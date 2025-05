Bóka János szerint „politikai hisztériakeltés” a Magyarország ellen indított eljárás

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben kijelentette, hogy a Magyarország elleni, 7-es cikk szerinti eljárás továbbra is „a politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás eszköze”. A nyolcadik meghallgatásra érkezve a miniszter hangsúlyozta, hogy nincs Pride-betiltás az országban, és bejelentette: Budapest meg fogja vétózni a demokratikus ellenálló képességről szóló lengyel nyilatkozatot, mert szerinte az jogalapot teremtene az uniós intézményeknek a tagállami döntéshozatalba való beavatkozásra.

Folytatódik Magyarország meghallgatása a 7-es cikk szerinti eljárás keretében, ez már a nyolcadik alkalom, de a lényeg mit sem változott: ez az eljárás továbbra is a politikai hisztériakeltés és a nyomásgyakorlás eszköze – nyilatkozta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Az EU-tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve a miniszter elmondta: a magyar kormány ebben az eljárásban is a nyílt és őszinte párbeszédre törekszik, és konstruktívan vesz részt benne. „Eddig is minden kérdésre és észrevételre válaszoltunk, és ma is ez a szándékom” – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta: a tanácskozáson kizárólag meghallgatásra kerül sor, más eljárási cselekmény – például Magyarország szavazati jogának megvonása – nem történik. „Erre a napirend sem ad lehetőséget, és a jelenleg Magyarország ellen zajló eljárás keretében sem biztosított ilyen lehetőség, így erre a mai napon sem kerülhet sor” – húzta alá.

Bóka jelezte, hogy ez egy újabb meghallgatás, volt már ilyen, és „attól tartok, lesz is” – utalva arra, hogy lezárásra sem számít. Azt is hozzátette, hogy az eljárás mostani ágában nincs lehetőség büntetésre.

Pride-betiltás és demokratikus ellenálló képesség

Amikor arról a nyilatkozatról kérdezték, amit várhatóan 16 tagállam kormánya ír alá, úgy válaszolt: „Nincs Magyarországon olyan, hogy Pride-betiltás.” Közölte azt is, hogy a mai ülésen elmagyarázhatja az „alkotmányos és jogi keretet a kollégáinak, remélve, hogy utána egy „árnyaltabb” képet kapnak a magyar jogalkotásról.

Bóka János kitért a lengyel elnökség által előterjesztett nyilatkozatra is, amely az európai demokratikus ellenálló képességére összpontosít. Mint mondta:

Értelmezésünk szerint ez a nyilatkozat elsősorban nem erről szól, hanem jogalapot próbál teremteni az európai intézmények számára ahhoz, hogy beavatkozzanak a tagállamok demokratikus döntéshozatali folyamataiba. Ezt Magyarország határozottan elutasítja.

A nyilatkozattal kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta: a dokumentum félreértelmezi a civil szervezetek szerepét a demokratikus társadalmakban. „A civil szervezetek nem alkotmányos intézmények és nem politikai pártok. Ezért visszautasítunk minden olyan törekvést, amely a civil szervezeteket eszközként kívánja felhasználni a demokratikus intézmények legitimációjának aláásására vagy a választási folyamatokba való beavatkozásra” – hangoztatta.

Hozzátette: a dokumentum nem helyez kellő hangsúlyt e szervezetek átláthatóságára – különös tekintettel az uniós finanszírozásra. „Mindezek miatt Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy ezt a nyilatkozatot elfogadja. Ezt a nyilatkozatot meg fogjuk vétózni” – közölte Bóka János.

Bóka az EU-csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló kérdésre úgy válaszolt: „Nehéz konstruktívan tárgyalni az ukránokkal, miközben több információs és titkosszolgálati tevékenységet folytatnak Magyarország területén, hogy befolyásolják a magyar döntéshozatalt.”