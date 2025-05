Orbán Viktor is beszállt a Harcosok Klubját érintő mémelésbe

Orbán Viktor egyszerű, de annál figyelemfelkeltőbb poszttal állt bele a Harcosok Klubját érintő mémelésbe.

A miniszterelnök egyetlen mondatot írt a bejegyzésében: „Jó munkát a fake news gyárnak, avagy hova tettem a Fiat kulcsát”? A poszthoz csatolt képen az időközben híressé vált „zászló, zászló, szív” hozzászólást is megidézi.

Az államfő ezzel arra a jelenségre reflektált, hogy a Harcosok Klubja rendezvény óta sorra alapítják az azonos nevű Facebook-csoportokat. Az egyik ilyen csoportban például több mint 12 ezer tag van. Az esemény után egy nappal a humorista, Bruti tett közzé egy bejegyzést, mely szerint „a digitális harcosok megkapták az első eligazítást”. A poszt szerint a legtöbbet kommentelő egy Fiat 500-ast nyerhet, és a klub tagjai számára pontos instrukciók láthatók a hozzászólások tartalmát illetően. Bruti, polgári nevén Tóth Imre kiemelte, hogy az általa megosztott képet nem ő készítette, tudomása szerint valódi.

Menczer Tamás cáfolt

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán tisztázott néhány dolgot a Harcosok Klubjával kapcsolatban. Bejegyzésében leírta, hogy nem osztanak ajándékokat a kommentelésért, elég motiváció a „hazaszeretet, ami a szívünkben van”. Azt is megjegyezte, hogy „a Tisza Párt és trolljai megijedtek a Harcosok Klubjától”. Szerinte „ezt az, akit Zelenszkij és Weber irányít, aki idegen érdekeket szolgál ki, és Magyarország ellen dolgozik, soha nem fogja megérteni”.

Hozzátette, a Harcosok Klubját nem Facebookon szervezik: „az összes Facebook-csoport átverés, ne higgyetek nekik!” Kiemelte, hogy a csoportba csak meghívásos alapon lehet bejutni.

Mi is az a Harcosok Klubja

A Fidesz „digitális harcosokat” vet be az online térben, hogy ellensúlyozza az ellenzék közösségi médiás aktivitását. Vasárnap nagyszabású eseményen jelentették be: elindítják a Harcosok Klubját, amelyhez eddig tízezer aktivistát toboroztak. A cél, hogy jövő januárra ez a szám elérje a százezret. „Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – jelentette ki Orbán Viktor.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint az elmúlt tizenöt évben a megosztott parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok nem jelentettek méltó ellenfelet a Fidesz számára, így rendre alulmaradtak. Most azonban, hogy a Tisza a legtöbb ellenzéki szavazót maga mögött tudhatja, és a gazdasági helyzet továbbra is kedvezőtlen, reális esély mutatkozik az Orbán-kormány leváltására a 2026. áprilisi országgyűlési választáson.

Mint fogalmazott, a kihívás valódi és komoly: a Tisza a közösségi médiában jelentősen megerősödött, a kormányoldal válasza pedig a „digitális harcosok” kiképzése és létszámuk százezer főre emelése. Az elemző szerint várhatóan elvárás lesz, hogy a digitális harcosok proaktívan jelenjenek meg a tiszás politikusok, elsősorban Magyar Péter közösségi felületein is. Feladatuk, hogy nagy számban és meggyőző módon cáfolják a Tisza elnökének állításait, illetve nevetségessé tegyék azokat.

(Borítókép: Orbán Viktor / Facebook)