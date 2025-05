Kocsis Máté szerint brutális cirkusz lesz, beépített embereik vannak a Tisza Pártban

„Mi nem csicskának mentünk se a NATO-ba, se az unióba, hanem teljes jogú tagként” – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője A merész igazság Magyarországról című podcast legfrissebb adásában, amelyben Kovács Zoltánnal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárával beszélgetett.

Kocsis Máté a műsorban elmondta, hogy a brüsszeli vezetés olyan eltökélt az ukrán csatlakozás iránt, hogy lényegében nem számít már, hogy ki a szövetséges, ki az ellenség és ki az, aki semleges.

Mi a NATO-ban tagok és az Európai Unióban is tagok vagyunk, mi vagyunk a szövetségesek, emlékeztetném őket, mi vagyunk a szövetségeseik, a társaik, a partnereik. Mi nem csicskának mentünk se a NATO-ba, se az Unióba, hanem teljes jogú tagként. Más kérdés, hogy fontos kérdésekben más véleményen vagyunk, mint sokak, de valójában ettől még mi szövetséges ország vagyunk. Míg van Ukrajna, amelyik nem tag, nem szövetséges ország. Kétségtelen, megtámadott ország, de nem mi támadtuk meg őket, nem az európaiak támadták meg őket

– jegyezte meg Kocsis Máté.

Kifejtette, hogy az ukrán gyorsított csatlakozás az Európai Unió vezetése vagy a liberális mainstream részéről nem egy elhibázott döntés, ez a saját, jól felfogott érdekük szerinti létező legjobb döntés, ugyanis tíz, Ukrajnában működő agrárvállalkozásból kilenc valójában nem ukrán, hanem amerikai vagy nyugat-európai, német–francia–belga tulajdon. Így az európai agrártámogatások lényegében Ukrajnán keresztül Nyugat–Európába vándorolnának, „hiszen az Ukrajnában működő agrárvállalkozások 90 százaléka, mint mondtam, nem ukrán” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy egy másik szempont szerint az ukrán csatlakozás következtében körülbelül 70-75 ukrán képviselő foglalná el a helyét az Európai Parlamentben, ami nagyjából az Európai Parlament mostani létszámának a 10 százaléka. „Olyan EP-képviselők, akik egyébként nyilván a jelenlegi brüsszeli elitnek, a liberális elitnek lesznek hálásak”, és nem valószínű, hogy például az Orbán Viktor neve által fémjelzett Patriótákhoz csatlakoznának – fűzte hozzá a politikus.



Kocsis Máté szerint valójában Kijev nem nézi jó szemmel azt, hogy a magyar kormány a magyar emberek véleményére támaszkodva akar dönteni az ő csatlakozásukról. Úgy véli, hogy nyilvánvaló az ukrán mozgásokból, hogy a véleménynyilvánító szavazás hiteltelenítése és Magyarország „betolása” egy olyan pozícióba, amelyben az a vád ér minket, hogy tulajdonképpen katonai agresszióra készülnénk, nekik a nemzetközi térben igazolást adna. „És szerintem az ukrán titkosszolgálati játszmáknak, megfontolásoknak ez biztosan a hátterében áll. Az a szomorú, hogy ehhez egyébként találtak itthon honfitársakat, ha lehet így róla beszélni, akit erre föl lehet használni, ugye a tiszásokat. Bár ezen még nem kell csodálkozni, mert 1918-ban, meg 1919-ben is találtak mindig arra embert, hogy elárulják a saját hazájukat” – mondta Kocsis Máté. Hozzátette: az ukrán kémügy messze túlnyúlik azokon az embereken, akik most a Tisza Párt vezetőivel kapcsolatban állnak vagy álltak. Az ukrán kémügy egy befolyásolási kísérlet egy része, egy Ukrajnából jövő dezinformációs kísérlet.

„Tulajdonképpen az ukránok két dolgot akarnak szerintem most megcsinálni: az egyik az, hogy elbizonytalanítsák a magyar embereket a döntésükben vagy a döntésük helyességében, hogyha esetleg elleneznék az ukrán csatlakozást” – mondta, hozzátéve, hogy ehhez itthon rendelkezésükre állnak dezinformációs felületek.

Brutális cirkusz és beépített emberek

A frakcióvezető megemlítette a 444.hu-t, amely azt közölte, hogy teljes érdektelenségbe fulladt a Voks 2025 szavazás, pedig az íveket már 1 millió 200 ezer ember visszaküldte. „Itt jegyzem meg, hogy amikor Magyar Péterék azt hazudták, hogy 1 millió 100 ezer ember aláírta az ő kérdőívüket, akkor az természetesen fantasztikus siker volt. Hozzáteszem, az 1 millió 100 ezer sem volt igaz, mert arról pontos információink vannak a Tisza Párt vezetői köreiből, hogy összesen alig 300 ezer ember töltötte ki írásban Magyar Péterék kérdőívét, ebből csináltak ők 1 millió 100 ezret” – hangsúlyozta.



A másik, amit Ukrajna láthatóan kényszeresen be akar bizonyítani, hogy Magyarország tulajdonképpen nem békepárti, hanem háborúpárti, és Magyar Péterék is ezen dolgoznak. Az ukránok is azon „mesterkednek”, hogy pont olyan, magyar kémvádakkal elfogott személyeket mutogassanak a sajtóban, akikre hivatkozva el lehet majd mondani, hogy „lám-lám, hát itt Magyarország be akar vonulni Kárpátaljára tankokkal”.



„Miközben mindenki tudja, aki a határnak ezen oldalán él, hogy ez egy baromság” – jelentette ki. Kocsis Máté hangsúlyozta: ez a kormány nem tegnap lett békehívő, hanem a háború kitörésének pillanatában, 2022. február 24-én hangzott el először, hogy nem az öldöklést kell választani, hanem a békét, és nemcsak azért, mert a honfitársaink élnek a határon túl, hanem azért is, mert a magyar gazdaság és az európai gazdaság meg fogja sínyleni a háborút. És ez így is történt, az energiaárakon, az infláción keresztül brutálisan megsínylette mindenki – tette hozzá.



A szuverenitásvédelmi törvénycsomagról Kocsis Máté azt mondta, hogy szerinte „brutális cirkusz lesz Nyugaton” a törvény elfogadásából, amelyhez jelenleg még érkeznek módosító indítványok.