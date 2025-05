Úgy tűnik, mégis kaphat uniós forrásokat a főváros az új CAF-villamosok beszerzésére

Egy friss kormányhatározat értelmében a kormány a budapesti CAF-villamos-beszerzést is beemeli az IKOP Plusz programba. Korábban amiatt került veszélybe az új járművek vásárlása, mert kifutottak az uniós költségvetési ciklusból, amire a támogatásokat megítélték. A szervezet végül döntött arról, hogy Magyarország a forrásokat a következő időszakban is felhasználhatja, de a kormány ez idáig nem vonta be a fővárosi járműbeszerzést az új programba.

A Magyar Közlönybe hétfő este felkerült egy kormányhatározat, ami alapján mégis lesz pénz a főváros új villamosbeszerzéseire.

Idő közben a BKK telephelyére a spanyol CAF cég leszállított nyolc darabot a rendelt járművekből, de a fővárosi közlekedési vállalat ezt nem tudja kifizetni. Az összesen 51 új villamost még 2022-ben rendelte meg Budapest.

A beszerzés is része volt az állam által indított, de az Európai Unió támogatásával megvalósuló Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programnak (IKOP). A kormány az uniós források terhére ki is fizette a 30 százalékos előleget, de később az állam annyira elhúzta a tételek lehívását, hogy kifutottak az uniós költségvetési ciklusból. Az EU döntött arról, hogy a következő időszakban is odaadják a pénzeket, de a kormány azóta sem kötött új szerződést Budapesttel arról, hogy a villamosbeszerzést is átemeli az új IKOP Plusz programba, hogy részesülhessenek az uniós pénzekből, így az eddig ráfordított, összesen 4,6 milliárd forint sorsa is bizonytalanná vált.

A most megjelent kormányhatározat viszont már rendelkezik arról, hogy az 51 villamost (46 rövid és 5 hosszú) érintő beszerzés is része lett a kiemelt projektnek (IKOP Plusz-1.1.0-23), egy másik határozatban 54,15 milliárddal megemelte a „tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése Budapesten és agglomerációs településein” programra szánt összeget.

A kormány szintén döntött arról, hogy központi költségvetési forrásból 2025-ben 5,8 milliárdot, 2026-ban már 9 milliárdot költenek a Határtalanul! program részét képező „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” nevű pályázatra. A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnáziumnak is adnak 1,5 milliárdot a felújítás folytatására és fejlesztésre, ezt oktatási költségvetés-átcsoportosításból oldják meg.

Középtávú működésükhöz a nemzeti minősítésű komolyzenei szervezeteknek is nyújtanak forrásokat. A szöveg értelmében az értékállóság és a magas színvonalú zenei művészeti munka fenntartása érdekében kötnek keretszerződéseket a 2025–2029-es időszakra, összesen 8,8 milliárd forint értékben. Ezeket Hankó Balázs miniszternek május vége előtt kell megkötnie az alábbiakat működtető szervezetekkel: