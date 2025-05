Egymásra mutogatnak a politikusok a KDNP körüli lemondások ügyében

A múlt héten mondott le KDNP-s elnökségi tisztségéről Gaal Gergely, aki lemondását részben a Semjén Zsolttal való konfliktusára hivatkozva tette meg. Gaal elnökségi pozíciót szeretett volna, és számon kérte Semjént a párt működéséről. A KDNP közleményben reagált, szerintük Gaal saját magát helyezte a közösség elé. Bayer Zsolt szerint Gaalnak nem feleltek meg a „kegyelemből” felajánlott állások, Navracsics Tibor szerint pedig Gaal azért „ment neki” a vezetésnek, mert nem lett vezető. Utóbbi, bejegyzésében Kalotay Kristóf nemrégiben történt esetét is felhoztak, aki azért mondott le, mert a sümegi önkormányzatban olyan események történtek amelyekkel nem tudott azonosulni. Az ügyben pedig vesztegetés gyanújával folytatnak eljárást.

Május 22-én, közösségi-oldalán jelentette be Gaal Gergely, Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Pest megyei elnökségi tagja, hogy lemond az Országos Elnökségben betöltött tisztségéről. A közösségi oldalán megosztott videóban beszámol arról, hogy meglátta a legrosszabb arcát a vezetőségnek.

Megláttam legrosszabb arcát, és a saját bőrömön tapasztaltam meg a hiteltelenségét és a torzulását

– fogalmazott Gaal Gergely.

Véletlen lájk

A politikus egy nappal később a Partizánnak adott interjút, ahol hosszabban kifejtette aggályait. Gaal szerint már decemberben is nézeteltérése volt Semjén Zsolttal, amikor alelnöki pozíciót kért, melyre Semjén válaszul árulónak nevezte. Részben azért, mert Gaal kapcsolatban áll az Európai Néppárthoz köthető pártalapítvánnyal, amelyből a KDNP tavaly kilépett. A másik probléma még furcsább volt: „véletlenül” lájkolta Magyar Péter egyik közösségi médiás bejegyzését.

Mint Gaal elmondta, egy ismerőse öt percen belül figyelmeztette: „Vigyázz, Gergő, lájkoltad a Magyar Pétert!” Ezt követően leszedte a lájkot, de Semjén Zsolthoz így is eljutott a kinyomtatott képernyőfotó a tetszésnyilvánításról.

Gaal szerint a KDNP-t egy szűk triumvirátus irányítja: Semjén Zsolt pártelnök, Latorcai János országos választmányi elnök és Latorcai Csaba ügyvezető alelnök. A párton belül nincs valódi vita lehetősége, az elnökségi ülések inkább „kinyilatkoztatások”, mint politikai beszámolók. A tisztújítási folyamat is szabálytalan volt – a jelölőbizottság nem működött valójában, így alternatív jelöltek nem kerülhettek fel a szavazólapokra. Az üggyel kapcsolatban pedig fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezett.

Üzenetek

Gaal azt kérte Semjéntől, hogy dolgozhasson a 2022 novembere óta működő alapítványában, a Dialógus Alapítványban. A működtetéshez évi 50 millió forint körüli támogatást kért, amire a pártelnök a tisztújítás előtt ígéretet is tett. Amikor újra megkérdezte Semjéntől, mi a helyzet a támogatással. A pártelnök ekkor már – korábbi ígéretével ellentétben – azt mondta, hogy „szó sem lehet róla”.

Szerinte a KDNP 15 év kétharmados kormányzás alatt sem tudott önálló politikai karaktert kialakítani, teljesen a Fidesz árnyékában maradt. Elmulasztották, hogy alternatív hangot adjanak olyan ügyekben, mint a KATA-változtatás, vagy hogy keresztény értékekkel ellensúlyozzák a „harcosok klubja” stílust. Konkrét botrányokat – mint Bese Gergő ügye vagy Rétvári Bence fotóhasználata – sosem tárgyalták belül, pedig ezek rontották a párt megítélését.

Gaal elmondása szerint korábban azt üzenték neki, hogy térdeljen le Semjén Zsolt elé, ha meg akarja menteni a helyzetét. Majd családtagján keresztül újabb üzenetet kapott: ha a sajtóhoz fordul, „belerángatják egy korrupciós ügybe”.

„Azért ment neki a KDNP vezetésének, mert nem kapott vezetői pozíciót”

A Kereszténydemokrata Néppárt közösségi oldalán reagált Gaal Gergely bejelentésére: „Az egyéni ambíciók soha nem írhatják felül a közösség érdekében végzett munkát. Ha ez az egyensúly felborul, alázat és politikusi tehetség hiányában, az a kereszténydemokrata alapelvekhez nem méltó cselekedetekhez vezet. Ha valaki egy igazi kereszténydemokrata, akkor Gaal Gergellyel ellentétben, soha nem helyezheti saját magát a közössége elé!” – áll a bejegyzésben.

Bayer Zsolt hétfő reggel reagált a pártban történt eseményekre egy rövid Magyar Nemzetben publikált cikkben. Szerinte a volt KDNP-s politikus „minden lehetőséget megkapott”, és „kegyelemből” állást kapott Latorcai Csabánál – jelenleg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára és miniszterhelyettese –, majd egy konzuli tisztséget is felajánlottak neki.

A műsorvezető elmondta, hogy ez utóbbit Gaal nem vállalta, mondván, hogy ő nagykövet akar lenni. Bayer szerint a politikus újabb pozíciókat követelt Semjéntől, aki ezt mindig visszautasította, illetve egy elnökségi ülésen 50 millió forintot kért alapítványának, ami miatt először lett elküldve, „melegebb éghajlatra, méghozzá üvöltve”.

Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden reagált az esetre, majd a „tisztánlátás érdekében” a következő bejegyzést közölte:

Gaal Gergely azért ment neki a KDNP vezetésének, mert nem kapott meg egy vezető pozíciót a pártban. Kalotay Kristóf viszont azért mondott le sümegi alpolgármesteri tisztségéről mert a hivatalában olyan események történtek, amelyekkel nem tudott azonosulni, tehát az egyetlen helyes utat választotta, és a lelkiismeretére hallgatott

– fogalmazott a miniszter.

Vasárnap mondott le Sümeg KDNP-s alpolgármestere

Kalotay Kristóf, Sümeg alpolgármestere és a helyi KDNP titkára vasárnap mondott le pozíciójáról, egy „erkölcsi határvonalra” hivatkozva, amelyet nem hajlandó átlépni. Úgy nyilatkozott, hogy az önkormányzatban olyan események történtek, amelyekkel nem tud azonosulni, ezért feljelentést is tett ismeretlen tettes ellen. A lemondás egy hónappal azután történt, hogy megalapították a sümegi KDNP-szervezetet Navracsics Tibor országgyűlési képviselő jelenlétében, ahol Végh László polgármester még garanciaként emlegette Kalotayt.

A háttérben bűnügyi eljárások zajlanak: a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatali vesztegetés gyanújával folytat eljárást, amelyben a polgármester és egy bizalmas beosztottja is érintett lehet. Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás miatt indított vizsgálatot, miután nemcsak az ellenzéki képviselő, hanem a jegyző is feljelentést tett. A város korábban már közbeszerzési szabálytalanságok miatt került eljárás alá, amelyeket 2023-ban a hatóság és a bíróság is megállapított.

(Borítókép: Semjén Zsolt, Gaal Gergely, Kalotay Kristóf és Navracsics Tibor. Fotó: Purger Tamás / MTI, Gaal Gergely / Facebook, Kalotay Kristóf / Facebook, Tövissi Bence / Index)