Németh Balázs autóvezetés közben, kávézgatva kérdezte fel Magyar Pétert, hol van a beígért szexvideója

„Van itt valaki, aki tud Magyar Péterrel beszélni? Kérdezze már meg, mi van a szexvideóval, amit bekamuzott, és megígérte, hogy majd nyilvánosságra kerül” – kezdte Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője abban a bizarr videóban, amelyet egy elviteles kávét szorongatva, vezetés közben rögzített.

Németh Balázs lényegében azt kéri számon Magyar Péteren, hogy miért nem teljesítette azt, amivel egyébként a Tisza Párt elnökét fenyegetik annak elmondása szerint. Magyar Péter ugyanis még áprilisban beszélt arról, hogy különféle fenyegetéseket kap, köztük olyanokat is, hogy szexvideókat fognak róla nyilvánosságra hozni. A Tisza-elnök hangsúlyozta: nem fog megijedni ezektől a vagy valódi, vagy mesterséges intelligencia segítségével készített felvételektől. A Tisza Párt sajtóosztálya is megerősítette, hogy Magyar Péter több ilyen jellegű zsaroló üzenetet is kapott.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője teljesen másként értelmezte Magyar Péter szavait. A korábbi MTVA-s műsorvezető Facebook-videójában a szexvideó számonkérésén túl megjegyezte, hogy őt valójában nem is a videó érdekli, hanem hogy „egy ilyen alak, egy beteges hazudozó hogyan szeretne hatalmat szerezni Magyarországon”.

Magyar Péter meglepő válasza

Magyar Péter nem a szexvideó témájára reagált, hanem egy teljesen más problémára hívta fel a figyelmet:

Ez a figura a saját videójában bemutatja, hogyan kell elkövetni a Btk. 234. paragrafusa szerint három év szabadságvesztéssel büntetendő közúti veszélyeztetés bűntettét. Miközben autót vezet, propagandavideót készít és folyamatosan a telefonját nézi. Bovier György fővárosi képviselőtársunk pont egy ilyen ember miatt került kerekesszékbe

– hívta fel a figyelmet.

A Tisza-elnök szerint „a legkevesebb, hogy a Fidesz-frakció ezt a propagandistát haladéktalanul kirúgja és feljelenti, mivel közvetlenül veszélyeztette mások életét”.