Krisztián, a nyolcgyermekes családapa bibliai pelikánként még mindig a vérével táplálja kicsinyeit

Országos visszhangot keltett novemberi riportunk, amely egy ózdi roma családfőt mutatott be, aki kétnaponta adott vérplazmájáért kapott nyomorúságos pénzből tartotta el akkor még kilenctagú családját. Februárban újból meglátogattuk a borsodi település cigánysorán az éhhalál szélén tengődő famíliát, akkori riportunk nyomán megmozdult a fél ország, és fénysugár villant fel az alagút végén a Bari család számára. Most ismét felkerestük a Győrbe költözött, időközben tíztagúra növekedett családot. Ahogy annak idején Bródy énekelte: A helyzet jó, de nem reménytelen.

Ki tudja, élnek-e még Bariék, ha október 31-én a Miskolcról Ózdra tartó vonaton nem találkozunk a munkanélküli családfővel és három gyerekével. Bari úr éppen a miskolci véradó állomásról utazott hazafelé, azért három gyerekével, mert így járt nekik a nagycsaládosok ingyenjegye. Szóba elegyedtünk, és megtudtuk, hetvenkét óránként ad vérplazmát, az ezért alkalmanként kapott tizenötezer forintból (a fele készpénz, a másik fele vásárlási utalvány) tartja el kilenctagú családját. No meg abból a kemény havi 134 ezer forintból, amit élettársa, Julika kap gyes és családi pótlék címén a gyerekek után.

Februárban célzottan is meglátogattuk Bariékat Ózd egyik legnyomorúságosabb cigánytelepén, a Kőalja úton. Amit ott tapasztaltunk abban az albérletnek csúfolt viskóban, ahonnan még Dél-Szudánban vagy Kongóban is menekülnének az emberek, annak leírására a magyar nyelv amúgy elismerten gazdag szókincse is kevés. Üres, lerobbant hűtőszekrény, a folyóvíz elzárva, a villanyért előre kell fizetni, a ház egyik oldala farostlemez, amelynek résein besüvít a szél, a fűtést a konyhában maximumra feltekert villanyrezsó platnija biztosítja. És közben már csak két hónap van hátra a nyolcadik gyermek megszületéséig...

Rájuk mosolygott a szerencse

Na, ekkor mosolygott rá a jó szerencse Bariékra. A riportok nyomán levelek tucatjait kapta szerkesztőségünk, rengetegen ajánlották fel segítségüket, akár pénzadományok, akár tárgyi ajándékok formájában. Summa summarum, napok alatt másfél millió forint gyűlt össze, még az ország leghíresebb, történetesen ózdi származású rappere is beszállt egy szabad szemmel is jól látható összeggel.

Ami ezután következett, az részben borítékolható volt. Bariék nemhogy életükben nem láttak még ennyi pénzt, de nem is tudták elképzelni, mi mindent lehet vásárolni másfél millióból. Ami tény: egy héttel később kétségbeesett üzenetet kaptam Messengeren Julikától, a 31 éves édesanyától. (Tizenhat éves volt, amikor a legnagyobb fiú, Brendon megszületett...)

Jaj, Gáll úr, Krisztián megbolondult! Dorbézol, meg összeállt egy afféle nőszeméllyel. Nem tudom, mit csináljak...

Valójában én sem tudtam, amikor felhívtam Krisztiánt, nem vette fel a telefont. Még szerencse, hogy egy héttel később megint írt Julika.

Jóra fordultak a dolgok, Krisztián visszajött hozzám, hamarosan költözünk Győrbe. Tudja, ott lakik az öcsém, ő segít, le tudjuk tenni a háromhavi kauciót is az albérlethez, csak az a fontos, hogy el tudjunk menekülni innen, mert itt Ózdon, a Kőalja úton minden és mindenki visszahúz minket a nyomorba.

Aztán április elején megszületett a kis Dominik – mint utóbb megtudtam, a futballszerető édesanya Szoboszlai után adta a keresztnevét a kisfiúnak –, Krisztián is kapott munkát Győrben a kukásoknál, és hát a család is talált egy nem éppen olcsó, de úgy-ahogy megfelelő albérletet.

