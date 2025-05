Százezreket érintő, létező problémát kezelne a kormány, de jó eszközzel nyúlnak-e hozzá?

Kedden tárgyalta az Országgyűlés a „A helyi önazonosság védelméről” címet viselő, településvédelmi törvényjavaslatként emlegetett előterjesztést, amelyet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter jegyez. A Budapest agglomerációjában található városok túlzott betelepüléssel szembeni védelemről polgármestereket kérdeztünk, a témával foglalkozik majd a Kibeszélő keddi adása is az Indexen.

Csőzik László érdi polgármester a településvédelmi törvénytervezetről – amelynek részleteiről itt írtunk – lapunk kérdésére kifejtette: „A törekvés és a problémafelismerés helyes volt, először örültem is annak, hogy szembenézünk egy létező negatív jelenséggel. A jó szándék vezette a minisztériumot, de azzal nem számoltak – ami nekünk is csak másodjára esett le –, ha ingatlan fronton beavatkozunk a beáramlás problémájába, akkor szembe találkozunk magával a magán jogügylettel, ami az eladó és a vevő között zajlik le. Az eladói oldal érdekeit a javaslat nem vette figyelembe, pedig az eladói oldal a települések közössége. Nálunk, Érden, ez verte ki a biztosítékot”.

A polgármester elárulta, a helyiek úgy érezték, ha bevezetnének egy olyan korlátozást, hogy az ingatlanjukat érdiek csak érdieknek adhatják el, akkor egyrészt sérülne a tulajdonnal való rendelkezési joguk, másrészt az ingatlan veszítene az értékéből. Csőzik László ezeket jogos érveknek tartja, írt is egy levelet Navracsics Tibornak, az ügyben illetékes miniszternek. Végül az a lehetőség, hogy az önkormányzat ilyen módon gyakorlatilag megtilthatja a beköltözést a településre, kikerült a javaslatból. Csőzik László szerint egyébként egyik település vezetője sem élt volna ezzel, még a Balaton-felvidékről is olyan visszajelzéseket kapott, hogy nem az ingatlanok adásvételének korlátozásával tiltanák meg a beköltözést.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a magyar ember legnagyobb kincse a családi ház, a legtöbb magyar vagyona a lakóingatlanában összpontosul. A kormány és az önkormányzat nem tolakodhat be erre a területre. Amikor híre ment a törvénytervezetnek, Érden is szinte egységesen fellázadtak az emberek, és azt kérdezték tőlem, hogy ugye nem akarom ezt bevezetni? Üdvözölték is a kritikai észrevételeim

– foglalta össze az érdi polgármester.

Csőzik László ugyanakkor jelezte, valóban kezelendő az agglomerációs probléma: „Az összlakosság 5-10 százalékát, 500 ezer, akár 1 millió embert is érint. Rengetegen ingáznak, óriási az agglomerációs sokk hatása, rombolja az emberek életminőségét. Magam is tapasztaltam, amikor ügyvédként dolgoztam az V. kerületben, Érdről ingáztam, összességében egy évben egy teljes hónapot autóban ültem. Ezzel valamit kezdeni kell, és jó, hogy a kormány észlelte a problémát”.

Milyen eszközt alkalmaznának Érden?

Érden egyelőre nem döntöttek arról, hogy a törvényjavaslat elfogadása esetén élnének-e az abban szereplő eszközök valamelyikével. Csőzik László hangsúlyozta, ha egyáltalán készül majd előterjesztés a helyi közgyűlés számára, azt előtte mindenképpen társadalmi vitára bocsátanák.

Ami napirendre kerülhet, az az új betelepülők számára valamilyen kötelezettségvállalás előírása. A városvezetés valószínűleg a júniusi közgyűlésen dönt.

Kezelhető összegre gondolok, maximum néhány százezres tételre. Ennél magasabb, milliós összeget azért nem érdemes kivetni, mert az szintén visszahathat az eladó lehetőségeire, megcsappanhat a kereslet. A törvényjavaslat egyébként azt is megengedi, hogy ne anyagi jellegű kötelezettségvállalást szabjunk ki, hanem például olyasmit, hogy a betelepülő ültessen tíz fát a városban

– fogalmazott a polgármester, aki az elővásárlási jog gyakorlásában egyelőre nem lát nagy fantáziát, mivel semmilyen forrásuk nincs ingatlanvételre.

Csőzik László arra hívta fel a figyelmünket, hogy a városban két éve építési-változtatási tilalom van a több lakóegységes épületekre. A legutóbbi agglomerációs adatok azt mutatják, hogy az Érdre történő áramlás lényegében megállt, a polgármester ennek okai közé sorolta a társasházépítési stopot.

50-55 ezres kapacitás, 80 ezer körüli létszám

Az érdi polgármester arról is beszélt lapunknak, hogy a város túlnépesedett. Körülbelül 73 ezer állandó lakos van, mellette 5 ezer nem állandó lakossal, valamint néhány ezer be nem jelentett érdivel. Ténylegesen 80 ezer körül van a város lakosságszáma, miközben a településszerkezet 50-55 ezer embert tud jól kiszolgálni, ebből pedig három probléma is fakad:

Közműfronton szinte valamennyi ágon kapacitáshiány van, érintett az ivóvíz, a csatorna, és az elektromos áram is.

Közlekedési nehézségek. Csőzik László autós városként jellemezte Érdet, sok háztartásban két-három autó van, már a városon belül is kialakulnak forgalmi dugók.

