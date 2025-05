Helsinki Bizottság: sokba fog kerülni a magyar államnak az 1 százalékok lenyúlása

Jelentős nemzetközi jogi és alkotmányossági kérdéseket vet fel az a törvénymódosító javaslat, amely a már megtett személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokat is visszamenőleg elvonná bizonyos civil szervezetektől, és egy állami alapítványhoz irányítaná azokat – közölte a Magyar Helsikni Bizottság. A támogatástól elesett szervezetek mellett maguk a felajánlók is panasszal élhetnek az Alkotmánybíróság majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága felé, amihez a szervezet mintával is szolgál.