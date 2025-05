Elfogadta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága az „átláthatósági” törvényjavaslatot

Május 27-én, kedden lezajlott az „átláthatósági” törvényjavaslat részletes vitája az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában. Az ülés elején civilek is bevonultak a terembe, akik egy molinóval demonstráltak. Az ellenzéki politikusok többsége jogtalannak és Magyarország szégyenének nevezte a javaslatot, amelyet végül nyolc igen és három nem szavazat mellett elfogadtak.

Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága május 27-én, kedden megtartotta az „átláthatósági” törvényjavaslat részletes vitáját. Az ülés előtt civil szervezetek képviselői „Szabad sajtó, szabad civilek” feliratú molinót feszítettek ki a teremben – adta hírül a HVG.

A bizottság KDNP-s elnöke, Vejkey Imre kérte, hogy távolítsák el a feliratot, így a demonstráció csak néhány percig tartott, és a civilek, akiket az ellenzéki képviselők megtapsoltak, elhagyták a termet.

A javaslatot Halász János fideszes országgyűlési képviselő nyújtotta be még május 13-án, kedden, nem sokkal éjfél előtt. Ő most nem jött el a vitára, amelyen a kormány nevében Répássy Róbert igazságügyi államtitkár vesz részt.

A momentumos Szabó Szabolcs arról beszélt, az „ellehetetlenítési” törvény több ponton is jogsértő, nem felel meg sem a házszabálynak, sem az egyértelműség feltételeinek, sem pedig az uniós jognak. Megjegyezte, hogy a visszamenőleges jogalkotás törvényellenes, utalva arra, hogy a jogszabályt az eredeti, Halász által beadotthoz képest tovább szeretnék szigorítani, és már a 2025-ös adó 1 százalékokat – tehát amelyekről az állampolgárok már rendelkeztek – is elvennék az érintett szervezetektől.

Párttársához csatlakozva Cseh Katalin azt kérdezte:

Önök tényleg azt gondolják, hogy ha betiltják a szabad sajtót, az embereknek tényleg az lesz a véleménye, hogy itt minden jó?

A Demokratikus Koalíciótól (DK) Róna Sándor elmondta, a tervezet súlyosan sérti Magyarországon a szabad sajtót, egyben nyílt támadás a civilekkel szemben. A politikus szerint ha elfogadják, azzal Magyarország egy ócska diktatúrává válik. Hozzátette, a Fidesz nemcsak az unióból, de a normális világból is kiviszi Magyarországot, és az egész javaslatnak, úgy, ahogy van, a szemétdombon lenne a helye.

Vejkey erre válaszul kijelentette:

Magyarország szuverén demokratikus jogállam, ezt bizonyítja az elmúlt 15 éves működés.

A vitán a mi hazánkos Novák Előd is felszólalt, ő úgy látta, inkább a Facebookkal szemben kellene lépéseket tenni.

Répássy Róbert kijelentette, hogy a házszabályoknak való megfelelésről a bizottságnak kell döntenie, de ő továbbra is úgy látja, hogy ennek nincs akadálya, amihez Szabó Tünde is csatlakozott, és ezt szavazással is megerősítették.

Végül nyolc igen és három nem szavazat mellett elfogadták a javaslatot.

Arról a módosításról, amely több más szigorítás mellett tartalmazta, hogy az állampolgárok által már felajánlott, 2025-ös adó 1 százalékokat is elvehessék a Szuverenitásvédelmi Hivatal listázása alapján, május 26-án, hétfőn kaptak tájékoztatást a bizottság tagjai.