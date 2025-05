Kubatov Gábor pert vesztett a Mi Hazánk ellen

„Kubatov Gábor nem nyugszik, most be is perelt minket, miután hiába jelentette fel a Mi Hazánk vezetőit és a Magyar Jelen hírportál főszerkesztőjét, azt a Fidesz pártigazgatója jogerősen elbukta: a bíróság szerint nem történt rágalmazás Toroczkai László és »társai« részéről, amikor feltártuk a hivatali visszaélés gyanúját a Fideszhez és a Momentumhoz is köthető céggel kapcsolatban, melynek tulajdonosa ügyében személyesen járt el a fővárosi kormányhivatalánál Kubatov ”– írja X-oldalán Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy korábban visszaélés miatt ítéltek el egy fideszes politikust, amikor Dúró Dóra még józsefvárosi önkormányzati képviselő volt. Hozzátette, hogy a Fidesz pártigazgatója korábban elbukott egy pert Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke ellen is.

Novák Előd azzal zárta közleményét, hogy az FTC elnökének „kárára” megvalósul az OTP Bank Ligában a „magyar kvóta”, amit Dúró Dóra először 2018-ban említett meg az Országgyűlésben.