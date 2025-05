Hadházy Ákos: Kevés rosszabb szakma van ma, mint rendőrnek lenni

Cikkünk frissül…

Hadházy Ákos közösségi oldalán hirdette meg a már több mint két hónapja tartó tüntetéssorozatának következő eseményét, amelynek ismét a Ferenciek tere ad otthont.

„Egy kamuáltüntetés miatt néhány méterrel odébb, Erdogan emberének luxusszállója előtt találkozunk – olvasható a képviselő üzenetében. – De nem a helyszín a lényeg, hanem hogy hányan leszünk jelen! Az elmúlt napok örömteli fejleménye, hogy egyre többen szerveznek tüntetéseket a putyini kottából írt törvények ellen, és már nem csak Budapesten, hanem vidéken is, egyre több és több fiatal részvételével. A legutóbbi vasárnapon a Kossuth téren több tízezer ember követelte a putyini törvények visszavonását. A szomorú viszont az, hogy még mindig vannak olyanok, akik szerint a hatalom itt megáll, a törvények csak ijesztgetésre valók, és Orbán nem mer tovább menni. Valójában ez csak akkor lesz így, ha mi megállítjuk őket! Vannak, akik szerint ez nem lehetséges, de nekik csak akkor lenne igazuk, ha nem lenne elég ember ebben a hazában, aki kész tenni a szabadságért. Nem hagyjuk abba.”

18.22: Hadházy Ákos biztos abban, hogy lesz még „olaj”, ezért nem hagyhatják abba. Ezt bizonyítja az is, hogy most jött egy újabb törvény, amely miatt többen vannak ezeken a tüntetéseken, mint korábban.

„Ugyanakkor, azt is el kellett mondani, hogy biztos vagyok abban, hogy minden hatalommal szemben lehet eredményt elérni, de abban nem vagyok biztos, hogy most el fogunk érni eredményt” – árulta el. Szerint ebben nem csak a hatalom vállal szerepet, ugyanis ellenzéki elemzők és politikusok azt hangoztatják, hogy ezzel a hatalommal szemben nem lehet elérni eredményt, ezzel „önbeteljesítő jóslatot mondanak”.

De van haladás, mert van olyan politikus, aki már nem tartja gumicsontnak ezt a törvényt, pedig korábban ezt gondolta

– tette hozzá. Ez a tüntetések eredménye szerinte, de emlékeztetett, hogy több elemző és ellenzéki médium továbbra is azt állítja, hogy ezzel csak ijesztget a hatalom, és már ki kell várni az utolsó 11 hónapot.

„Olyanok, mint a béka, aki nem veszi észre, hogy megfőzik, mert lassan tekerik fel a hőmérsékletet” – jegyezte meg, majd hozzátette, abban látszik, hogy nincs megállás, hogy már az adó 1 százalékát is elvenné a hatalom.

18.15: Hadházy Ákos beszéde közben a Ferenciek tere teljesen megtelt.

18.10: A következő felszólaló Hadházy Ákos.

„Én először szeretnék a rendőrökhöz szólni, nem gúnyosan. Azt gondolom, őszintén, hogy kevés rosszabb szakma van ma, mint rendőrnek lenni. Ezek az emberek arra esküdtek fel, hogy bűnözőket és tolvajokat üldözzenek, de most őket szolgálják” – mondta, majd a tömeggel megtapsoltatta a rendőröket. A képviselő elmondta, hogy 11 alkalommal jöttek össze, hogy követeljék a törvények visszavonását, de sokan kérdezik, hogy van-e ennek eredménye.

„Két válaszom van. Az első azoknak szól, akik nem jöttek ki az utcára, nekik az a válaszom, hogyha itt lettek volna, akkor sikerült volna. Egyetértek azokkal, hogy ez így nem elég, mert vagy össze kell jönnünk naponta, vagy itt kell maradnunk, vagy többen kell kijönnünk. A második válaszom, azoknak, akik itt voltak: gondoljunk bele abba, hogy mi lett volna, ha nem csináljuk? A legszánalmasabb, lúzer nemzet lettünk volna, ha szó nélkül tűrjük ezeket a törvényeket” – fogalmazott, majd kifejtette, azzal, hogy hétről hétre kijönnek, azzal tartják az égő parazsat, ami berobban, ha olajat öntenek rá.

18.00: Nagy Szilárd, az ELTE fizikatanár szakos hallgatója következik. Az érdekesség, hogy öten tanulnak ezen a szakon, ami megegyezik a Nobel-díjas fizikusaink számával. A fiatal elmondta, hogy bár kinézetéből nem sokan gondolnák, hogy tanárnak tanul, pedig Hadházy Ákossal is egy tanártüntetésen is találkozott.

