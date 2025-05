Az átláthatósági törvénnyel a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is megszűnhet

Nemrégiben jelent meg a Hintalovon Alapítvány 2024-es gyermekjogi jelentése, amely szerint a hazai szakszolgálatok már korábban is rossz helyzete még inkább romlott, csakúgy, mint a gyermekek mentális állapota, és emellett nőtt a bántalmazások és családon belüli erőszak előfordulása. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakember, a Hintalovon alapítója szerint ez is rámutat arra, hogy a gyermekvédelmi rendszert meg kellene erősíteni, ez a téma nem lehet a politika áldozata. Mint legújabb jelentésüket bemutató szakmai konferenciájukon kiderült, az átláthatósági törvény hatályba lépésével kétséges, hogy folytatni tudják-e a munkájukat.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója az Indexnek elmondta, hogy 2016-os létrejöttük óta már hagyomány az éves gyermekjogi jelentés kiadása, amivel betekintés nyújtanak a zárt rendszerekbe, a szakemberek és döntéshozók számára valós képet adva a gyermekek és gyermekekkel foglalkozó szervezetek problémáiról az elérhető adatok alapján.

Láthatóbbá teszünk jelenségeket – annak érdekében is, hogy ne legyen stigmatizáló a gyermekek számára az állami gondozásba vétel. A jelentéssel mások is látják, milyen út vezetett idáig

– említette Gyurkó Szilvia, aki arra is kitért, hogy nemzetközi kutatásaikkal a gyerekekkel szembeni online visszaélés, bántalmazás témájában végeznek felmérést, illetve sport, iskolai és közösségi helyzeteket is vizsgálnak a V4 országaiban.

„Felelősséget érzünk abban, hogy adatokon alapuló, valós helyzetképet adjunk a gyerekek jóllétéről” – mondta az Indexnek. Már két éve létrehozták a Hintalovon Akadémiát, ahol több mint tízezren tanultak akkreditált képzéseiken. Kurzusaikon olyan problémákra adnak módszertant, mint a gyermekek elleni online bántalmazás megelőzése, vagy a válás a gyermek sérülése nélkül. „A lehető legszélesebb spektrumban próbálunk tudást átadni felnőtteknek és szakembereknek, hogy jobban értsék a gyerekeket, és szükséges esetben segítséget tudjanak nyújtani” – fogalmazott a gyermekjogász. Az egyik ilyen az internetfüggőség elkerülésére vonatkozó házirend, illetve az, hogy hogyan beszéljenek a szülők az online veszélyekről.

A szülők, szakemberek számára évente átlagosan 300-400 esetben nyújtanak gyermekjogi tanácsadást, nagy ügyvédi irodákkal is együttműködnek. „Ha nem lesz Hintalovon, ezek mind megszűnnek” – mondta az alapítvány vezetője, hozzátéve: nem ritkán gyermekjóléti szolgálatoktól, óvodákból, iskolákból érkezik szexuális abúzus gyanújával kapcsolatos megkeresés, amiben az ilyen esetek kezelésében tapasztalattal rendelkező szakemberek tudnak iránymutatást adni.

Drasztikusan nőtt a veszélyeztetettek száma

Ami a gyermekjogi jelentést illeti, elmondta, hogy még a gyermekvédelmi jelzésekre vonatkozó szabályok szigorítása előtt 50 százalékkal emelkedett a gyermekek veszélyeztetésével kapcsolatos gyanúk száma. Úgy véli, egyrészt emögött az állhat, hogy ha gyakrabban előkerül a téma, akkor érzékenyebbé válnak az emberek, hamarabb érkezik jelzés. Az egyik ilyen a verbális erőszak, a másik, hogy az abuzálás áldozatai nem csak lányok lehetnek. „Korábban ugyanis ez élt a köztudatban, így a szexuális visszaélések kisfiú áldozatai gyakorlatilag alig-alig kaptak figyelmet. A fiúk ráadásul még kevésbé beszélnek arról, ami velük történt, mint a lányok, ezért a környezetük, az ellátórendszer is jóval kevésbé felkészült az ilyen típusú ügyekre” – tette hozzá Gyurkó Szilvia.

A megnövekedett gyermekvédelmi jelzések száma mögötti lehetséges másik okként a negatív gazdasági folyamatokat és az annak következtében megjelenő családi problémákat nevezte meg. A lakhatási nehézséggel küzdők aránya folyamatosan nő, miközben az ellátórendszeri kapacitások nem bővülnek.

Amikor a hátrányos szociális körülményekre reagál a rendszer, sokszor azért emelik ki a gyermekeket, mert nincs más „megoldás”, nem azért, mert indokolt lenne a gyerek és a család elválasztása

– jegyezte meg. Hangsúlyozta, a családmegtartó szolgáltatásokra, az átmeneti segítséget nyújtó intézmények férőhelybővítésére és szakmai megerősítésére éppen ezért lenne szükség. Ezekre a helyekre jelenleg éves várólisták vannak – mutatott rá.

