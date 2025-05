Szilágyi Anna (Podmaniczky Mozgalom) a huszonnégyes napirendi pontról – Javaslat a színházi megállapodás Fővárosi Állat- és Növénykert területeit érintő pontjainak részletes vizsgálatára és az állatkert működését veszélyeztető kockázatok kezelésére – elmondta, hogy sokan várták az együttműködést a színházi szakmában, meg is érkezett az előterjesztés. Ám abban elrejtve ott szerepelt az állatkert egy részének használatba adása is, ekkor észlelték, hogy valami nem stimmel az előterjesztésben. Szerinte ha ezek a rendelkezések érvényesülnek ebben a formában, azok sértik a Fővárosi Állat- és Növénykert működését, de vannak ennél súlyosabb problémák is.

Az állatkert szakmai tevékenysége, akkreditációja is veszélybe kerülhet, több nemzetközi szerződéssel és egyezménnyel egyetemben, ráadásul egy olyan mentőállomás is, amelyet pályázati pénzből alakítottak ki, így még kötelezettségeik vannak, ha nem akarják a súlyos pénzeket visszafizetni. Mutatott egy képet a magyar szöcskeegérről is, amely súlyosan veszélyeztetett, és amelynek a története véget is érhet, ha az állam elkezd „seftelni ezekkel a területekkel”. Szerinte az ilyen károkozások előtt meg kéne vizsgálni a feltételeket az állatkert bevonásával, amelyet eddig nem kérdeztek meg. Szóval indítványozzák, hogy vizsgálják felül a megállapodások valós életbe lépétetését, egyáltalán megvalósíthatóak-e a nélkül, hogy az állatkert veszélybe kerülne.

Barna Judit (Tisza) együttműködéséről biztosította Szilágyit, szerinte olyan dolgok szerepelnek a szerződésben, amelyek anomáliákat mutatnak és a Tisza először meg is szavazta – hiába állít mást Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz). Szerinte olyan előterjesztések kellenének, amelyek nem veszélyeztetik az állatkertet, sem más intézményt a fővárosban.

Kiss Ambrus hivatali főigazgató elmondta, lehet, hogy rossz volt a javaslat címe, de ez sokkal több mindent tartalmaz, mint ami a címbe belefér. Megnyugtatja a képviselőket, hogy mind a lovarda, mind az állatkert biztonságban van, de a Holnemvolt park is, ugyanúgy, ahogy a magyar szöcskeegér. Egyeztetett a szakszervezettel, megnyugtatta őket, hogy semmi nem veszélyezteti a munkahelyeket, sem a bevételeket, de a lovardából befolyt pénzt akár az állatkert fejlesztésére is elkölthetik.

Baranyi Krisztina (MKKP) kérdéssel fordult Kiss Ambrushoz, miszerint hogy tarthatja meg így az állatkert a nemzetközi akkreditációját, illetve van-e határidő a szerződésben, tehát a színházi megállapodás veszélybe kerül-e, ha várni kell. Kiss Ambrus szerint a minősítést nem veszélyezteti a javaslat, de nincs a közös felülvizsgálat ellen.

Nem arról van szó, hogy az állatkert egy részét eladnánk kocsmának

– mondta Karácsony Gergely, szerinte sehol nincs az leírva, hogy az állatkert elveszítené a működési engedélyét, csak a cirkusz hasznosítaná egy részét, és ennyi.

Vitézy Dávid (Podmaniczky Mozgalom) hozzátette, az állatkert vezetői pont elmondták, hogy ez milyen negatív hatással lenne az állatkert működésére, tételesen alátámasztva mindent. Így Karácsony Gergely most beismerte, hogy háttéralkut kötött a Fidesszel, merthogy az állatkerttel nem egyeztettek, így „adták el alóluk a Holnamvolt parkot”. Amikor ezt a szakszervezet észrevette, Karácsony megsértődött, mert azt látta, hogy az állammal áll szemben, ez pedig politikai hátteret ad az egész ügynek. Karácsony szerint ez „elképesztő csúsztatás”, hiszen az állatkert egy apró, nagyrészt kihasználatlan területéről van szó, amit a cirkusz tudna hasznosítani. Ezt „Fidesszel kötött dealnek” nevezni szerinte túl erős.