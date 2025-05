24.hu: Navracsics Tibor is tudhatta, milyen ügyek zajlanak a sümegi önkormányzatnál

Navracsics Tibor közigazgatásért és területfejlesztésért felelős minisztert, a Sümeghez tartozó választókerület országgyűlési képviselőjét is értesítette Kalotay Kristóf leköszönő alpolgármester arról, hogy milyen ügyek zajlanak a település önkormányzatánál. A KDNP politikusa májusban mondott le a tisztségéről. Egy helyi ellenzéki politikus szerint a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség is eljárást folytat hivatali vesztegetés gyanújával, amiben érintett lehet a polgármester és egy bizalmas beosztottja is.