Az MSZP beépített emberektől szerez belsős információkat a Tisza Pártról

Háttérbeszélgetést tartott Komjáthi Imre, az MSZP elnöke kedd délután a Villányi úti székházban – és senkit sem kímélt. A pártelnök elmondta, beépített emberektől szereznek információkat a Tisza Pártról, ahol „nagyon nincsenek jelöltek”. Elárulta, hogy Gyurcsány Ferenc távozásával új korszak nyílt a baloldalon, majd Thürmer Gyulát politikai prostituáltnak nevezte, a Partizánt pedig azzal kritizálta, hogy sztrájkolnia kellene, ha valóban baloldali lenne. A jóindulattal 2 százalékos támogatottságú párt elnöke viszont saját politikai közösségét sem kímélte, ugyanis szerinte ha így folytatják, az „egyenes út a temetőbe”, ezért új társadalmi szerződést javasol, amelynek lényege: „kevesebb gazdag, kevesebb szegény”. Miközben a Dunaferr-tragédiával kapcsolatban a hangja el is csuklott, Komjáthi bejelentette, az MSZP 2026-ban önállóan indul, de nyitott a baloldali összefogásra – ha Dobrev Klára is akarja.

Kedd délután történt valami a Villányi úton, ami 2025-ben már-már természetfeletti eseménynek számít: az MSZP háttérbeszélgetésre hívta a sajtó képviselőit. Nem, ez nem figyelmetlenség, valóban a Magyar Szocialista Pártról van szó – amelyről azt hittük, hogy már csak Gyurcsány Ferenc rémálmaiban bukkan fel – és Komjáthi Imréről, aki nem régen államvizsgázott, pont aznap, amikor néhány sajtótermék azt híresztelte, hogy még az érettségije sincs meg.

Hét újságíró jelent meg a pincében elrejtett tárgyalóban – ami az MSZP-s mércével mérve szinte tömeggyűlésnek számít. És nem számítottunk arra, hogy egy vicces kis színes cikknél több is születik az itt eltöltött bő egy óra után, de ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna, hiszen hamar kiderült, hogy az MSZP még egy működő párt, sőt olyannyira működik, hogy még arra is van kapacitásuk, hogy más pártokhoz szervezzenek be kémeket – de ne szaladjunk ennyire előre.

Pogácsadiplomácia, átláthatósági törvény, és tanács a Partizánnak

Stílusosan a háttérbeszélgetés a pogácsák minőségének megvitatásával indult, ami után más pártok újságíróknak nyújtott szolgáltatásai kerültek szóba. Amikor az MSZP görög testvérpártjának péktermékeinél tartottunk, akkor már tudtuk, hogy ez nem átlagos politikai háttérbeszélgetés lesz.

Amíg a jelenlévők a különböző magas szénhidráttartalmú ételekről áradoztak, volt lehetőségünk alaposan körülnézni a pici teremben, amelynek berendezése valószínűleg változatlan azóta, hogy a Villányi úti épületet felhúzták. Egy elem azonban biztosan később került be, egy hűtő, amelyet a sarokban helyeztek el, de hogy ne rontsa el a szocialista esztétikát, leterítették egy uniós zászlóval, pont úgy, ahogyan nagyanyáink a csipketerítőt helyezték el a dobozos Videoton televíziókon. Amíg a kis zászlót kétségbeesetten a hűtő tetején tartó vörös szegfűt figyeltem, időközben beszélgetőtársaim áttértek a politikai témákra.

Azért nem kell részt venni a parlamenti vitában, mert az egész bűnben fogant

– jelentette ki Komjáthi Imre pártelnök az átláthatósági törvénnyel és azzal kapcsolatban, hogy miért nem szólaltak fel miatta a parlamentben. Szerinte ahol vannak szakmai érvek, ott részt vesznek a beszélgetésben, de ebben nincs ilyen.

Sérelemként rótta fel, hogy a sajtó a törvénnyel kapcsolatban nem foglalkozott eleget azzal, hogy a szakszervezetek is tiltakoztak, pedig őket is komolyan érinti a kérdés. A Vasas Szakszervezetet és német partnerüket, az IG Metalt hozta fel példaként. A német partner ugyanis továbbképzéseket, külföldi utazásokat biztosít a magyar fél számára, akik a törvény elfogadása után büntethetőek lesznek emiatt.

