Felszívódott Gyurcsány Ferenc, sehol sem találjuk

Kámforrá vált a volt miniszterelnök az elmúlt hetekben, a politikától való visszavonulása óta Gyurcsány Ferenc nem adott interjút, de a közösségi felületén is a némaság lett úrrá. A Facebook-oldalán ráadásul történt egy olyan változás, ami azt mutatja, a DK alapítója és korábbi elnöke egy jó darabig nem kíván a nyilvánossággal kommunikálni.

Hová tűnt Gyurcsány Ferenc? – tehetnénk fel a kérdést Palik László után szabadon, de választ egyelőre sehol nem találunk. Az egykori kormányfőről semmit nem lehet tudni azóta, mióta Dobrev Klára május 8-án bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke végleg távozik a közéletből, sőt még el is válnak. Gyurcsány eltűnt – parlamenti mandátumát már meg is örökölte Rónai Sándor –, vele ellentétben Dobrev Klára viszont turbófokozatra kapcsolt.

Néha a Facebook-oldalát is felkeressük, hátha üzent valamit a most már csak volt politikus, de azóta, hogy május 6-án egy eredeti céhkiváltságlevélről posztolt, síri csönd honol a közösségi felületén. És olybá tűnik, hogy ez így is marad még egy jó ideig, ugyanis a következőre változott az oldal neve:

Gyurcsány Ferenc – archivált

A legutolsó bejegyzése alatt a kommentszekciót olvasgatva derül ki, hogy mások is hiányolják az exminiszterelnököt. Valaki egyszerűen csak annyit írt, hogy „hiányzik”, valaki ugyanezt kipótolva közölte, hogy „nagyon hiányoznak Feri posztjai”, míg egy harmadik követője arra kérte, hogy „adjon jelet önmagáról, ha nem ad, az is egy jel”.

Gyurcsány Ferenc hivatalos Facebook-oldalán nem jártunk sikerrel, de beugrott, hogy kezelt ő egy másik profilt is. Felkerestük hát a Kate Vargha nevezetű oldalt – ez ugyebár Gyurcsány Ferenc írói „álneve”, amit elmondása szerint édesanyja tiszteletére választott. Sok babér itt sem termett, a legutolsó bejegyzése egy videó még a 2024-es adventi időszakból; a felvételt szállingózó hópelyhek igyekeztek fehérre varázsolni, miközben Gyurcsány Ferenc bemutatta Kate Vargha adventi kalendáriumát.

A lakóautós országjárásnál még minden rendben volt

Halovány kísérletet tettünk még a Demokratikus Koalíció közösségi oldalán is, de ahogyan arra számítani lehetett, sehol egy árva hír, egy aprócska bejegyzés Gyurcsány Ferencről. A párt honlapján a szervezet fül alatt sem találjuk a nevét, ügyvezető alelnökként Molnár Csaba szerepel a lista tetején, ott, ahol mindig is Gyurcsány Ferenc volt. A weblap keresőjébe a nevét beírva korábbi híreket és képeket látunk, az egyiken egy mosolygó ember arcát a lakóautó volánjánál. Gyurcsány Ferenc kéthetes országjáró körútra indult, és az Index szerkesztőségének is volt alkalma az egyik állomásra elkísérni őt. Bő egy hónappal később azonban már jött a hír, hogy minden politikai és közéleti tevékenységgel véglegesen felhagy.

Ugyan még egy teljes hónap sem telt el a bejelentés óta, a korábban a közösségi médiában igen aktív Gyurcsány Ferencet elnyelte a föld vagy egy fekete lyuk. Rejtély ez a javából, aminek lehet, majd egyszer Kate Vargha utánajár egy krimiregény formájában.