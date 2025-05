Haldoklott a magyar mérnök, önmagát gyógyította meg a találmányával

Több mint két éve komoly visszhangja volt a lágylézer-technológiával foglalkozó riportunknak. A magyar orvosprofesszor, Mester Endre által még a hetvenes években kifejlesztett gyógymód segítségével éppen pápává választásának tizedik évfordulójántalpra állították a súlyos, krónikus térdfájdalmai miatt kerekesszékbe kényszerült katolikus egyházfőt.

Az eset akkor került ismét fókuszba, amikor őszentsége 2023 áprilisában látogatást tett hazánkban. Ekkor néhai Mester Endre fia, Mester Ádám – aki a mai napig gyógyítja a betegeket édesapja találmányával a Péterfy Sándor utcai kórházban – közbenjárásunkkal találkozott Ferenc pápával, amiről az Index is beszámolt.

Ferenc pápa idén április 21-én eltávozott az árnyékvilágból, május 8-án pedig megválasztották az utódot, az amerikai Robert Francis Prevostot, aki a XIV. Leó nevet vette fel. Mármost, az új pápa térdízülete szintén el van kopva, akárcsak elődjéé volt. Ezt Mester Ádám fiától, Mester Márton Tamástól tudom, aki fejébe vette, hogy az amerikai pápát is meggyógyítja a nagypapa terápiájával.

De ez egy másik történet. Amiről, pontosabban akiről most írni fogunk, az a lágylézer-technológia műszaki – nem orvosi – feltalálója, Rózsa Károly és fia, Rózsa Tamás. Akivel Mester Márton Tamás hozott össze.

Orvosi és mérnöki dinasztiák

Micsoda felállás! Egy orvosi és egy mérnöki dinasztia, ahol apáról fiúra száll a tudás és a kreativitás, a felfedezőkedv, a járatlan utakon történő bolyongás leküzdhetetlen vágya. Aminek az eredménye egy olyan találmány és terápia, amely alapjaiban változtatta és változtatja meg az orvostudományt, sőt, az emberiségnek az egészséghez való viszonyát.

Rózsa Tamás villamosmérnökkel, a feltaláló fiával és feleségével beszélgetünk, előbbi a cégük ügyvezetője, utóbbi a stratégiai tervezéssel foglalkozik.

Édesapám, Rózsa Károly fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora részt vett az első magyar hélium-neon lézer kifejlesztésében. Két évvel később, 1965-ben kezdődött a történetünk, amikor az édesapám találkozott Mester Endre sebészprofesszorral, aki elkezdte vizsgálni a kis teljesítményű, tehát nem romboló lézer élettani hatását. Egereknek leborotválták a hasát, és egy ponton elkezdték világítani lézerrel. A következmény drámai volt: villámgyorsan visszanőtt az egerek szőre!

– mondta Rózsa Tamás. Ekkor döbbentek rá, hogy a kis teljesítményű lézerrel történő besugárzás serkenti az élő szövetek regenerálódását, a sejtképződést. Legelőször cukorbetegek esetében értek el hatalmas eredményeket, a lágylézerrel sugárzott nyílt sebek drámai gyorsasággal begyógyultak.

Rózsa Tamás, aki 1971-ben született, lényegében lézerek között nőtt fel. Édesapja gyakran hazahozott lézeres készülékeket, Tamás ezt bevitte az iskolába, és lézershow-t csinált, ami a nyolcvanas évek elején nagy szám volt. Persze évtizedeknek kellett eltelni, mire kidolgozták a szemre biztonságos lézertechnológiát, hiszen a lézer eredeti formájában akár annyira erős sugár is lehet, hogy kettévágja az asztalt. 2007-ben történt, hogy a figyelmünkbe ajánlottak egy súlyosan beteg diabéteszes pácienst, akinek már annyira rossz volt az állapota, hogy le akarták vágni a lábát.

„Elkezdtük kezelni lágylézerrel, és megmentettük a végtagját – emlékezett vissza Rózsa Tamás. – Teljesen házi körülmények között, odalent a pincében összeraktunk egy lézert, és megmentettük vele a lábát. Ennek híre ment, jött egy másik ember, hogy neki is kellene ilyen lézer. Mi akkor még egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy céget, üzletet alapítsunk, egyszerűen csak azért raktunk össze néhány lézert, hogy embereken segítsünk.”

Cherchez la femme!

Ám ekkor bekapcsolódott Tamás felesége, Mónika, a család üzleti érzékkel leginkább megáldott tagja. És eszébe jutott, ha már ilyen jól működő lézereket készítenek, akkor megpróbálhatnának ebből üzletet csinálni. Mónikát akkoriban egy magánklinikán kezelték, többek között lézerrel is. Szóba került, hogy ők otthon ilyen készülékeket raknak össze. A klinika tulajdonosa azonnal kért néhány prototípust.