Krisztián már tolvajt is fogott

Május 24., szombat, talán már vége felé jár a kellemetlenül elhúzódó tél. Elő-előbújik a nap, amikor autónk lefékez a Köztelek utcai aprócska TESCO előtt. Az ajtóban Krisztián támasztja a falat hófehér biztonságiőr-egyenruhában, amikor meglát minket, mosolyra húzódik a szája.

Menjünk ki ide az épület mögé, ott tudunk beszélgetni!

– mondja, mi pedig követjük. Alig lépünk ki az üzlet ajtaján, idős cigány asszony pattan elénk, ismeretlen gyártmányú, de nyilván márkás parfümöt kínál, udvariasan elhárítjuk.

„Ahogy elkezdtem dolgozni itt a győri üzletben, egy nap alatt kiderült, hogy ez egy cigánytelep – mondja hamiskás mosollyal ismerősünk. – Már volt egy fogásom is, itt bizony lopnak, a minap elkaptam egy csávót, kihívtuk a rendőröket, de a cégnek is van egy mozgó biztonsági brigádja, azok is kijöttek. Amúgy nincs túl sok munkám, napi tizenkét órát vagyok szolgálatban, két nap meló után egy nap pihenő, így dolgozom.”

15 Bari Krisztián Galéria: A Bari család Győrben (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Havi 350 ezer, napi tizenkét órában

Kíváncsi vagyok, mennyit tud megkeresni egy hónapban.

Ezerhétszáz forint az órabérem, egy hónapban összejön úgy háromszázötvenezer, ehhez jön a száznegyvenezer forint, az asszony családi pótlékja és gyese. Mivel a három iskolás gyerekünket elhoztuk az ózdi suliból ide Győrbe, az utánuk járó családi pótlékot elvették tőlünk, pedig minden fillérre szükségünk lenne. Összesen alig ötszázezer, amennyi pénzünk van egy hónapban, de úgy, hogy ebből kell fizetnünk a lakbért is, ami 125 ezer, plusz a rezsi. Úgyhogy marad háromszázezer elkölthető forintunk, ebből kell kijönni tízünknek

– sorolja két slukk között, mert bizony a cigiről nem tud leszokni, pedig az sem olcsó mulatság.

Véletlenül jut eszembe a vérplazma, amiből télen élt a család Ózdon. Itt nyilván már nincs szükségük ezekre a véres forintokra. „Még hogy nincs! – csattan fel. – Hetente kétszer adok plazmát, havonta nyolcszor, abból is összejön 120 ezer, igaz, csak a fele kápé, a többi élelmiszer.”

Volt csajozás, vagy nem volt?

Egy-két percig nem jutok szóhoz, csak a hűvös szél zúg a fák között, zörgeti a leveleket. Aztán eszembe jut, amit Julika írt nekem még februárban. Hogy is volt ezzel a dorbézolással meg a csajozással?

„Nem volt itt semmiféle csajozás! – tiltakozik vehemensen. – Annyi történt, hogy a sógorom elhozta magával a húgát, és hívtak, hogy menjek el velük egy buliba. Nem akartam, de a csaj szemet vetett rám, kénytelen voltam elmenni. De hozzá se nyúltam! Az viszont igaz, hogy egyszer-kétszer a pohár fenekére néztem.”

Hiszem is, meg nem is, de most már mindegy, márciusban jóra fordultak a dolgok. Meg aztán áprilisban megszületett Dominik, beindult a munka is, előbb a kukásoknál, most pedig a biztonsági őri meló a TESCO-ban.

Most vissza akarom szerezni a jogosítványomat, hadd tudjak dolgozni még a biztonsági őri munka mellett, mert kell a pénz. Évekkel ezelőtt bevonták, elkaptak ittas vezetéssel...

– mondja.

Hát igen, a baj nem jár egyedül, főleg, ha az ember még vonzza is. De most már ömlik Krisztiánból a szó.

„Emlékszik arra a tévére, amit maguk hoztak el Vácról, a bátyáméktól? Ami ott volt a falon az ózdi viskónkban, a falra erősített konzolon? Emlékszik? Na, betörtek hozzánk, és mindent elloptak, amit mozdítani lehetett. A tévét nem lehetett, hát kitépték a falból a konzollal együtt... Most nincs tévénk, csak egy ilyen kicsike, hordozható vacak.”