A szakember ezt azért is kritikus pontnak nevezte, mivel a gyerek már önmagában azzal is traumatizálódik, ha kiemelik a vér szerinti családjából, és állami gondoskodásba kerül. „Ráadásul egy ilyen elhelyezés rengeteg járulékos kockázattal jár. A gyerekek közötti konfliktusok, a családtagokhoz való kapcsolódás bonyolultsága, de akár a szerhasználat is olyan kockázatként említhető, ami ilyen helyzetekben megjelenhet” – fejtette ki.

Egyre rosszabb a mentális állapotuk

Nemcsak közösségi tényezők, szorongásoldás miatt is nyúlhatnak szerekhez a gyerekek – akár családon kívül nevelkednek, akár családban. A legújabb adatok szerint ugyanis a gyerekek mentális állapota egyre rosszabb. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közlése szerint, míg 2020-ban 301 alkalommal számoltak be önsértésről, 2024-ben ez a szám 1627 volt, és naponta 5 fiatal fordult hozzájuk öngyilkossági gondolatokkal. Gyurkó Szilvia megjegyezte, globális jelenség, hogy míg korábban egy kamaszgyerek a szüleivel való konfliktus, szerelmi bánat miatt hívta a segélyvonalat, már 2019-től leggyakrabban szorongás és negatív gondolatok miatt kértek segítséget.

Nemzetközi kutatások pedig arra világítottak rá, hogy már nemcsak a családi gondok, hanem gazdasági és társadalmi problémák is nyomasztják a tinédzsereket. A háborús konfliktusok mellett az anyagi helyzet is szorongatja őket. „A gyerekek pedig ebből annyit látnak, hogy a kakaós csiga helyett csak csokiszeletre futja, vagy a másodállás miatt még kevesebb idejük jut rájuk a szüleiknek” – mondta Sall Zsófia, a Hintalovon Alapítvány munkatársa, aki számos visszajelzést kapott 13-17 éves kiskorúaktól a jelentés elkészítéséhez.

A szabadidős programok és hobbik az infláció hatására egyre drágábbak. Már nem az a kérdés, hogy mit szeretnél csinálni, hanem az, hogy mi fér bele

– fogalmazott. A gyermekjogász hozzátette: még olyan gyerekek is megélik ezeket a változásokat, akiket a szülők meg akarnak óvni ettől. Gyurkó Szilvia szerint nagyon nehéz a gyereknek úgy jól lenni, ha szüleiknél és környezetükben is érzékelhető a mindennapok és a jövő miatti frusztráció.

Az alapítvány vezetője kiemelte, hogy ezért is fontos lenne a gyerekek és családok körüli szakemberhálózatokat is megerősíteni. Mint rámutatott, az inflációs hatás úgy érte a gyerekeket, hogy még a koronavírus-járványt sem sikerült érzelmileg feldolgozniuk, a kisebbek szocializációs lemaradás, a tinédzsereknek a közösségek hiánya, az online térre terelődés számos problémához vezetett.

A jelentés elgondolkodtató adatai közt említette, hogy a digitális eszközhasználat a korai életkorban és a család szociológiai státusza összefügg, a kiszolgáltatott anyagi helyzetben lévők hamarabb adnak a gyerek kezébe mobiltelefont. A magasabb társadalmi rétegbe tartozóknak több lehetőségük van személyes segítséget igénybe venni, információkhoz jutni, így jobban tisztában vannak azzal, hogy 3 éves kor előtt nulla képernyőidő ajánlott a gyerek egészséges idegrendszeri fejlődése érdekében. A szakember úgy véli, az ezzel járó kockázatokra nem lehet elég korán figyelni, már a terhesgondozásba ajánlaná bevezetni ezt a fajta edukációt.

Külföldi pályázatokból segítették a magyar gyerekeket

Gyurkó Szilvia végül arra is kitért, a magyar gyermekek helyzetéről, a gyermekvédelmi rendszerről reális szakmai jelentést akartak adni, politikamentesen, ezért sem beszéltek arról, hogy lehet, ez lesz az utolsó kiadásuk. Ha ebben a formában június 1-jétől életbe lép az átláthatósági törvény, az a Hintalovon Alapítvány működését is ellehetetleníti, hacsak nem kapnak hazai adományokat. Hangsúlyozta, azért pályáztak külföldre, hogy ezeket a forrásokat itthon költsék el, ugyanis gyermekjogi szolgáltatásaik kizárólag hazánkra korlátozódnak. Elmondta, hogy az évek alatt mintegy 100 millió forintnyi uniós és más európai pályázati forrást fordítottak a magyar gyerekekkel kapcsolatos tanácsadásra, felmérésekre, támogató szakmai munkára.

Magyarországon kívül értelmezhetetlen a Hintalovon Alapítvány munkája

– húzta alá, hozzátéve: azzal, hogy az elmúlt évben sok jó szakember hagyta el a már korábban is humánerőforrás-hiányos gyermekvédelmi rendszert, tapasztalataik szerint még inkább szükség van szakmai támogatóként a munkájukra.

(Borítókép: Kolumbán Kitti / Index)