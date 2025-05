Apaforradalmat hirdetett, de a vérlázító gyakorlat miatt nyakunkon az apátlan társadalom

Az Apa Akadémia alapítója szerint a 20. században folyamatosan csökkent az apák szerepe a társadalomban, akiknek az volt a feladatuk, hogy lapátolják a pénzt. Léder László azt mondja, az utóbbi években „megmozdult a téma”, hatalmas változás, hogy a férfiakat felszabadították a macsó béklyó alól, és most már nem ciki, ha egy férfi kimutatja az érzéseit. Ugyanakkor ma két ponton vérzik el az apaság, a legfontosabb feladatunk az lenne, hogy változtassunk a válás utáni gyakorlaton.

„»Szívem! Ha én egyszer megérteném, hogy te mivel foglalkozol« – sóhajt egy nagyot az én szép és okos feleségem a családi vacsoránk kellős közepén. Mielőtt levegőt vehetnék, hogy valamit válaszoljak, megszólal ragyogó szemű négyéves kislányom. »Megmondom én neked anya! Apa emberbeszélgető. Nappal emberekkel beszélget, este pedig bort iszik«” – olvasható Léder László, Csendes apa-forradalom című könyvének bevezetőjében.

Mivel nappal találkoztunk, így a bortól eltekintettünk, „csak” beszélgetünk. A pszichológus édesapa 2017-ben alapította az Apa Akadémiát azzal a céllal, hogy az apák az anyákkal egyenrangú tagjává váljanak a társadalomnak és a családoknak.

„Apa nincs, ez olyan, mintha felnéznénk az égre, és az nem lenne ott” (Véssey Miklós)

Az Apa Akadémia egy új kezdeményezés a modern apaság legfontosabb kérdéseinek megvitatására, amely előadásokkal, tréningekkel és egyéni tanácsadással segíti az apákat és anyákat abban, hogy az apák minél többet vehessenek részt gyermekeik nevelésében és a családi élet alakításában.

„A pszichológusi tapasztalataim vezettek oda, hogy létrehoztam az Apa Akadémiát a nagylányom hatodik születésnapján – mondta Léder László az Indexnek. – A kilencvenes években már az egyetemen is bosszantott, hogy a családpszichológia vagy a fejlődéslélektan vastag tankönyveiben az apákról szinte egyáltalán nem esik szó. A 20. században folyamatosan csökkent az apák szerepe a civilizált országokban, ami mérhető problémát okozott egyéni és társadalmi szinten egyaránt, de mégsem foglalkozott vele senki. Elfogadott modellé vált, hogy az anya otthon van a gyerekkel, apa meg »lapátolja« a pénzt.”

Amikor a témában elkezdtem előadásokat tartani, iskolázott, művelt apák is rácsodálkoztak, hogy nekik ugyanolyan rendeltetésük van a családon belül, mint az anyáknak. A pszichológia egyértelművé teszi, hogy két egyenrangú félről beszélünk, akik a gyermek túlélését biztosítják, de természetesen más-más szereppel a gyermek fejlődésében.

Léder László úgy látja, hogy az elmúlt nyolc évben megmozdult a téma, a közbeszéd és a szakemberek szintjén is és bekerült a kollektív tudatba. A pszichológus pozitív fordulatnak tartja, hogy egyes multinacionális cégek behozták Magyarországra a nyugat-európai apatámogatási mintát több hónapos szülési szabadság vagy éppen távmunka formájában. Ugyanakkor tisztában van vele, hogy a vállalati szférában nem könnyű újítani, a meglévő családtámogatási csomagok mellé, amelyek az édesanyákra vannak szabva, nehéz beilleszteni egy apákra igazított támogatást.

„Ami nem mozdul, az az állami szintű családtámogatási koncepció, amiben még mindig nincsenek benne az apák. Eddig öt nap szülési szabadság járt az apáknak, amit ugyan EU-s előírás hatására tízre felemeltek, de a hatodik naptól már csak a távolléti díj 40 százaléka illeti meg az apákat. Ennek az az üzenete, hogy felemeltük ugyan az apák szabadságát, de nem értünk vele egyet” – mondja határozottan Léder László.

Már nem menő a macsó apaság

A szakértő azon a véleményen van, hogy gazdaságpolitikailag fals elképzelés az, hogy nem szabad a férfiakat kivenni a munkaerőpiacról.

„Kutatások bizonyítják, hogy azok a munkavállaló apák, akik ilyen jellegű kedvezményeket kapnak a munkáltatójuktól, sokkal lojálisabbak lesznek a céghez. Nem beszélve a családra, illetve a társadalomra gyakorolt jótékony hatásról, hiszen kimutatható, hogy azok az apák, akik a gyermekük születése után sok időt töltenek együtt, életük végéig sokkal mélyebb kapcsolatuk lesz a gyermekükkel. Az elmúlt 25 év izlandi tapasztalatai alapján, ahol apa az első időben otthon lehet, ott a házasságok csupán egyharmada végződik válással, és az ilyen családokban kevesebb alkalommal betegszik meg az anya, az apa és a gyermek is.”

Léder László szerint hatalmas változás, hogy felszabadították a férfiakat a macsó béklyó alól, egy fals kép volt ugyanis, hogy a férfi nem mutathatja ki az érzelmeit, nem érzékenyülhet el, nem sírhat. A szakember úgy látja, hogy a férfiak számára fontos a férfitársak mintája, ugyanis elképesztő hatással vannak egymásra, és a másik apa pozitív példája rendkívül inspiráló tud lenni.

