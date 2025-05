Újra politikai közelharc várható a magyar közélet egyik legkiélezettebb arénájában

Csődközeli helyzet, vita a szolidaritási hozzájárulásról, reakció egy országos szintű ügyre, és a BKV működése – a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén Budapest és az ország működését is meghatározó kérdésekben csaphatnak össze a képviselők.

A Fővárosi Közgyűlés előtti napokat meghatározta a szolidaritási hozzájárulásról és Budapest gazdasági helyzetéről szóló vita. A kiindulási pont, hogy Karácsony Gergelyék túlzott mértékűnek tartják a szolidaritási hozzájárulást, ezért annak teljes összegét be sem tervezték a város idei költségvetésébe. Az ügyben született egy kúriai ítélet, amelyet Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója úgy értelmezett, hogy csak technikai módosítást kell végrehajtaniuk, viszont Sára Botond főispán azt hangsúlyozza, hogy a hozzájárulás teljes összegét kell befizetnie Budapestnek.

Karácsony Gergely kedden, egy rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: „Eljutottunk arra a pontra, ha nem teszünk rendkívüli lépéseket, a város elveszíti működőképességét”. A Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelmi kérvényt nyújtott be a bíróságnak. Az iparűzési adó őszi befizetéséig azt kérik, hogy az államkincstár ne inkasszálhasson. Karácsony Gergely kiemelte, 51 milliárd forint és a város működőképessége a tét, bíznak a bíróság bölcsességében, korábban megkapták a jogvédelmet.

A főpolgármester elárulta, ha a bíróság elutasítja a jogvédelmet, szerdán újabb 12 milliárd forintot emelnek le a város számlájáról, ami azt jelentené, hogy az év hátralévő részében gyakorlatilag nem tudnák finanszírozni a közszolgáltatásokat. A főpolgármester a Budapesti Közlekedési Központ vezetését egy vészforgatókönyv kidolgozására kérte. Megvizsgálják, hogy milyen mértékben kellene visszafogni a közösségi közlekedést, hogy ki tudják fizetni az összeget.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője erre válaszul közölte: „A Karácsony-TISZA koalíció 1 év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát. Karácsony a Tiszával, a DK-val és Vitézyvel néhány limonádé után vállalták a főváros vezetését. Az ő felelősségük a főváros működtetése. Ezt szem előtt kellett volna tartani akkor is, amikor 50 milliárdos lyukkal szavazták meg a főváros törvénytelen csődköltségvetését, amikor licitháborút tartottak Rákosrendezőért és elköltötték rá pontosan azt az 50 milliárdot - miközben tudták, hogy ez csődhöz vezet”.

A szerdai közgyűlés napirend előtti felszólalásai között szinte biztosan a témák között lesz Budapest gazdasági helyzete és a szolidaritási hozzájárulás.

Válaszolhat a közgyűlés a Fidesz nagy vihart kavart javaslatára

Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője május közepén nyújtotta be a parlamentnek A közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök „húsvéti nagytakarításként” harangozott be. Az előterjesztés szerint „a szabályozás a külföldről támogatott, Magyarország szuverenitását veszélyeztető szervezetek jegyzékre vételének lehetőségét teremti meg. A jegyzékre vett szervezetek külföldi támogatást a jövőben engedély nélkül nem fogadhatnak el, nem részesülhetnek a személyijövedelemadó-kedvezményből, valamint a szervezetek irányítói vagyonnyilatkozatot tesznek és kiemelt közszereplőnek minősülnek”.

A törvényjavaslat további részleteiről itt írtunk, amelyet ráadásul szigorítanának is. A közgyűlés napirendjén három, az átláthatósági törvényjavaslattal összefüggő, arra reagáló előterjesztés is szerepel:

Karácsony Gergely főpolgármester állásfoglalást fogadtatna el a közgyűléssel.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a sajtó- és véleményszabadság mellett állna ki.

Döme Zsuzsanna, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke az alábbi címmel nyújtott be előterjesztést: „Javaslat a Főváros felnyomására a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál”.

Kiss Ambrus egy előző heti háttérbeszélgetésen – amelyen az Index is részt vett –, az átláthatósági törvényjavaslattal kapcsolatban kifejtette: sok civil szervezettel együttműködik a Fővárosi Önkormányzat, közvetlen uniós forrásokat is kapnak, ilyen értelemben mondhatnák azt is, hogy külföldről finanszírozottak. A főigazgató példaként hozta, ha van egy lakhatási, zöldítési vagy a hajléktalansággal összefüggő projekt, amivel részt vesznek a demokratikus vitában, és az EU közvetlenül támogatja, szintén a törvény hatálya alá eshet.

Kereszttűzben a BKV működése

Karácsony Gergely május 12-én tette közzé, hogy felmenti tisztségéből Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját, miután „nem tudott eloszlatni minden kétséget” a sajtóban megjelent információkkal kapcsolatban. A főpolgármester azzal indokolta döntését, hogy „a fővárosi cégvezetőknek nem pusztán jogszerűen kell eljárniuk, de nem adhatnak okot olyan látszatra sem, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolt alakokkal mutatkoznak”.

A szerdai napirenden szerepel Vitézy Dávid előterjesztése, amely „a BKV Zrt. működésében kialakult vezetési válság és korrupciógyanús szerződések kapcsán kialakult helyzet miatt szükséges alapítói döntésekre” tesz javaslatot. A frakcióvezető többek között azt szeretné, hogy teljesen világítsák át a BKV vezetői szintjét, hosszabbítsák meg a BKV és a BKK cégvezetői pályázati határidejét, valamint vizsgálják ki a BKV informatikai és takarítási szerződéseit.

A fideszes Havasi Zoltán a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzügyi átvilágítására tett javaslatot. A képviselő az előterjesztésben többek között a BKV gazdálkodásával kapcsolatos „aggasztó hírekre” hivatkozott. Ráadásul – ahogy azt hétfőn megírtuk – a BKV éves beszámolójának elfogadása nem kapott támogató szavazatot a főváros közlekedési szakbizottságában.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés ülése 2025. február 26-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)