15 Galéria: A Bari család Győrben Fotó: Szollár Zsófi / Index

„Ha ott maradunk, én már biztosan nem élnék”

Még beszélgetünk fél órát Krisztiánnal, aztán elindulunk fotós kollégámmal Töltéstava felé, ahol az albérletben lakik a család. A település afféle kertváros, tíz-tizenöt kilométerre Győrtől, nem csúnya környezetben. Azonnal felismerjük a Táncsics utca 1.-et, az udvaron fél tucat gyerek kergetőzik. Ők Bariék...

Julika már számít ránk, Krisztián felhívta az asszonyt. Karjában a másfél hónapos Dominik, a díványon alszik a másfél éves Adrián, a többiek, a tízéves Miranda, a kilencéves Felícia, a hétéves Miki, a hatéves Krisztián junior és a négyéves Karina. A tizenöt éves Brendonnal együtt megvan a nyolc gyerek!

Itt sokkal jobb, mint Ózdon volt, ha ott maradunk, én biztos, hogy már nem élnék, de lehet, hogy a gyerekek sem. Emlékszik, milyen volt az a ház meg az a környék? Visszahúzott minket a bűnbe, a nyomorba

– mondja Julika.

Hogyne emlékeznék, pontosabban szeretnék nem emlékezni.

15 Galéria: A Bari család Győrben Fotó: Szollár Zsófi / Index

No de Brendon hol van? Nyilván nem az iskolában, hiszen szombat van.

Brendon most dolgozik egy közeli lovardában. Ő is hozzátesz valamennyit a családi bevételekhez, muszáj, mert legutóbb csak a gázszámlánk 175 ezer forintot tett ki...

Brendon különben Kisbérre jár gépkezelő szakiskolába, de a duális oktatás keretében felvették a Rába Művekbe, szóval a nagyfiúnak biztosan lesz kenyérkereső foglalkozás a kezében.

„Legalább neki legyen... – húzódik keserű mosolyra Julika szája. – Ismétlem, ha nem jövünk el Ózdról, már nem élnénk. Önöknek, a riportnak köszönhetjük, hogy kitörhettünk abból az embertelen nyomorból. Látja, itt boldogok a gyerekek, kergetőznek az udvaron, játszanak, futballoznak.”

Miranda mutatja a focistakártyáit, Messi képét szorongatja, de amikor rákérdezek, ki a kedvence, Cristiano Ronaldót említi, ahogy Miki is.

Játszom az iskolai futballcsapatban, azt mondják, nem vagyok ügyetlen!

– dicsekszik, és bizonyításképpen passzolgatunk egy sort. Tényleg nem ügyetlen.

15 Galéria: A Bari család Győrben Fotó: Szollár Zsófi / Index

Odakint, a kertben epertövek, a lugasban szőlő, Julika azt mondja, nagyon rendes a háztulajdonos, jelezte, hogy nyugodtan ehetnek majd a gyümölcsből, ha beérik az eper és a szőlő. Hiába, ez Győr, nem Ózd, ilyenkor döbben rá az ember, élesebb a szakadék az ország északkeleti fertálya és a relatíve fejlett Nyugat-Dunántúl között, mint ha Svájcot és Magyarországot hasonlítanánk össze. Nemcsak anyagi, hanem szellemi, mentális téren is.

Ahogy elnézem a népes gyereksereget – köztük van még egy szőke rokon kislány, a kék szemű kis Julika is –, szeretném azt hinni, hogy legalább Bariék sorsa jobbra fordult. Persze, havi félmillióból nem lehet ugrálni egy tíztagú családnak, de legalább az éhhalál és az elzüllés nem fenyegeti őket. És ha Brendon, valamint a csillogóan okos tekintetű Miranda tisztességes szakmát, netán diplomát kap a kezébe – a többiek még túl kicsik ahhoz, hogy előre láthatnánk a jövőjüket –, akkor talán még emberhez méltó karrier is várhat rájuk.

Talán...

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)