Az intézményi férőhelyek hiánya. Százával utasítják el a jelentkezéseket a bölcsődékbe, az óvodák és az iskolák is telítettek, bár utóbbi már nem önkormányzati hatáskör. Csőzik László szerint a temetkezési helyek is korlátozottak, az idősek otthonában várólista van, és a szakrendelő is roskadozik a tehertől.

A túlnépesedés mellett pedig probléma a túlépítés is. „Megölik az agglomerációs települések kertvárosi jellegét azzal, hogy kizsákmányolják a telkeket társasházak felhúzásával. Ennek a legdurvább típuspéldája az volt, hogy egy érdi parkvárosi telekre – ahova egy vagy két lakóegységet lehet építeni –, felhúztak egy akkora házat, amiben elfért akár nyolc-tíz lakás is. Osztatlan közös tulajdonként építették, így formailag jogszerű volt, de valaki arra ébredt, hogy két szomszéd helyett huszonhat szomszédja van. Ezt a folyamatot az építési tilalommal megállítottuk” – emlékeztetett egy újabb kihívásra Csőzik László.

A polgármester végül elárulta, nekik az jelentene nagy segítséget, ha a teljes engedélyeztetés folyamatával visszakapnák az építésügyi hatósági jogköröket, amelyeket most a kormányhivatal gyakorol.

Csőzik Lászlónak van egy másik javaslata is: „A magyar építési jog egyirányú, visszafelé nem lehet menni. Tehát ha az önkormányzat azt mondta, hogy arra a telekre fel lehet húzni egy társasházat, de utána meggondolja magát, és még az építkezés előtt visszavonja az engedélyt, akkor a tulajdonos a markát tartva bemegy a kormányhivatalhoz. Ilyen esetben viszonylag gyorsan akár 30-50 millió forint körüli kártalanítási összeget is megítélnek neki, mert csökkent az ingatlan értéke. El tudja képzelni, hogy mi történik, ha tömegesen érkeznek a kártalanítási igények”.

Az érdi polgármester ebben az ügyben egyeztettet az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkárával, Csepreghy Nándorral, azt kérve, hogy ne legyen szinte automatikus a kártalanítás elfogadása, mert így nem tudja megváltoztatni a döntését egy önkormányzat, pedig a település egészséges fejlődése néha azt kívánná.

„A felvonultatott eszköztár rossz válasz egy valós problémára”

Fülöp Zsolt szentendrei polgármester lapunk kérdésére úgy fogalmazott, hogy

a „helyi közösségek önazonosságának védelméről szóló” törvénytervezetben felvonultatott eszköztár rossz válasz egy valós problémára. Budapest környékén, az agglomerációs településeken ugyanis valóban hosszú évekre visszanyúló, valódi probléma a lakosságszám túlzott növekedése. Ennek megállítására, a településeink jövőjét érdemben befolyásolni képes eszközökre lenne szükségük az önkormányzatoknak, és nem a tulajdonjog, a magánszemélyek ingatlanértékesítésének korlátozására.

A szentendrei polgármester úgy látja, „jól menedzselhetővé tenné a betelepülést, a különböző településrészeken, vagy a ma még zöldterületeken zajló negatív folyamatokat, ha erősebb szabályozási, és saját hatósági jogosítványaink lennének. Segítene az is, ha az önkormányzat által legfeljebb három évre elrendelhető változtatási tilalom időtartama hosszabb lehetne. Ezért továbbra is azt szorgalmazzuk, hogy az állam adja vissza és valódi szankcionálási eszközökkel erősítse meg az önkormányzatoknak a településük alakításának, arculatának és fejlődésének egyik legfontosabb eszközét, az építéshatósági jogosítványokat”.

Fülöp Zsolt hangsúlyozta, „sokan szeretnénk úgy fejleszteni a településeinket, hogy ennek ne a természeti környezetünk és az életminőségünk romlása legyen az ára. Nem kérdés, hogy Szentendrét élhető és szerethető kisvárosként szeretnénk megőrizni. Ennek érdekében határozott lépéseket tettünk, így Szentendrén nemcsak lelassult, hanem meg is állt a népességszám növekedése. 2007-től folyamatosan emelkedett a lakosság száma, ezt a trendet sikerült a jelenlegi városvezetés intézkedéseinek köszönhetően megfordítani, 2024-ben már 0,3 százalékkal csökkent a lakosságszám”.

A MÖSZ Agglomerációs Tagozatának elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy Szentendrén – de nem csak ott –, rendkívül elavult a víziközmű-hálózat, rendszeresek a csőtörések, a szennyvízcsatorna kiépítettsége pedig nemcsak kényelmetlen, hanem jelentős környezetvédelmi kockázatot is jelent. Az infrastruktúra fejlesztéséhez a szabályozási jogosítványok mellett a gazdálkodási mozgástér bővítésére – tehát az önkormányzati finanszírozási rendszer teljes átalakítására –, is szükség lenne.

„Első lépésként addig is, minimum az önkormányzatoktól elvont források visszaadására, de legalább mérséklésére lenne szükség” – emelte ki Fülöp Zsolt, hozzátéve: „Ennek sajnos az ellenkezőjét látjuk a kormány által beterjesztett költségvetésben, ezért az ehhez kapcsolódó konkrét javaslatunkat éppen most terjesztettük elő, és a májusi szentendrei képviselő-testületi ülés már dönteni is fog róla”.

