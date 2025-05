Könnyebb az anyának, ha az apa is jelen van a szülésnél

A szülés, várandóság és a gyermekágy körülményei egy életre szóló hatással lehetnek az anya, gyermeke és az egész család számára. A szervezők szerint bár sok információ elérhető az interneten, számos könyv jelenik meg a témában, sok közösségi média csoport van, nehézséget jelent a családalapítás köszöbén előtt állók számára, hogy hiteles forrásból tájékozódjanak. Az Anyaplacc rendezvényén többgyermekes szakértők, dúla, szülésznő, női mediátor és pszichológus is próbált választ adni olyan kérdésekre, mint jó-e, ha az apa is jelen van a szülőszobában, vagy elkerülhető-e a gyermekágyi depresszió.

A közösség megtartó ereje

„Az első hat hétben, a gyermekágyban olyan fáradtság, kimerültség jelentkezhet, amikor ambivalens érzések jönnek elő az anyákban. Vannak, akik amiatt lesznek depressziósak, mert nem élvezik az anyaság minden percét" – jegyzete meg Tóth-Bognár Borcsa pszichológus.

Franciaországban végzett kutatás szerint a szülés utáni depresszióra hajlamos édesanyáknál a megelőző programjuk majdnem 100 százalékos sikerrátával zárult – ismertette a szakember. „Ez mindössze arról szólt, hogy az egyszerre szült anyukákat összerakták sétálni".

Váradi-Komjáti Emese a Mosoly-kuckó Fejlesztőház vezetője elmondta, hogy nála is hasonló történt: összebarátkozott egy vele egy időben szült anyával, akivel a gyerek első éveiben meg tudták osztani nehézségeiket. „Láttam, hogy nem vagyok egyedül, más is hasonlókkal szembesül."

Kovács Kitti védőnő hallgató, hordozási tanácsadó szerint ebben szerepe van a társadalmi átalakulásnak, már nem jellemző több generáció együttélése, sőt, sokszor a fiatalok más városban, más országban telepednek le. „Az anyukák nagyon távol kerültek a családoktól, sokszor több száz kilométer választja el a rokonokat"–mondta.

Tóth-Bognár Borcsa hozzátette, hogy a nyugati keresztény-zsidó kultúrkörben 9-16 százalékát a szülés utáni depresszió aránya. „A japánoknál is hasonló ennek előfordulása, míg a 90-es években szinte nem létezett szülés utáni depresszió. Korábban ugyanis a kultúrájukból adódó szokás volt, hogy szülés után 3 hónapig az anyához költözött saját édesanyja"– magyarázta a pszichológus. Ugyanakkor figyelmeztetett: „Az ne tegye, akinek nem harmonikus a viszonya saját szülőjével, anyósával. Egy mindenbe beleszóló családtag sem jó az érzékeny élethelyzetben".

Somogyi Eszter, tanácsadó, az Anyaplacc egyesület alapítója, korábban marketing, pénzügyi területen dolgozott közgazdászként, két lány édesanyja. Az anyukáknak GYES utáni munkaerőpiaci integrációját segítve úgy véli, a legnagyobb csapda, miközben a gyerek kerül a fókuszba sokan elveszítik önmagukat. Eszter szerint a kismamává vált nőknek közösségre lenne szüksége. Hozzászoktunk, hogy gép elé ülünk, de az intim dolgokat, csak személyesen lehet átbeszélni – jegyezte meg.

Ahogy az egyik résztvevő 6 hónapos kisfiával a karján is így osztotta meg szívszorító történetét. Reni a 6. lombikprogramja után lett édesanya 40 évesen, gyermekkori ekcémája a hormonkezelések miatt előjött. Mivel a szüléskor le kellett állni a szteroiddal, égési sérülésszerű kiütések lepték el testét, ami miatt az első 6 hetet a kórházban töltötte, addig gyermekéről apja gondoskodott, „emiatt szoros kötelék alakult ki köztük”– mondta.

Az apa bevonódása

Dr. Budaházi Árpád, Isaszeg polgármestere öt gyermek édesapjaként osztotta meg tapasztalatait. Mint elmondta, már az első gyermeke születése előtt tudatosodott benne, hogy apa lesz. „Amikor otthonunkban megláttam a babasapkát, akkor szembesültem azzal, hogy valóban bővül a családunk" Nagy lelki élményként írta le, hogy jelen lehetett gyermekei születésénél. Biztonságot adott feleségemnek, hogy mellette vagyok. „Ez közelebb hozott minket egymáshoz, leírhatatlan érzés volt, amikor gyermekeimet először a karomba vettem"- fogalmazott.

Tóth-Bognár Borcsa pszichológus elmondta, hogy a férfiaknak is fel lehet készülni a szülésre, hogy jó döntést hozzanak, ott akarnak-e lenni. „Találkoztam olyan párral, ahol elvetették az apás szülést, de miután átbeszélték a félelmeiket, csodálatos élményben volt részük, amikor együtt élték át gyermekük születését" –hozta fel példaként klinense esetét.

Adrienn is úgy vélte, hogy ez túl sok lenne a férjének, mivel korábban már egy csepp vértől is rosszul lett, mégis bent volt vele a kórházban. Miután első gyermekük világra jött, fellelkesülve kijelentette: szülész akar lenni, hogy újra átélhesse ezt.

Varga-Morvai Szilvia szülésznő hallgató tapasztalatai szerint, jobb ha a dúla van a kismama mellett, sokszor előfordul, hogy a férfiak nem tudják mit tehetnek ilyenkor. Egyik 25 éves férfi ismerősük úgy fogalmazott, ha eljön az idő, mint az indiánok a vajúdó nő sátra előtt, a kórház folyosóján keresi a helyét. Orlikné Pintér Judit női mentor szerint ezért fontos a női és férfi szerepek tisztázása a férfi, abban az esetben, ha a férfi nem találja a helyét a vajúdó édesanya mellett, akkor azzal is tud segíteni, ha a szülőszobán kívül várakozik, a védelmező energiák eljutnak a kismamához.

Tóth-Bognár Borcsa pszichológus tapasztalatai szerint a közös felkészülés arra is jó, hogy az apuka is jobban bevonódjon, így a szülést követően a gyermekágyas időszakban és utána is egy egységet tudnak alkotni. Az apák ugyanolyan kompetensek ha több időt fordítanak és közelebb vannak a gyerekhez, a gondoskodói hormonváltás erősebb lesz. Az anyai ferromon is hat a tesztoszteron és prolaktin rendszerére. A kötődés hormonja, az oxitocin az anyáknál szoptatás alatt is termelődik, de akár babahordozással az apáknál is. Egyik erről szóló előadása után egy édesapa elmondta, ezzel annyival szorosabb lett a kötelék közte és gyermeke között, hogy a korábbiakkal ellentétben már ő is megébredt, mikor éjszaka felsírt a baba.

(Borítókép: Egy újszülött kisfiú az édesanyja kezében 2022. július 28-án. Fotó: Boston Globe / Getty Images)