„A várandóság és a szülés nagyon sokáig teljesen női téma volt. Amikor a feleségemmel várandós gondozásra mentünk, rózsaszínűek voltak a falak, női életmódmagazinokat lehetett olvasni, »kedves édesanyák« felirat fogadott és sokan nem értették, hogy mit keresek ott férfiként, de én is ezt kérdeztem magamtól. Az apás szülésnél sokáig úgy tekintettek a férfiakra, hogy ők azok, akit ott téblábolnak valós szerep nélkül, de most már ezen a téren is érezhető némi pozitív elmozdulás.”

Egy friss felmérésből kiderül, hogy a férfiak nagy többsége élete legmeghatározóbb élményének az apává válást tartja.

A pszichológus úgy látja, az apaságot azért is élhetik meg másként a mostani férfiak, mert a gyerekvállalás kitolódott, és a 35-40 éves szülő mást tart fontosnak, mint a 20 éves. Ugyanakkor a szakértő szerint nincs arra egyértelmű válasz, hogy fiatalon vagy idősebb korban jobb szülővé válni, sokkal fontosabb a személyiség, a gyerekkori élmények, az apaminta, az életkor csak kis részben játszik ebben szerepet.

Léder egy érdekes tényre is felhívta a figyelmet: azok a férfiak, akik apa nélkül nőttek fel, sokszor éppen ezért akarnak minden áron jó apákká válni. Általában igaz, hogy a mai apák sokkal több időt töltenek a gyermekükkel, mint amennyit az édesapjuk velük töltött. A több együtt töltött idő miatt erősebb kötelék alakul ki köztük, mint a korábbi apa-gyerek kapcsolatokban.

De milyen a jó apa?

„Nagyon sokszor megkapom ezt a kérdést. Nem kell szuperhősnek lenni, legyél az, aki vagy. Az apai nevelésben fontos szerepe van a humornak, játssz sokat a gyerekeddel, viccelődj, legyél jelen az életében. Ahány férfi, annyi féle apaság létezik. Én abban tudok segíteni, hogy minden apa rátaláljon a saját stílusára, amit a sajátjának érez és jól működik. Mark Twain írta anno, hogy »apám sokat fejlődött 14-18 éves korom között«. Ez pontosan így működik, hiszen közösen fejlődünk” – adott magyarázatot a pszichológus.

Léder László szerint nálunk ma két nagy területen vérzik el az apaság, azt tapasztalja, hogy a munka és a magánélet között sokan nem találják meg az egészséges egyensúlyt, a másik nagy problémának pedig a válási gyakorlatunkat tartja, amit meg kellene reformálni.

„Nyugat-Európában a válások után a váltott gondoskodás a preferált megoldás, ami itthon nem akar meghonosodni. Ha a bíróság ítéletet hoz, akkor szinte mindig az anyánál helyezik el a gyereket, az apa pedig korlátozottan, kéthetente vagy még kevesebbszer láthatja. Ez egy embertelen gyakorlat, hiszen személyiségfejlődésben és apa-gyerek kapcsolatban visszafordíthatatlan károkat okoz. A váltott gondoskodás aránya bár lassan növekszik, ezek szinte mindig peren kívüli megegyezésen alapulnak.”

Ez a legfájóbb seb az apaságon, amely így újratermeli az apátlan társadalmat, de azt is mondhatnám, hogy ez egy nemzeti apátlanító rendszer. Tudok olyan esetekről is, ahol pszichiátriai problémákkal küzdő, labilis idegzetű anya kapta meg a felügyeleti jogot, ami már emberkísérlet. Ezen a vérlázító gyakorlaton a családok és a nemzet érdekében minél előbb változtatni kellene.

Léder egyértelműen fogalmaz: az apanélküliség nehezítő tényező, hiszen az apával való kapcsolat határozza meg, hogy valakiből milyen partner, milyen szülő válik. A gyermekeiket egyedül nevelő anyáknak muszáj férfi modellt adniuk, legyen az egy tanár, edző vagy a családból valaki. Az apátlanság társadalmi szinten is komoly nehézségeket okoz, a fiúknál a törvénnyel való ütközést növeli, míg a lányoknál az áldozatiságot.

„Kétszer tíz néni és csak két bácsi”

„Ezt a találó és igaz sort énekelték a nagylányom iskolai ünnepségén a diákok – mondja Léder László. – A magyar iskolarendszer férfiasításának nemzeti programnak kellene lennie. Ha egy iskolán belül a férfi és a női tanárok elegye megfelelő, akkor az jó hatással van a gyerekek magatartására és tanulmányi eredményeire is, de nálunk az arányok nagyon eltolódtak. Az általános iskolákban kevés a férfi tanár, a középiskolákban már valamivel jobb a helyzet.”

A szakértő szerint óvó bácsikra is szükség lenne, hiszen az óvoda és az iskola nagyon fontos színhely a gyerekek fejlődése szempontjából, elengedhetetlen, hogy női és férfi mintát is lássanak.

Az apák megerősítése a legnagyobb segítség, amit az anyáknak manapság adhatunk. Egy aktív, törődő édesapa mellett egy anya is sokkal jobban kiteljesedhet, mind a karrierépítésében, mind pedig az anyai szerepben.

Léder László missziónak tekinti, hogy a férfiak életéből ne maradjon ki az apaság meghatározó élménye. Ezért is tart élménynapokat, amikor nincs szó tudományról, csak az apai lét mélységeiről és magasságairól.

(Borítókép: Léder László. Fotó: Mult Roland / Index)