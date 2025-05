Fontos lépés vár Karácsony Gergelyre, több városi cégnél is vezetőcsere lehet

Két fővárosi cég élén is a váltásra szavazott a fővárosi bírálóbizottság, de az, hogy ténylegesen is lesz-e váltás, Karácsony Gergely főpolgármesteren is múlik – írta keddi cikkében a Magyar Hang. A lap értesülései – amelyeket az Indexnek is megerősítettek – szerint kedden a fővárosi bírálóbizottság többsége arra szavazott, hogy új vezető kerüljön a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) és a Budapest Gyógyfürdői És Hévizei Zrt. (BFGYH) élére is.

Információk szerint a BFVK-t eddig vezető Barts J. Balázs helyett Schill Bernadett lehet az új vezető, a BFGYH vezetését Sere Péter veheti át Borosné Szűts Ildikótól. A 22 fős bizottságból a beszámoló alapján 14-en voltak jelen, a befutók abszolút – 12 fős – többséget nem értek el, egyikük 8, másikuk 7 szavazatot kapott.

A Fővárosi Közgyűlés elé csak akkor kerülhetnek az új vezetők nevei, ha azt Karácsony Gergely Budapest főpolgármestereként előterjeszti, amelyet követően a testület dönt a jelöltekről, legkorábban a szerdai ülésen.

A fővárosi cégvezetők pályáztatásának teljes folyamata a bírálóbizottság tervei szerint május végéig ért volna véget a jelöltekről szóló közgyűlési szavazással. Az eredeti elképzelések alapján az új jelöltek július 2-án állhattak volna munkába, azonban a közgyűlés a tervek szerint májusban csak most szerdán ülésezik, így kérdéses, hogy sikerül-e tartani a határidőt bármely cég esetében.

Több cég helyzete kérdéses

A bizottság hetekkel korábban személyesen meghallgatott minden lehetséges jelöltet a Budapesti Közművek (BKM) élére is, de erről a vállalatról kedden nem szavaztak, a lap állítása szerint ilyen napirendi pontot az ülésre szóló meghívó sem tartalmazott.

A Tisza Párt és a Podmaniczky Mozgalom megfelelő számú jelölt hiányára hivatkozva a BKK és a BKV esetén pályázati határidő-hosszabbítást kezdeményezett. A BKK élére két személyes meghallgatásra érdemes pályázó volt, a BKV-ra Bolla Tibor kiesése miatt csak egy, a bírálóbizottság még egyik cég esetén sem interjúztatta a jelölteket.

A Tisza elintézte: marad a pulykázó Walter Katalin a BKK, valamint Mártha Imre a BKM élén

– kommentálta a keddi döntést Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő közösségi oldalán, azonban a Magyar Hang megjegyezte, hogy egyik cég ügye sem volt napirenden.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. február 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)