyek a kevésbé sportos turistákat is arra ösztönözhetik, hogy nyeregbe üljenek.

„Jó példa erre a néhány napja Balatonra érkezett Tour de Hongrie versenye is, amely sok embert inspirálhat arra, hogy később a régióba látogasson kerékpározni” – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. A sportesemény várhatóan pozitív hatással lesz a helyi turizmusra is, állítják a régió turisztikai szakemberei.

Vannak olyan kiemelt kerékpáros-csomópontok a Balatonon, ahol egy nyári szezonban akár hetvenötezer kerékpáros is áthalad. Ilyen például az északi parton található örvényesi mérőpont. A Magyar Közút Zrt. által működtetett műszerek adatai, melyeket a KSH rendszeresen elemez, már azt is kimutatták, hogy Zánkán 42 ezer, Balatonedericsen 60 ezer, Keszthelyen pedig 54 ezer kerékpáros haladt át tavaly nyáron a mérőpontokon. Ezek a számok nem csupán a kerékpározás népszerűségét tükrözik, hanem a régió gazdaságára gyakorolt jelentős hatását is. A magas kerékpáros-forgalom egyértelműen összefügg a térségben található szállások magas foglaltsági mutatóival

– nyilatkozta a szakértő.

Szerinte a nemzetközi kerékpárverseny, melynek egyik kiemelt állomása a Balaton (Veszprémtől Siófokig), több ezer embert inspirálhat arra, hogy a jövőben kerékpárral fedezze fel a térséget. Úgy véli, a verseny nem csupán a sportrajongók figyelmét irányítja a Balatonra, hanem lehetőség arra is, hogy bemutassák a magyarországi régió kerékpárosbarát infrastruktúráját és természeti szépségeit.

Fekete úgy véli, az elmúlt héten megrendezett Balaton Fagyija választásnak akkora médiavisszhangja volt, hogy sokan éppen ezekért a fagylaltokért látogatnak el egy napra a régióba. „A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre több turistát képes megmozgatni a balatoni fagyi, egy-egy finomságért képesek akár 20-50 kilométert is autózni a vendégek, de egyre több kerékpárt is látunk a cukrászdák előtt” – mondta Fekete Tamás.

Beérett a gyümölcse azoknak a fejlesztéseknek, melyeket az elmúlt 5–10 évben végeztünk el a térség szakmai szervezeteivel és szolgáltatóival együttműködésben. A Balaton ma európai színvonalú kerékpáros turisztikai szolgáltatásokkal várja a vendégeket, és a balatoni kerékpárosbarát turisztikai szolgáltatók erős támaszát jelentik a négy évszakos turizmusgazdaságnak

– tette hozzá Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője.

Aki pedig nem akarná magával vinni a kerékpárját, az szinte az összes tóparti településen – még a legkisebbeken is – bérelhet magának kétkerekűt, hogy egy kis testmozgást vigyen a sok napozás és lábáztatás közé. Aki pedig tényleg extrém kihívásra vágyik, annak ott a Balaton-kör, amelyen végig kiépített kerékpárút várja a nekiveselkedőket, de készüljenek fel, hiszen a 203 kilométer a legedzettebbeket is próbára teheti. Persze kérdés, hogy hány nap alatt tervezzük megkerülni a magyar tengert.

Távolban egy fehér vitorla

Illetve ha már tengert említettünk, akkor nem mehetünk el amellett sem, hogy a vízi közlekedés is egy alternatívának számít a nyáron, ebben pedig a Bahart (Balatoni Hajózási Zrt.) áll az utasok rendelkezésére. A szezon már április közepén elindult, és június 6-ig várja tavaszi menetrenddel a látogatókat, onnantól pedig átveszi a helyét a nyári menetrend, vagyis sűrűbb járatok, sétahajózás, bulihajók, gyermekhajók, nosztalgiahajók és rendezvényhajók lepik el a Balatont.

A komp egész évben jár Tihany és Szántód között, csaknem végig félórás indulásokkal, így ebben nagy változás nem lesz.

A Siófok–Balatonfüred–Tihany- és a Fonyód–Badacsony-vonalon folyamatosan közlekednek a hajók. Siófokon, Tihanyban, Fonyódon és Badacsonyban mindennap, Balatonfüreden a hétfői nap kivételével kedd és vasárnap között utazhatnak utasaink. Május 1-től további hét kikötő csatlakozik a menetrendbe: Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget, Révfülöp, Balatonboglár, Balatonlelle és Balatonföldvár hajóállomások is megnyitják kapuikat. Májustól kezdve minden szombaton és vasárnap beilleszthető a hajózás egy kellemes hétvégi programként.

A sétahajózás szintén május 1-től indult el, ide öt város kikötője csatlakozott be, név szerint Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Badacsony és Balatonmáriafürdő. Itt akár napközbeni, akár naplementés sétahajózásra is van lehetőség, viszont ha már naplemente, akkor akár érdemes lehet egy chillhajózással is összekötni a romantikázást a tó közepén, ugyanis július 23. és augusztus 13. között minden szerdán este 8 órakor indul egy ilyen Siófokról és Balatonfüredről.

Ha viszont valaki ennél erősebb partira vágyna, akkor július 5. és augusztus 24. között 9 városból indulhat Balaton-szerte a tó közepére, hogy másfél és 2,5 óra közötti etapokban ropja az ország legjobb DJ-inek zenéjére. Balatonfüredről és Siófokról már június 21-én és 28-án is indul egy járat, hogy a korán nyaralóknak is kedveskedjenek. Gyerekhajók szintén június 5. és augusztus 24. között indulnak kilenc kikötőből, este 7 órai kifutással. Ezeken a fiataloknak kedveskednek különböző programokkal, például hat alkalommal a Kalap Jakab együttes műsorára bulizhatnak a fiatalok.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)