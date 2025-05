A montenegrói drogkartell felszámolásáról tartott sajtótájékoztatót a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, amikor kiderült, még egy felelőse lehet a 2018-as maffialeszámolásnak. A gyanú szerint valaki felbujtotta Dér Csabát a kivégzésre, és a rendőrség most azt is megtalálta, hogy ki lehetett az.

Negyvenkét helyszínen csapott le a rendőrség, és tizennégy gyanúsítottja lett az ügynek, amelynek során közel nyolcvanmillió forint vagyont koboztak el – ez a nagyszabású rendőrségi akció mérlege. A KR NNI által felszámolt bűnbanda mérlege pedig hét év alatt 1 mázsa kokain és 5 tonna marihuána behozatala volt az országba.

Jeney Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy három évvel ezelőtt indult nyomozás az iroda győri egységénél a montenegrói bűnszervezettel kapcsolatban. Az eljárások eleinte több szálon futottak, de egy idő után körvonalazódott, hogy a hazánkba behozott kábítószer terjesztését egy szerb–montenegrói testvérpár 2018 óta irányítja.

Stankovic Nikola a bizonyítékok alapján a droghálózat irányítója volt, aki a marihuána és a kokain külföldi előállításáért, beszerzéséért, valamint Magyarországra juttatásáért felelt. Bátyja, a magyar értékesítést, logisztikát és elosztást szervezte. A bűnszervezet így folyamatosan droggal látta el Budapestet és az agglomerációt. A Balkánról indult nagy tételben a marihuána, általában kamionokban. Magyarországon pedig raktárakban és hangárakban szedték szét a gyakran 200-300 kilós szállítmányokat, ahonnan végül depólakásokba kerültek. Az illegális üzlet egyik központja egy törökbálinti étterem volt, aminek a raktárában a konyhai alapanyagok és élelmiszerek mellett raktározták a kábítószert.

Csupor Máté, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta, hogy idén májusban több mint félezer rendőr bevonásával nagyszabású akciót szervezett a KR NNI. Összesen 42 helyszínen csaptak le egyszerre, a műveletbe több hatóság munkáját is bevonták. A Terrorelhárítási Központ mellett így a Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal munkatársai, a borsodi és győri, valamint zalai rendőrök is részt vettek. A nyomozók végül 14 személyt fogtak el, köztük volt magyar, szerb, montenegrói, horvát és izraeli állampolgár is.

Ő bujthatta fel Dér Csabát

A rendőrség három személyt a bandával kapcsolatban továbbra is köröz, köztük van Köteles Károly és Káloci Levente is, akiket kábítószer-kereskedelem miatt keresnek. A harmadik személyt, Stankovic Nikolát azonban a kábítószerügy mellett egy másik, régebben lezárt nyomozással is kapcsolatba hozták. A gyanú szerint ugyanis ő bujthatta fel a csantavéri mészárosként ismert Dér Csabát.

A vajdasági, csantavéri származású, szerb–magyar kettős állampolgár több európai államban is kivégzésszerűen gyilkolt. 2018. szeptember 20-án éjjel Budapesten több mint tíz kiló kokainnak álcázott édesítőszert kínált csaliként eladásra egy magyar vállalkozónak, akit térdre kényszerített és fejbe lőtt. A holttestet a Szilas-pataknál találták meg. Nem sokkal később a holland rendőrség 7 millió forintos vérdíjat tűzött ki a fejére, miután DNS-vizsgálat igazolta, hogy ő lőtt le hangtompítós fegyverrel egy 62 éves horvát férfit Amszterdam egyik kávézójában.

Prágában, az Amadeus Hotelben fogták el 2019 márciusában, több lőfegyvert és hamis iratokat találtak nála. Dér Csaba kiadatását Szerbia a és Hollandia is kérte, a cseh igazságügyi miniszter a három országban elkövetett bűncselekmények súlyára való tekintettel Magyarország mellett döntött. Magyarországon 40 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

(Borítókép: Csupor Máté 2025. május 28-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)