„Az egyik legfőbb alapérték a szolidaritás, és a legnagyobb pusztítást a kormány pont a társadalmi szolidaritásban végezte” – fogalmazott Komjáthi Imre, aki úgy látja, hogy ha egy normálisan működő szolidáris társadalomban élnénk, akkor mindenki együtt sztrájkolna az átláthatósági törvény miatt, amellyel lehetne elérni eredményt, a külön-külön akciókkal azonban nincs esély.

Ennél a pontnál érkezett egy érdekes kritika Gulyás Márton felé: „Ha a Partizán valóban baloldali sajtó lenne, akkor egyből sztrájkolniuk kellett volna – nem akarok a Marcinak tanácsot adni –, de nem szabadna tartalmat gyártaniuk. Tudom, hogy ez nem így működik, mert mások sem állnak le, de pont itt jön be a szolidaritás.”

Ezt követően viszont Komjáthi Imre egyből megfogalmazott egy kritikát saját magával és a politikusokkal szemben is, mert szerinte ugyanez a helyzet a parlamenti kivonulással is, ahol vagy kimondják együtt az ellenzékiek, hogy diktatúra van, és mindenki kivonul, vagy senki sem megy, mert hát a másik még ott ül az Országház padjaiban.

Kevesebb gazdag, kevesebb szegény – az új társadalmi szerződés, érdekek megsértésével

„Kevesebb gazdagot, kevesebb szegényt” – olvasható minden új MSZP-s plakáton, de még a sajtó munkatársainak adott tollakon is. Ez lényegében annyit tesz, hogy kevesebb mindent, amelyben az elmúlt években nagy tapasztalatot szerzett az MSZP, elég ha a parlamenti helyeikre, a párttagságuk létszámára vagy választásokon elért szavazatok számára gondolunk. A pártelnök azonban kifejtette, hogy mire is gondolnak ezalatt igazából.

„Egy kormányváltás most nem elég. A hatalom valakinek hatalom, valakinek szolgálat, én szolgálni jöttem a politika világában, viszont a többségen azt látom, hogy a hatalomért kezdtek bele” – jelentette ki Komjáthi Imre, majd hozzátette, ha a választások után nem alkotnak a mostani ellenzéki pártok együtt egy új Magyarországot, akkor „az egészet megette a fene”.

Na de milyen országot akar az MSZP?

A pártelnök olyan társadalmi szerződést vázolt fel, amely kimondja, ha kormányváltás lesz, akkor olyan politikai világot hoznak létre, amelyben kevesebb a gazdag, kevesebb a szegény. Ez úgy érhető el, hogy segítenek az alul lévőkön, a kórházakon, az iskolákon, az ehhez szükséges pénzt pedig a leggazdagabbak megadóztatásából szerzik be. Az így szerzett bevételt azonban nem készpénzben nyújtott segítséggel, hanem a szolgáltatások fejlesztésével adják oda a legszegényebbeknek.

„Ehhez érdeket kell sértenünk” – mondta el őszintén az MSZP elnöke.

Komjáthi Imrét meghatotta Dunaferr-tragédia, és ölre megy a Mol szakértőivel

Itt váratlanul komoly lett a hangulat. Komjáthi hangja elcsuklik, saját bevallása azért, mert munkásként érzelmileg érintett a következő témában: hétfőn a Dunaferrnél voltak forgatni, ami a végóráit éli.

Ott álltunk a gyárkapuban, és jöttek, de nem dolgozni, mert aznap kellett leadni a szerszámokat. Ez egy melós életében fekete nap

– mondta.

„Családok dolgoztak ott együtt, most pedig teljes kilátástalanság van. Borzalom. Erről nem beszél senki, csak mi, mert nekünk fontosak a melósok” – tette hozzá, majd hangsúlyozta, hogy egy új Magyarországon segítséget nyújtanak az ilyen munkásoknak, és hogy a hatalom borzalmasan kezelte a helyzetet.

A rossz menedzsment az MSZP elnöke szerint azonban nemcsak a Dunaferrel kapcsolatban jön elő, hanem Gárdonyban is, amellyel kapcsolatban már sokkal lelkesebben mesélt a politikus, mert úgy érzi, hogy ott még tehet valamit a helyiekért.

Szoktam élvezni, amikor zavarba hozok fideszeseket

– villant fel Komjáthi szemében a régi politikusi csillogás. Legutóbb a gárdonyi olajszennyezés ügyében vitt be két határozatot, amelyek miatt még a fideszes politikusok is megilletődtek, és vizsgálóbizottságot állítottak össze, amelybe hamarosan behívják a Molt. A céggel szemben Komjáthi Imre legnagyobb kritikája az, hogy nem igaz, hogy 500 köbméter gázolaj szivárgott csak ki. Ugyanis ő a vegyiparban dolgozott, és lement a helyszínre, így már az ott terjengő gázolajszagból meg tudja állapítani, hogy sokkal nagyobb mennyiségről van szó.

