Kimondta a bíróság, hogy jogellenesen rúgta ki az OMSZ a mentőszakszervezet elnökét

A bíróság szerint nem volt jogszerű az a felmondás, amivel az OMSZ megszüntette a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnökének munkaviszonyát 2024 nyarán. A szakembert és társát egy tabletről készült képernyőfotó miatt küldték el, most minden azóta elmaradt fizetését és egyéb juttatást ki kell fizetnie a mentőszolgálatnak.

Jogellenesen rúgta ki az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Lengyelt Tibort, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnökét és egy másik mentőst 2024 júniusában – adta hírül az RTL Híradó.

A két szakember az után kapta kézhez a felmondását, hogy a csatorna egyik riportjában bemutatott egy képernyőfotót, ami egy, a mentők irányításához használt tabletről készült, és egy trombózisos beteg leírása látszik rajta, amiből kiderül, hogy a betegnek több mint három órát kellett várnia, mire segítséget kapott.

A mentőszolgálat arra hivatkozva, hogy a két dolgozó jogellenesen kezelte az adatokat és ezzel több törvényt is megsértettek, azonnali hatállyal elbocsátotta a két dolgozót. Lengyel Tibor nem hagyta magát és bírósághoz fordult, ami most kimondta, hogy a munkáltató felmondása nem volt jogszerű.

Május 22-én kaptuk kézhez az ítéletet, tehát én május 23-tól ismét ugyanolyan mentődolgozó vagyok, mint tavaly júniusban voltam, amikor ugye elbocsátottak. Illetve az ezen időszak alatt eltelt időt is munkaviszonynak számítják, illetve a teljes fizetésemet és minden juttatásomat a munkáltatónak most ki kell fizetnie

– mondta a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke.

A szakember a nagykátai mentőállomáson állt ismét munkába, de a csatorna közölte, hogy ott újabb problémával szembesült, ugyanis az állomás huzamosabb ideje nem kapott WC-papírt.

Az állomás dolgozói több alkalommal is jelezték a problémát az illetékeseknek, de az nem oldódott meg, így a saját, összedobott pénzükből vásároltak az állomásra WC-papírt, vagy otthonról hoztak. A szakszervezet vezetője elmondta, miután nyilvánosságra került az ügy, rögtön érkezett a termékből. Hozzátették, úgy tudják, a mentőszolgálat már vizsgálja, hogy kitől szivároghatott ki az információ.

Az RTL kereste az OMSZ-t, de adásukig nem kaptak választ.

Cikkünk megjelenése után nem sokkal az Országos Mentőszolgálat az üggyel kapcsolatban az alábbi állásfoglalást küldte meg szerkesztőségünknek:

„A MOMSZ-elnök cselekedetével kapcsolatos álláspontunkat továbbra is fenntartjuk, hiszen nevezett egy sokkal korábbi elektronikus dokumentum kiküldésével szándékosan félrevezette az RTL Híradót, azon keresztül a közvéleményt, és szélsőségesen sértette a munkáltató érdekeit. Továbbra is az az álláspontunk, hogy a szakszervezeti tevékenységbe a közvélemény szándékos félrevezetése nem tartozhat bele, annak az nem lehet jogszerű célja. Mindezek alapján a másodfokú döntéssel szemben felülvizsgálati eljárást fogunk kezdeményezni, az üggyel kapcsolatban egyúttal a NAIH által folytatott vizsgálat sem zárult még le, az továbbra is folyamatban van.”