Kezdetben tehát a pincében rakták össze ezeket lézerkészülékeket, később azonban áttevődött ez a folyamat a Központi Fizikai Kutatóintézetbe, ahol Tamás édesapja, Rózsa Károly dolgozott.

„Apu fizikus volt, én mérnök, de egyikünk sem volt üzletember – mosolyodik el Tamás. – Akkor még nem is tudtam, hogy egy üzletasszonyt vettem el feleségül... Gyorsan kialakult a munkamegosztás: mi csináltuk apuval a vállalkozás műszaki részét, Mónika a marketinget. Az áttörés 2012-ben következett be, amikor egy új optikai rendszert fejlesztettünk ki. Az történt, hogy kísérletezni kezdtünk ezzel a különleges optikai rendszerrel, ami megőrizte a lézerfény gyógyító hatását, de közben nem ártott a szemnek sem. Ezt fejlesztést 2012 őszén mutattuk be, és ekkor már angolul safe lasernek hívtuk a készüléket, és a cégünk nevét is Safe Laserre változtattuk.”

Akár még bele is lehet nézni a készülékbe, bár nem arra tervezték, de a szemnek nem ártott.

Ez volt az a pillanat, amit az orvosok úgy jellemeztek, hogy kiszabadult a szellem a palackból. Attól kezdve, az orvosi diagnózist követően, már nem volt szükséges időrabló módon szakorvoshoz járni kezelésekre, hanem a páciens csak kezébe vette a kis elemlámpaszerű készüléket, és elvégezte önmagán a kezelést.

A lágylézer kis túlzással mindent gyógyít, de a leghatékonyabban talán a mozgásszervi nyavalyákat, ezért is használják előszeretettel az élsportban. A Magyar Úszó Szövetségnek, de az ökölvívóknak is vannak ilyen eszközei.

„A mozgásszervi betegségek fájdalommal járnak, a fájdalom beszűkíti az ember pszichéjét, a beteg még dolgozni sem tud ilyenkor. Ezen segít a lágylézer – hangsúlyozza Tamás. – A statisztikák szerint Magyarországon az emberek 80 százalékban a fájdalom miatt keresik fel az orvost. És a fájdalom eredete többnyire mozgásszervi jellegű. Márpedig ötven év felett kinek nem fáj, nem szúr itt vagy ott?! Fiatalabb korban pedig ott vannak a sportsérülések.”

Most Mónika veszi át a szót.

Van ugye a kemény és a lágylézer. Az előbbivel vágni lehet, az utóbbival gyógyítani. A lágylézer a sejtekre három szinten hat: először is itt van a legfontosabb, az úgynevezett biostimulációs hatás. Második a gyulladáscsökkentő hatás, és a harmadik, a fájdalomcsillapítás ez utóbbin keresztül érvényesül. A biostimuláció, ami nem annyira könnyen érthető, mint a másik kettő, azt jelenti, hogy a lágylézer számos folyamatot beindít, felgyorsít sejtszinten a szervezetben. A legtöbb betegség, rendellenesség sejtszinten alakul ki, és itt lép be a lágylézer. A mi készülékünk újra optimális működésre készteti ezeket a rosszul működő vagy már majdnem elhalt sejteket. Mi több, a lézerfény hatására új sejtek, szövetek, új idegi kapcsolatok is ki tudnak alakulni.

Jó a sztrók utáni rehabilitációra is

Volt egy sztrókos betegük, akinek teljesen lebénult a jobb karja. Végső mentsvárként elkezdték lágylézerrel sugározni a mozdíthatatlan végtagot, és néhány hét elteltével már a jobb kéz is mozgott, funkcionált. Olyannyira, hogy az illető megfogta a poharat a rossz (addig rossz) kezével, szépen felemelte, és megitta a tartalmát.

Vagyis új idegi kapcsolatokat hozott létre a lágylézer. Újraindulnak a sejtfolyamatok

– összegzi a lényeget Mónika. Tamás visszaveszi a szót, egyre jobban fellelkesül.

„Ne feledjük, hogy a lágylézer-terápia hungarikum, azaz magyar találmány. Sőt, amiben alapvetően különbözik a többi világmegváltó találmányunktól, amiből aztán a külföld húzott hasznot, a safe lasert a mai napig Magyarországon gyártják, és innen látják el az egész világot – emeli fel Tamás a mutatóujját. – Most kezdünk terjeszkedni az arab országokban és Ázsiában, és akkora az érdeklődés, hogy a nagy világcégek versengenek a jogok birtoklásáért. Mi elsősorban innovációs és gyártó cég vagyunk. A mi legértékesebb erőforrásunk a tudás. A Semmelweis Egyetemnek vagyunk a kutatási partnere. És olyan betegségeket kutatunk, amelyek jelenleg gyógyíthatatlannak számítanak, és az első számú halálokok a világban. Ilyen például a szívprobléma.”

