Kormányinfó: jön a vészhelyzet, marad az árréscsökkentés, itt vannak az ukrán csalók

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő szerda délután Kormányinfót tartott, amelyen többek között az alábbiak hangzottak el:

A kormány az infláció megfékezése érdekében augusztus 31-ig meghosszabbítja az árréscsökkentő intézkedéseket.

A kormány munkacsoportot állít fel a banki csalások megfékezésére. A kabinet szerint az ilyen csalások 80 százalékát ukránok követik el.

Ha a főváros hivatalosan kéri, a kormány kész segíteni a nehéz pénzügyi helyzetben lévő Budapesten.

Gulyás Gergely szerint az átláthatósági törvénnyel kapcsolatban tisztázni kell, hogy nem visszamenőleges hatályú-e, mert ez alkotmányellenes lehet.

A kormány nem számol azzal, hogy a hitelminősítők az előttünk álló időszakban rontanának Magyarország besorolásán, mert a következő negyedévekben jobb növekedési számok jönnek.

A kormány döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken kell ennek bekövetkeznie.

Gulyás Gergely azzal kezdte a Kormányinfót, hogy a kormány szerint az árréscsökkentés hatékony eszköz az infláció elleni küzdelemben, ezért fenntartja az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést. A miniszter bejelentette, az élelmiszerek hatósági árréscsökkentését legalább augusztus 31-ig meghosszabbítják. A kabinet továbbra is elkötelezett a fogyasztói árak emelkedésének megfékezése mellett, így a kormány szigorúan fellép az indokolatlan áremelések ellen.

„Az élelmiszereknél a kormány döntött arról, hogy meghosszabbítja az árréscsökkentés hatályát. Augusztus 31-ig hozta meg a kormány a döntést” – mondta Gulyás Gergely, egyúttal közölte, hogy a boltok többsége betartja a stopot, és ennek eredményeként számos helyen még csökkentek is az árak. Ezer vizsgálatot tartottak, és mindössze nyolc szabálytalanságot találtak.

A miniszter közölte, hogy a kormány aszályügyi vészhelyzetet hirdetett ki, és külön bizottságot hozott létre. A védekezésre 4,7 milliárd forintot különítettek el, és a vízügyi hatóságok megerősítésével azonnal elkezdik a vízpótlási munkálatokat, a csatornák és tározók feltöltését. Minderre azért van szükség, hogy a nyári aszály ne érje váratlanul a magyar mezőgazdaságot.

A kormány nyitott a segítségnyújtásra, ha a főváros hivatalosan kéri

Gulyás Gergely reagált Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozatára, mely szerint a szolidaritási hozzájárulás megfizetése ellehetetleníti Budapest működését.

A fővárosnak törvényi kötelezettsége az adó megfizetése, amit teljesítenie kell

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány nyitott a segítségnyújtásra, ha a főváros hivatalosan kéri azt, mivel a kormány nem akarja, hogy egy esetleges pénzügyi csőd – amelyet szerinte a Tisza Párttal kötött városházi koalíció idézett elő – a budapesti lakosságot sújtsa. Ugyanakkor felidézte, hogy néhány hónapja a főváros még 50 milliárd forintért vásárolt ingatlant.

A tömegközlekedés támogatásáról elmondta, jelenleg igazságtalan, hogy a központi költségvetés csak Budapest számára ír elő kötelező támogatást, míg a megyei jogú városok nem kapnak ilyen célzott forrást. A miniszter szerint ha a tömegközlekedésre szánt normatíva kifizetése segíti a főváros pénzügyi helyzetét, akkor erről a kormány hajlandó tárgyalni.

Karácsony Gergely kedden közölte, azonnali jogvédelmet kérnek a bíróságtól a kormány által elrendelt inkasszó ellen. Ha nem kapják meg a védelmet, akkor szerda reggel újabb 10,2 milliárd forintot vonhatnak le a főváros számlájáról. A főpolgármester szerint ez olyan mértékű forráshiányt okozna, amely ellehetetlenítené az alapvető közszolgáltatások működtetését az év végéig. A Budapesti Közlekedési Központ vészforgatókönyvvel készül az esetleges megszorításokra. Karácsony Gergely összeférhetetlenségi vizsgálatot indított a fővárosi fideszes képviselők ellen, akik a parlamenti Fidesz-frakciónál tanácsadók. Gulyás Gergely szerint ez jogilag abszurd.

