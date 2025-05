Az utolsó magyar király unokája lesz a spanyol nagykövet

Habsburg György, az utolsó magyar király unokája új küldetést kap, ugyanis a jelenlegi párizsi nagykövet lesz Magyarország spanyolországi képviselője. A külügyi tárca több nagykövetcserét is előkészít, miközben a diplomáciai posztok átrendezése folytatódik.

Az utolsó magyar király, IV. Károly unokája, Habsburg György új küldetést kap: jelenlegi állomáshelyéről, Párizsból mintegy 1300 kilométerre a spanyol fővárosba, Madridba küldi nagykövetnek a külügyi tárca.

A HVG értesülései szerint az Országgyűlés külügyi bizottsága keddi, zárt ülésén támogatta, hogy Habsburg György a jövőben Madridban legyen misszióvezető. A királyi sarj 2021 márciusától tölti be a párizsi nagykövet posztját, most azonban új kihívás vár rá Spanyolországban.

Habsburg György nem újonc a diplomáciában. Az 1993-ban Magyarországra költözött és magyar állampolgárságot felvett arisztokrata már 1996-ban Horn Gyula kezdeményezésére utazó nagykövet lett. Később, 2004 és 2012 között a Magyar Vöröskereszt elnöki tisztségét töltötte be. A hat nyelven beszélő Habsburg politikai ambícióit is megmutatta: 2009-ben az MDF EP-választási listáján indult. Négy évvel ezelőtt nevezték ki Magyarország párizsi nagykövetévé, most pedig újabb fontos külügyi posztot kap.

Nagykövetcserék sorozata

Habsburg György helyét Madridban Tóth Katalin hagyja el, aki jelenleg tölti be a spanyol fővárosban a nagykövet posztját. A külügyi bizottság azonban nemcsak a Habsburg-kinevezést hagyta jóvá, hanem több más diplomáciai változást is támogatott. Bangkokban Szalóki Szilvia veszi át a nagykövetséget, míg a jelenlegi thai nagykövet, Sipos Sándor Malajziába kerül új posztjára.

A diplomáciai átrendezés része egy nagyobb stratégiai mozgás: Grúziába új nagykövet érkezik, Irakban pedig Oszama Naffa jordániai üzletember veszi át a bagdadi nagykövetség vezetését. A változások azt mutatják, hogy a külügyi tárca átfogóan újragondolja a magyar diplomáciai képviseletek személyi összetételét több kontinensen is.

(Borítókép: Habsburg György 2025. május 25-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)