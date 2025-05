Karácsony Gergely vallomása: Ha mindent leállítunk és bezárunk, ezt akkor sem tudjuk kifizetni

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben bejelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzat újabb pert indít a kormány ellen.

Budapest főpolgármestere kiemelte, hogy 2024 tavaszán a Fővárosi Ítélőtábla jogerős döntése kimondta, hogy a fővárost érintő kormányzati megszorítások jogellenesek. Idén januárban a bíróság azt is kijelentette, hogy az állam 2023-ban jogellenesen vont le a Fővárosi Önkormányzat számlájáról 28 milliárd forintot, de ugyanez a per van folyamatban 2024 és 2025 révén is, hiszen Sára Botond főispán azt kérte a bíróságtól, hogy mondja ki a fővárosi költségvetés törvénytelenségét. Ez nem következett be, a bíróság csak technikai módosításokat kért a fővárosi költségvetésben.

Arra kérjük a bíróságot, hogy egy úgynevezett azonnali jogvédelem keretében tiltsa meg a magyar kormánynak, hogy tudtunk és akaratunk nélkül levegyen 51 milliárd forintot a folyószámlánkról. A tét tehát 51 milliárd forint, és Budapest működőképessége

– mondta Karácsony Gergely.

A főpolgármester hozzátette, hogy 2018-ban, Tarlós István főpolgármestersége idején a kormány 5 milliárd forintot kért az iparűzési adóbevételekből szolidaritási hozzájárulás címén. Azóta ez az összeg a 18-szorosára, 89 milliárd forintra nőtt. A főváros így most többet fizet be a központi költségvetésbe, mint amit visszakap.

Karácsony Gergely leszögezte, ha leállítanák az összes budapesti színházat, kikapcsolnák a közvilágítást, bezárnák az összes idősotthont, hajléktalanszállót és nem takarítanák az utcákat, akkor sem tudnák ezt az összeget kifizetni. Ezért van szükség az azonnali jogvédelemre.

A főpolgármester hétfőn, egy rendkívüli sajtótájékoztatón is beszámolt Budapest gazdasági helyzetéről. A városvezetés több döntést is hozott a működőképesség fenntartása érdekében.