Mérnök úr, a maga szíve sose fáj?

A némileg hosszadalmas bevezető után végre témánál vagyunk: Rózsa Tamás csodálatos és hihetetlennek tetsző gyógyulásának igaz történeténél.

„Nálunk apai ágon mindenkinek szívproblémája volt. Engem hat éve, negyvennyolc éves koromban ért utol – akkor úgy hittem, a végzetem. Kórházba kerültem, a bal kamrám pumpafunkciója 14 százalékosra csökkent, ami már az élettel nehezen összeegyeztethető. Nem volt más megoldás, elkezdték vizsgálni a szívtranszplantáció lehetőségét. Megmondták, hogy szívátültetés nélkül valószínűleg 3-4 évem van hátra. Nem tudtam száz métert sem sétálni, csak ültem otthon a sarokban, még a telefont sem tudtam fölvenni...”

Ez a perspektíva nem annyira bűvölte el Tamást, ezért mivel ő már régóta foglalkozott az izomzat kutatásával és regenerációjával, és úgy gondolta, végül is a szív is „csak egy nagy izom”, elkezdte lézerezni a saját szívét, miközben 3D-s felvételeken követték a változást. Nem volt rövid folyamat, de másfél év alatt sikerült elérni, hogy a szív izommunkája teljesen normalizálódott. Ma már száz százalékig egészséges a szívműködése.

Az első három hónapban borzasztó lassú volt a javulás, akár el is bizonytalanodhattam volna, de mivel nem volt alternatíva, folytattam önmagam kezelését. A hatodik hónap után viszont már tudtam síelni! Valószínűleg én voltam az első ember, aki visszajött egy ilyen súlyos dilatatív kardiomiopátiából, magyarul a kitágulásos szívizom-elfajulásból. Ami a szív izmainak egy olyan betegsége, amikor a kamrák kitágulnak, és így a szív nem képes elegendő vért pumpálni, ami szívelégtelenséghez vezet

– mondja Rózsa Tamás még ennyi év után is csillogó szemmel.

Ezek után további három, hasonló betegségben szenvedő ismerőst gyógyítottak ugyanezzel a terápiával, kissé durván fogalmazva hoztak vissza a biztos halálból.

„Az egyik közülük az édesapám volt – kapcsolódik be ismét Mónika. – És ez azért is volt izgalmas, mert a férjemre azt mondták, az ő esetében könnyen ment, mert még viszonylag fiatal ember, apu viszont már bőven túl volt a hetvenen, mégis jelentősen javult az állapota.”

Ezeken az eredményeken felbuzdulva Tamásék most a Semmelweis Egyetemmel folytatnak egy nagyszabású kutatást, amely körülbelül egy év múlva fog lezárulni. A részeredményekről hivatalosan még nem beszélhetnek, de a kutatók nagyon optimisták.

Az orvostudomány jelen állása szerint az emberi test sejtjei képesek regenerálódni, ezalól – legalábbis sokáig így hitték – egyféle sejt, a szívizomsejt a kivétel. Amikor Tamás hozzálátott, hogy meggyógyítsa önmagát, még egyetlen, félig-meddig hatásos terápiát ismertek adilatatív kardiomiopátiára: a teljes fizikai pihenést és a szív gyógyszeres pihentetését.

Micsoda inspiráló történet! A hatvanas-hetvenes években két magyar zseniális szakember, egy sebészorvos (Mester Endre) és egy fizikus (Rózsa Károly) kidolgoznak egy módszert, amit kettejük fiai, Rózsa Tamás, illetve Mester Ádám fejlesztenek tovább, hollywoodi filmre kívánkozó sztori.

Erre még Hollywood is rákattant

És ha már Hollywood: a lágylézer-terápia a kozmetikában is hasít, az összes hollywoodi sztár Beyoncétől Adele-ig lézerezi magát.

„Egy-egy Oscar- vagy MET-gála előtt hetekig szakemberekhez járnak a sztárok, de nemcsak a nők, hanem a férfiak is, és az arcukat, karjukat, lábukat, tehát a szabadon látható testrészeiket lézereztetik – mondja Mónika. – Ennek az infravörös fénysugárnak ugyanis megvan az a jótékony hatása, hogy 8-10 centire behatol a bőr alá, és ezért nemcsak a kültakarót, hanem az izmokat, sőt, a csontokat is regenerálja. Utóbbinak különösen az osteoporosisszal küzdő öregedő szervezet esetében van nagy jelentősége. Szinte olyan hatást lehet elérni vele, mint egy plasztikai műtéttel.”

Tátott szájjal hallgatom a Rózsa házaspár előadását. Ami azért is gyakorol rám döbbenetes hatást, mert végre egy zseniális találmány, amelynek a haszna is idehaza csapódik le. Ami cseppet sem megszokott történet.

(Borítókép: Rózsa Tamás 2025. május 16-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)