„Ne is próbáljon meg kamuzni, mert egy szakértő ül vele szemben” – üzente a Mol leendő képviselőinek meghallgatással kapcsolatban.

Beépített emberek a gyenge jelöltekkel készülő Tisza Pártban

Komjáthi Imre szerint az MSZP ereje az egyéni jelöltekben rejlik, és „az nem ért a politikához, aki kidobja a többszörösen nyertes, nagy tudású képviselőket”. Ráadásul, bár „már megkoptak és megöregedtek”, a párt még ma is élő hálózattal, önkormányzati képviselőkkel rendelkezik szerte az országban. A hálózatnak pedig nemcsak arra van ereje, hogy az MSZP-t népszerűsítse – bár ebből sokat nem láttunk az elmúlt években –, hanem arra is, hogy beszivárogjanak más pártokhoz, és onnan információt szerezzenek.

„Ott vagyunk a Tisza Pártban, már amennyire pártnak lehet mondani ezt a felépítést. A lényeg, hogy vannak embereink a Tisza Párt körül, a Tisza-szigetekben, és jönnek az információk: nagyon nincsenek jelöltek” – árulta el a jelenlévők legnagyobb meglepetésére Komjáthi Imre.

Borsod vármegye négyes számú választókerületében – ahol Komjáthi Imre elindul 2026-ban – is tudják, hogy kit szeretne Magyar Péter jelöltnek.

„Maradjunk annyiban, hogy nem lesz vele szemben nehéz dolgom” – jegyezte meg mosolyogva az MSZP elnöke.

Politikai prostituáltak és a Fidesz csecsén nevelkedettek

Az MSZP elindul 2026-ban önállóan, de szeretnék, ha a baloldali szavazók hazajönnének. Ehhez politikai otthon kell Komjáthi Imre szerint – azt még nem tudják, hogy ez színtisztán az MSZP lesz, vagy teremtenek valami otthont, például egy választási pártot.

„Azt már elmondtam, hogy Gyurcsány Ferenccel nem lehet szövetséget kötni, mert nagyon sokat ártott az MSZP-nek és a baloldalnak, a távozásával viszont lezártnak tekintem ezt az időszakot, úgyhogy nyissunk új lapot” – fogalmazott, majd kifejtette, ha akarnak egy működőképes baloldalt, akkor meg kell keresni a közös nevezőt.

„Itt a történelmi pillanat előttem és Dobrev Klára előtt is, hogy közös politikai otthont építsünk” – jelentette ki, majd gyorsan hozzátette, hogy júniusban lesz választmány, azon az ülésen eldöntik, hogy külön vagy hogyan indulnak. Abban azonban biztos, hogy a DK nélkül nem lehet baloldali otthon, de az MSZP nélkül sem. Éppen ezért Dobrev Klárával már váltottak üzenetet, de a DK elnöke két hét türelmet kért, ami hamarosan lejár.

„Amíg az MSZP egységes volt, addig voltunk 45 százalékon is és kormányon is, ahogy azonban elkezdett szétszakadni, abból még soha senki nem nyert, ha ezt folytatjuk, az egyenes út a temetőbe” – fogalmazott Komjáthi Imre.

Ezen a ponton jött szóba, hogy van-e más baloldali párt, akivel összeállna az MSZP, ezzel kapcsolatban többeknek eszébe jutott Thürmer Gyula.

„Politikai prostituáltakkal nem foglalkozom. Lehet, emiatt beperel, de ő tényleg már mindenkinek eladta magát” – zárta rövidre a témát.

Az MSZP elnöke üzent a kommentelőknek is, akik megélhetési politikusnak nevezik, és akik szerint az MSZP-nek és neki vissza kellene vonulnia. Ezekre a kritikákra elmondta, hogy ő odaláncolta magát a Suzuki-gyárhoz, lezárt határátkelőt, több tucat útlezárásban vett részt, a feleségét pedig kirúgták csak azért, mert az ő felesége, de azt is megemlítette, amikor kiment a térde, mert nekirohant a rendőröknek.

„Nem a Fidesz csecsén nevelkedtünk, van egy határozott elképzelésünk, és nekünk kellene eltakarodunk?” – tette fel a kérdést, amelyre minden olvasónak válaszolnia kell.

(Borítókép: Komjáthi Imre pártelnök 2025. április 1-jén. Fotó: Lakatos Péter / MTI)