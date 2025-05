Napokon belül óriási változás jön a magyarországi vasúti közlekedésben

Lázár János építési és közlekedési miniszter a keddi Közlekedésinfón számol be a vállalásainak állásáról.

Lázár János azzal kezdte a Közlekedésinfót, hogy az ország és vármegyebérletnek, valamint a tarifareformnak köszönhetően sokkal többen használják a közösségi közlekedést, mint eddig bármikor. Olcsóbban adtak el több jegyet, és ebből legalább annyi pénzt tudtak beszedni, mint a korábbi években kevesebb, de drágább jegyből.

Lázár János 2024-et az egymilliárd utazással írta le, de azt is gigantikus számnak nevezte a korábbi évtizedekhez képest, hogy idén márciusban és áprilisban havi 900 ezer bérletet adtak el. Összességében rácáfoltak azokra a pesszimista elképzelésekre, hogy a bérlet és tarifareform után csökkenni fog a bevétel.

Lázár János kiemelte, hogy az egyébként rossz állapotban lévő infrastrukturális rendszer működtetéséért Hegyi Zsolt ötvenezer kollégával együtt felel. Nekik köszönhető, hogy működik a rendszer, ráadásul munkabéke van, hároméves bérmegállapodást hoztak tető alá korábban, ami folyamatos béremelést biztosít.

A szakszervezetek reprezentatív képviselőivel júniusban találkozom, ajánlatot szeretnék tenni a bérek kiegészítésére. A gazdálkodás is javult, ezért alkalom nyílik az egyszeri bérkiegészítésre

– jelentette be Lázár János.

Jön a késésbiztosítás

„2024 legnagyobb rezsicsökkentése volt” – jellemezte a tarifa és bérletreformot Lázár János. A miniszter a legnagyobb változásnak azt nevezte, hogy

június elsejétől a MÁV 20 perces késés után 50 százaléknyi jegyár-visszatérítést biztosít. A MÁV objektív felelősséget vállal a késésekért.

Ez a papíralapú és az online vásárolt jegyekre is érvényes. Az applikációs vásárlásnál be kell kapcsolni hozzá a késési biztosítás funkciót. Lázár János arra számít – mivel a MÁV-nak kell kifizetnie a késéseket –, hogy a 20 percen túli késések aránya 10 százalékról 4-5 százalékra csökkenhet.

A tárcavezető szerint izgalmas fejlemény, ahogy az agglomerációs közlekedés átalakult: a nagyvárosok felé indulók egyre inkább a közösségi közlekedést veszik igénybe a tarifa és bérletreform hatására.

Lázár János több konkrétumot említett, kitérve a korábbi vállalásaira is:

Haváriatervvel készülnek az idei nyárra.

December 31-ig 1200 mosdót újítanak fel, ez százas etapokban zajlik, 6,5 milliárd forintos vállalás.

Az InterCity járatokon a takarítást már folyamatosan biztosítják.

Ezer új autóbuszt vásárol Magyarország, az első 130 darab napokon belül megérkezik, és a Balatonnál kezdi meg a szolgálatát. Arra törekednek, hogy magyar gyártású buszokat vásároljanak. Minden autóbusz klimatizált lesz.

2026 tavaszáig 70 mozdonyt bérelnek, egy részük már üzembe állt. Havonta hármasával, négyesével kezdik a működést az új mozdonyok, ennek a Balatonnál a nyáron komoly eredménye lehet. 2026-ban újabb 30 mozdonyt bérelnek.

Minden településre legalább napi egyszeri klimatlizált eljutást biztosítanak, jön a klímagarancia.

36 állomást újítanak fel a MÁV pénzéből.

„A közlekedésben az utas a legfontosabb” – szögezte le Lázár János, aki arra is felhívta a figyelmet a nyár felé közeledve, hogy hőségriadó esetén a MÁV és a Volán is problémákkal küzd, a síneknél és a járműveknél is működési zavarokat okozhat a 40-45 fokos hőség.

(Borítókép: Lázár János 2024. december 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)