„Ebben az országban minden belefér, például a könyvek fóliázása vagy az MNB vagyonának lenyúlása, miközben pedofil segítők kapnak kegyelmet. Most pedig a gyülekezést is ellehetetlenítenék” – mondta, majd áttért az ellehetetlenítési törvényre, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy volt, aki nehezményezte, hogy mi van, ha a Fidesz nem tervez valódi választást, és ezt készíti elő ez a törvény.

„Ha nincs média, akkor nincs aki beszámoljon a törvényekről, arról se, ha például nem lesz anonim a szavazás” – fejtette ki. Szerinte a Pride-törvénnyel kapcsolatban látszik, hogy a magyar társadalom elvesztette a szolidaritását az öt éven keresztül tartó meleg ellenes hergeléssel. A mostani törvényt viszont nagyobb ellenállás követi, mert a média „óbégat”, ezért elcsúszott a törvény elfogadása a nyári, politikailag csendesebb időszak elé, hogy elfelejtse a társadalom, ha megszüntetik a szabad médiát.

„De én megfogadom, hogy egyiket sem felejtem el, sőt nyáron sem hagyjuk abba” – zárta beszédét, amelyet a skandálás követett.

17.55: Hadházy Ákos elmondta, van egy jó híre és egy rossz. A jó hír, hogy a jövő héten itt lesz a Belga zenekar oszlopos tagja, Paizs Miklós. A rossz hír, hogy úgy lett volna, hogy ma is itt lesz, de elnézte a naptárat.

17.50: A dalok után a következő felszólaló Simon Bence, egy fiatal, aki sokat élt külföldön, de haza akar jönni. Azt kérte, hogy mindenki nézzen körül, és nézze meg az épületeket, mert ilyen szépen máshol sehol sem építkeznek.

„Hazajöttem, mert hiszem, hogy fontos a kultúrám megtartása, és mert zavart az idegenek álláspontja hazámról, mert korruptnak és háborúpártinak tartanak minket” – mondta, hozzátéve, hogy százezreket nem lehet megzsarolni, ezért a szabad jövőt nem ígéretekben kell keresni, hanem a tettekben, ugyanis a népnél van az erő.

„Viszont csalódás, hogy másfél évtizede uralja egy olyan bűnszervezet Magyarországot, amelyet még a Keresztapa is tisztelettel nézne” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy eddig nem mert felszólalni, mert mindenki azzal ijesztgette, hogy arcfelismerő programokat használ a rendőrség, de eljött az a pont, amikor elege lett.

„Csodák és megváltók nincsenek. Ezt az országot nekünk kell megvédenünk tettekkel” – hangoztatta, majd elmondta, hogy hiába vannak olyanok, akik a béke hírnökeként befogják a fülüket, és megosztva, pártlobogó alatt a határon túlra gyalogolnak.

„Mindenki oda teszi a voksát, ahová akarja, de szerintem nincs olyan csoport, amely nem megélhetésből szeretne hatalomra jutni” – fogalmazott, majd kiemelte Hadházy Ákost pozitív példaként. Úgy látja, olyan egyszerű szabályokat kellene csak betartani, mint hogy nem tiltanak be tüntetéseket, nem lépünk ki nemzetközi szerződésekből, vagy hogy legyen rendes étel a kórházakban.

„Azt hogy ma itt állunk, azt jelenti, hogy nem tettünk meg mindent a valódi demokráciáért, pedig az nem ér véget ott, hogy a választásokon voksolunk, de hiszem, hogy akik most itt vannak, azok ezt megértették” – zárta beszédét.

9 Galéria: Hadházy Ákos tüntetése 2025. május 27-én Fotó: Tövissi Bence / Index

17.45: A beszédek közben megérkeztek a momentumosok is zászlókkal, ezzel növekedett a hídfoglalás esélye, de mivel Hadházy Ákos eddig mindig szolgáltatott valami meglepetést, így semmit sem lehet kizárni.

17.40: Bródy János egyik száma következik, a „Nem kell olyan Isten, aki nem tud magyarul”.

17.33: A következő felszólaló, Hadházy Ákos „kedvenc polgármestere”, Baranyi Krisztina. A ferencvárosi polgármester azzal kezdte, hogy elmondta, őszintén hálás minden demokratának, aki eljött.

„Nem először vagyunk itt, nem először állok ezen a színpadon, és attól félek, nem is utoljára, mert a diktatúra lépésről lépésre, tégláról téglára épül” – fogalmazott, majd kifejtette, hogy egy diktatúrában nincsenek tüntetések, nincs szabad oktatás vagy kultúra, és nincsen szabad sajtó sem, és Magyarország is ebbe az irányba halad.

