Szentkirályi Alexandra egyszerre vádolja Karácsony Gergelyt, Vitézy Dávidot, a Tiszát és a DK-t

Karácsony Gergely hétfőn, rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: „Eljutottunk arra a pontra, ha nem teszünk rendkívüli lépéseket, a város elveszíti működőképességét”. A főpolgármester közölte, azonnali jogvédelmet kérnek a bíróságtól az inkasszóval szemben, de vészforgatókönyvvel is készülnek a Budapesti Közlekedési Központnál, ha korlátozni kellene a közösségi közlekedés működését a forráshiány miatt.

Az ügy közvetlen előzménye: szerdán robbant ki értelmezési vita a Kúria szolidaritási hozzájárulásról és a fővárosi költségvetésről szóló határozata körül a főváros vezetése, valamint Sára Botond főispán között. Karácsony Gergelyék túlzónak tartják a szolidaritási hozzájárulás mértékét, ezért azt nem is fizetik be, viszont a főispán leszögezte, hogy a kúriai döntés értelmében a teljes összeget folyósítani kell. A részletekről itt olvashat.

Szentkirályi Alexandra: Csődbe vitték Budapestet

„A Karácsony-TISZA koalíció 1 év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát. Karácsony a Tiszával, a DK-val és Vitézyvel néhány limonádé után vállalták a főváros vezetését” – kezdte reakcióját Karácsony Gergely bejelentésére a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta:

Az ő felelősségük a főváros működtetése. Ezt szem előtt kellett volna tartani akkor is, amikor 50 milliárdos lyukkal szavazták meg a főváros törvénytelen csődköltségvetését, amikor licitháborút tartottak Rákosrendezőért és elköltötték rá pontosan azt az 50 milliárdot – miközben tudták, hogy ez csődhöz vezet.

A kormánypárti politikus úgy látja, hogy „Gyurcsány-cégvezetőkhöz, tanácsadókhoz, milliós prémiumokra folyt el a budapestiek pénze. És az ő történelmi felelősségük az is, hogy amíg a főváros bevételei az egekbe emelkedtek, amíg mi több mint 200 milliárdos megtakarítással adtuk át ezt a várost nekik, mégis csődbe vitték Budapestet”.

Szentkirályi Alexandra arra is felhívta a figyelmet, „a kormány közben bejelentette a 18.000 férőhelyre bővült Diákváros építését, épül a Déli Körvasút, az új Pázmány campus, a legforgalmasabb H5-ös HÉV felújításáról is döntöttek súlyos milliárdokért és hiába a brüsszeli zsarolás és a fővárosi csőd, a kormány Budapest új villamosaira is kifizet 50+ milliárd forintot”.

