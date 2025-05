Lehoczki Ádám (Fidesz) elmondta, hogy ha a kerületeknek nincs problémája az önvédelmi törvénnyel, akkor a közgyűlésnek sem tisztje ebbe beleszólni.

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) Mészáros Lőrincre reagálva elmondta, hogy a Tisza Párt elnöke ellen van ügy bennfentes kereskedelem miatt, így kíváncsi, hogy Magyar Péter mekkora vagyonra tett szert pont Mészáros miatt. Arra is kitért, hogy a főváros 2025-ös költségvetése szabálytalan, ezt már korábban is elmondták, de most is hangsúlyozza: alapjaiban kell átgondolni a főváros finanszírozását. Felhozta ő is a 2022-es előválasztásba beavatkozott külföldi érdekeket, véleménye szerint ennek a második fordulója lesz 2026-ban.

Kiss Ambrus hivatali főigazgató elmondta, hogy muszáj reagálnia, hiszen a Kúria nem semmisítette meg a költségvetést, de még azt sem mondta, hogy szolidaritási hozzájárulásként ekkora összeget be kellene fizetnie Budapestnek. Javasolta, hogy Gulyás képviselő úr olvassa el a döntést, mielőtt beszél róla – majd felolvasta az ide vonatkozó részt a Kúria rendelkezéséből.

Szepesfalvy Anna (Fidesz) Porcher Áron (Tisza) felszólalására reagálva elmondta, hogy a Tisza azzal szembesült az „egymilliós lépésük alatt”, hogy az elmaradó EU-s források miatt nem újulnak meg az utak. Így a Tisza csak folytatja a „rossz emlékű” Momentum és DK megkezdett útját.

Déri Tibor (DK) szerint az ellehetetlenítési törvény „Magyarország szégyene”, ugyanis olyan témákat vet fel, amelyek szerint az ellenzékieket próbálják ezzel elhallgattatni. Viszont ezt azzal elintézni, hogy „majd kormányváltás után megoldjuk”, nem célravezető, hiszen a Fidesz a baloldali hangokat el akarja törölni, miközben a Türk Tanács „kéthetente jár Magyarországra, Szijjártó Péter meg hetente Moszkvára eligazításra”. Szerinte ez nemigen illeszkedik a szuverenitásvédelembe.

Véleménye szerint a Fidesz képviselői nem kevés pénzért azért ülnek a közgyűlésben, hogy „bedöntsék Budapestet”, és a főváros ellen hergeljék az embereket.

4,5 millió forintot kapnak havonta azért, hogy Budapest ellen hangolják a közvéleményt, a szuverenitásvédelem jegyében. Szégyelljék magukat!

– zárta gondolatait.

Orbán Árpád (Tisza) elvtársaknak hívta a fideszes képviselőket, majd elmondta, hogy 2023-ban Szalay-Bobrovniczky Kristóf bevallotta, hogy Magyarország háborúra készül, Orbán Viktor és Szijjártó Péter pedig aktívan kampányolt Ukrajna EU-s tagsága mellett. Kitért Holló Istvánra is, akinek Szentkirályi Alexandra elődjével volt közös cége, és milliárdos tendereket nyert évekig.