„Emlékeztek, amikor a baloldali kormányokkal szemben kritikus Index és Origo versenyeztek egymással? Ezt már el sem tudjuk képzelni” – mondta. Szerinte ha nem figyelünk, akkor ugyanerre a sorsra jut a Telex, a 444 és a Direkt 36 is.

„Eddig csak sérült, de hamarosan megszűnik a sajtószabadság. Nem a jövőben, hanem most. De vannak ellenzékiek, akik szerint ez csak gumicsont, de ez nem figyelemelterelés, hanem a jogállam teljesen leplezetlen felszámolása. Nincs benne semmilyen taktika, nem vaktölténnyel ijesztgetnek, hanem szőnyegbombáznak” – jelentette ki Baranyi Krisztina, aki szerint az egyetlen esélyük, ha fizikai erőszak nélkül, de a végsőkig harcolnak az utcákon, a kocsmákban, a színházban és a lelátókon egyetlen üzenettel: „Elég volt belőletek, takarodjatok!”

A polgármester hangsúlyozta, hogy vissza kell találni a helyes útra, amelyen Brüsszel a szövetségesünk.

Nem az ellenzék szövetségese, hanem a magyarok szövetségese

– jelentette ki, majd kitért arra, hogy ne hallgassanak azokra az emberekre, akik azt mondják, hogy 2026-ig ki lehet húzni féllábon, mert súlyos veszteségek érik a társadalmat. Egyúttal bejelentette, Ferencváros önkormányzata 50 millió forintos alapot hoz létre, hogy segítsék azokat a szerkesztőségeket, amelyek felkerülnek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára. Azt kérte, hogy más önkormányzatok is csatlakozzanak az alaphoz, abban az esetben, ha tényleg létrejön egy ilyen lista.

17.25: „Mayer Bendegúz vagyok, továbbra is szabad ember” – kezdte beszédét a fiatal férfi, aki megemlítette, hogy egy hónappal ezelőtt még csak a gyülekezés szabadsága miatt kellett felszólalnia, most már többről van szó, ahogyan azt ők meg is jósolták.

Kilenc nappal ezelőtt Oroszországban ébredtünk, mert állampártunk elfogadott egy új törvényt

– fogalmazott, és hangsúlyozta, hogy az ellehetetlenítési törvénnyel bárkit ki lehet csinálni, akire az új ÁVH vezetője, Lánczi Tamás rámutat. Mayer Bendegúz szerint nem szabad abban bízni, hogy ez csak az újságírókat érinti, ez ugyanis már „vegytiszta zsarnokság”, amivel színházakat, egyetemeket és civileket is el lehet lehetetleníteni.

„Ki kell mondani, hogy eddig, és ne tovább! Ne aggódjatok, a rendszer retteg, fél tőlünk, nem véletlenül hoz egyre elvetemültebb törvényeket, de nem hagyjuk abba” – mondta, amire a tömeg skandálni kezdett.

17.20: Hadházy Ákos lépett először színpadra, aki azzal kezdte, hogy megkérdezte, tudja-e a tömeg, hogy miért vannak itt, és elérhető-e a céljuk.

„Akkor nem is kellene beszélnem, de fogok” – mondta, mivel a tömeg igennel jelzett, majd felkonferálta az első felszólalót, egy fiatalt, Mayer Bendegúzt.

17.11: Miközben csúszik a kezdés, egyre többen gyűlnek a színpad köré. Többek között megérkeztek a híres zebrák is.

17.02: A tüntetés elméletileg elkezdődött, azonban egyelőre csak zene szól, a kivetítőn pedig azt figyelhettük, ahogy egy technikus próbálja elindítani az élő közvetítést.

17.00: A tüntetés hivatalos kezdésekor nagyjából száz ember várakozott a színpad környékén.

16.57: A helyszínen feltűnt Baranyi Krisztina is, aki valószínűleg beszédet is mond.

9 Baranyi Krisztina és Hadházy Ákos Galéria: Hadházy Ákos tüntetése 2025. május 27-én (Fotó: Tövissi Bence / Index)

16.45: Mivel a mai tüntetés nem konkrétan a Ferenciek terén, hanem a mellette található Matild Palace háta mögött, a Duna utcában van, így Hadházy Ákos kiállt a térre, hogy a helyszínt keresgélő demonstrálókat útbaigazítsa. Jelenleg 40-50 tüntető várakozik a kis utcában felállított színpadnál.

Már két hónapja tart a tüntetéssorozat

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került:

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés április 14-i ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, amelynek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érintette a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)