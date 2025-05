Magyar Nemzet: a kormány bosszantása miatt „igen-dömpingre” készülnek a Tisza Párt szimpatizánsai

A Magyar Nemzet szerint a Tisza Párt aktivistái szabotálni akarják az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló szavazást. A lap a Tisza Facebook- és Discord-csoportjaiban közzétett bejegyzések alapján arról ír, hogy az igennel szavazásra buzdítják az embereket.

Az egyik bejegyzésben az illető szerint a szavazólapon feltett kérdés „nem ilyen egyszerű” és „nincs jó döntés”, majd tippeket kért, hogy mit rajzoljon a lapra. A kérdésre a cikkben egy választ is befotóztak, ahol a résztvevő arról ír, hogy a csatlakozás lehet hogy 50, vagy akár 10 év múlva fog megtörténni „és nem holnap”.

A lap arra is kitér, hogy a párt közösségi-oldalának tagjai a kommentekben felvetették, hogy gyűjtsék össze az el nem küldött szavazólapokat és mutassák meg, hányan nem küldték azokat vissza. Majd a cikkben kiemelték, hogy „vélhetően a Tisza Párt aktivistái lopkodják ki a postaládákból a szavazólapokat.”

A lap egy olyan bejegyzésről is ír, amely a Tisza Párt hivatalos Facebook-oldalántalálható, és a szavazás „meghekkelése” a téma, ahol az egyik kiemelt válasz a szervezett „igen-dömpping” volt. A Magyar Nemzet szerint mindezt a kormány bosszantásának céljából teszik.

Azt állítják, hogy kilopkodták a postaládákból a Voks 2025 szavazólapokat

Egyre több helyről tűntek el az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazás levelei. Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerint az ellenzék a postaládákból lopkodja ezeket a borítékokat. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója pedig Csepelen eltűnt szavazólapokról számolt be.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn jelentette be, hogy június 20-ig már online is lehet szavazni, mivel állítása szerint tízezernél is több bejelentést kaptak ellopott vagy elveszített szavazólapokról. Hozzátette, szerinte külföldön és belföldön is „komoly politikai erők akarják megakadályozni”, hogy a magyar emberek elmondhassák a véleményüket.

A regisztrációhoz a nevet és e-mail-címet kötelezően meg kell adni, a telefonszám, valamint a lakcím megadása opcionális. Így lényegében egy személy annyiszor szavazhat, ahány e-mail-címe van, vagy amennyit regisztrál magának.