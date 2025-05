Bayer Zsolt rövid cikket jelentetett meg a Magyar Nemzetben, amiben elárulta, hogy a nemrég a KDNP-ből távozó Gaal Gergelynek több alkalommal is „kegyelemből” ajánlottak kormányzati állásokat, mikor még a Kereszténydemokraták elnökségéhez tartozott.

Rövid cikkben ment neki Bayer Zsolt újságíró, műsorvezető, a Fidesz egyik alapítója a KDNP nemrég lemondott elnökségi tagjának, Gaal Gergelynek, aki távozása után élesen bírálta a pártvezetést. Bayer most azt állítja, a volt politikusnak „kegyelemből” adtak és ajánlottak kormányzati állásokat a kereszténydemokraták – adta hírül a HVG.

A cikk „Elfogult írás” címmel jelent meg a Magyar Nemzetben. A címadással a publicista arra utal, hogy már 48 éve barátok Semjén Zsolttal, a KDNP elnökével, aki szerinte a „teljesen tönkretett és lenullázott” pártot újjászervezte és visszajuttatta az Országgyűlésbe, ráadásul a Fidesszel együtt negyedszer ért el kétharmadot. Bayer hozzáteszi, hogy a közel öt évtized kötelezi, elsősorban arra, hogy ne árulja el barátját.

Semjén eredményei között többek között fölsorolja, hogy 1,2 millió határon túli magyart honosított, 3000 templomot újított fel és további 200-at építtetett a Kárpát-medencében, államiakkal egyenlő finanszírozáshoz juttatta az egyházi iskolákat, amiknek aránya már 20 százalék.

Ezzel szemben szerinte Gaal olyan ember, akinek „kétszer kellett bejönnie valahová, hogy egyszer se vegyék észre”, és már betegesen ambiciózus, annak ellenére, hogy egész életében semmi említésre méltót nem csinált.

Bayer szerint a volt KDNP-s politikus „minden lehetőséget megkapott”, és „kegyelemből” állást kapott Latorcai Csabánál – jelenleg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára és miniszterhelyettese –, majd egy konzuli tisztséget is felajánlottak neki.

A műsorvezető elmondta, hogy ez utóbbit Gaal nem vállalta, mondván, hogy ő nagykövet akar lenni. Bayer szerint a politikus újabb pozíciókat követelt Semjéntől, aki ezt mindig visszautasította, illetve egy elnökségi ülésen 50 millió forintot kért alapítványának, ami miatt először lett elküldve, „melegebb éghajlatra, méghozzá üvöltve”.

A KDNP korábbi elnökségi tagja május 22-én mondott le posztjáról, amit Facebook-oldalán egy videóban azzal indokolt, hogy a pártvezetést és Semjén Zsoltot bírálta, akit „indulatos és kontrollt vesztett” viselkedéssel vádolt. A párttagságát megtartó Gaal május 24-én bejelentette, hogy eljárást is kezdeményez a pártban a Kereszténydemokraták vezetője és egy másik vezető ellen. Elmondta azt is, hogy a konfliktus a 2024. decemberi tisztújítással kezdődött, ahol azt kérte Semjéntől, hogy hadd lehessen alelnök, de ő ezt elutasította, ezt követően kezdték árulózni a párton belül. Gaal szerint lemondását követően családtagján keresztül azt is megüzenték neki, hogy ha a médiához fordul, „belerángatják egy korrupciós ügybe”.