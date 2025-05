Egy változtatást végeztek a javaslaton, így úgy tűnik, hogy visszamenőleges törvényalkotás történik. A miniszter jelezte, nem ő a javaslat előterjesztője, és azt valóban tisztázni kell, hogy nem visszamenőleges hatályú-e a szabály, mert ez alkotmányellenes lehet. Egyelőre a törvényjavaslat még bizottsági szakaszban van, ha lesz végleges változat, akkor dönti el Gulyás Gergely, hogy megszavazza-e, vagy sem.

Egyébként frakció-előterjesztésről van szó. Kérdés volt az is, hogy külföldinek minősül-e az Európai Unió támogatása Magyarországon. Gulyás Gergely szerint erről a kérdésről egész Európában vita van. Az amerikaiak befolyásolni akarták a 2022-es választásokat, az EU pedig most belefolyt a lengyel elnökválasztásba is.