A miniszter arról is beszélt, hogy Budapest iparűzési adóból származó bevétele jelentősen nőtt, nagyobb mértékben, mint amennyit a fővárosnak szolidaritási hozzájárulásként be kell fizetnie a központi költségvetésbe. Gulyás Gergely ugyanakkor elmondta, nem kíván találgatásokba bocsátkozni a főváros pénzügyeiről, de furcsának tartja, hogy néhány hónappal ezelőtt még volt forrás ingatlanvásárlásra, miközben most Karácsony Gergely főpolgármester arról beszél, hogy nincs pénz a BKK működtetésére.

A Tisza Párt vezetői ukrán kémekkel álltak kapcsolatban Gulyás Gergely szerint

Gulyás Gergely elmondta, hogy a Tisza Párt vezetői „számos” ukrán személlyel – szerinte kémekkel – álltak kapcsolatban. Közölte, hogy a nemzetbiztonsági bizottság ülésén elhangzott információk egy részét nem lehet a nyilvánosság elé tárni, mivel az érintett kérdések NATO-tagságból fakadó titkosítás alá esnek. Ugyanakkor szerinte a kormánynak az az álláspontja, hogy bizonyos – például Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnökkel kapcsolatos – információknak közérdekű nyilvánosságot kellene kapniuk.

A miniszter szerint volt vezérkari főnöknek ötévente kellett nemzetbiztonsági átvilágításon átesnie. A szakszolgálatoknak kell a lehetséges külső kapcsolatoktól megvédeni. Viszont csak utólag derült ki, hogy esetleg kapcsolatot tartott fenn más országok szolgálataival.

Gulyás Gergely kitért a VOKS 2025 kampányra is, amelynek keretében a Tisza Párt megkérdezte támogatóit Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről. A miniszter megjegyezte, hogy más ellenzéki pártoktól eltérően a Tisza Párt e kérdésben közvetlen visszajelzést kért a szavazóktól, akik a támogatásukról biztosították az Ukrajna csatlakozását érintő ügyben.

A miniszter az átláthatósági törvénnyel kapcsolatban jelezte, nem ő terjesztette elő a javaslatot, és azt valóban tisztázni kell, hogy nem visszamenőleges hatályú-e a szabály, mert ez alkotmányellenes lehet. A törvényjavaslat egyelőre bizottsági szakaszban van, és ha lesz végleges változat, Gulyás Gergely akkor dönti el, hogy megszavazza-e, vagy sem.

Arra viszont ő és Vitályos Eszter sem reagált, hogy korrekt lenne-e az indítvány.

Gulyás Gergely az Indexnek: Az 500 százalékos vámok nem érintenek minket

Gulyás Gergely az Index kérdésére azt mondta, ha érdemi javaslat érkezik az átláthatósági törvény változtatására, akkor azzal mindenképpen érdemes foglalkozni, vagyis meghallgatják a kritikákat, nyitottak ebben a kérdésben.

Nemrégiben Budapesten tartották a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját, ahol mi megfigyelői státuszban vagyunk már hét éve. Kíváncsiak voltunk, hogy Magyarország ebből mit profitál, amire a miniszter azt válaszolta, hogy sokoldalú lehetőséget jelent a megfigyelői státusz, de a legfontosabb, hogy az energiabiztonság szempontjából kifejezetten előnyös az együttműködés számunkra.

Gulyás Gergely elmondta, hogy az Oroszországból beszerzett energiahordozókkal kapcsolatban az európai és amerikai véleményekre is kíváncsiak voltak. A lényeg a diverzifikáció fenntartása, hogy minél több helyről tudjunk energiát venni. Az amerikaiak minden eszközzel békét akarnak teremteni, és

az orosz energiahordozókra belengetett 500 százalékos vámok nem érintenek minket.

Lapunk arról is érdeklődött, hogy a kormány milyen értékelést vár, miután idén eddig csak egy hitelminősítő mondott véleményt Magyarországról: a Standard & Poor’s áprilisban lerontotta a kilátásainkat, stabilról negatívra módosítva Magyarország besorolását. Most egy héten belül a Moody’s és a Fitch is előállhat saját értékelésével.

„A következő negyedévekben jobb növekedési számok jönnek, a növekedési kilátások alapján tehát nincs ok a negatív lépésre a hitelminősítők részéről – mondta Gulyás Gergely. – A magyar gazdaság mellett szól továbbá, hogy az elsődleges költségvetési egyenleg nulla. Negyedévről negyedévre jobb eredményeket tudunk felmutatni növekedésben és egyensúlyi mutatókban is. Vannak világos célkitűzések, a hiányt csökkentjük, van növekvő fogyasztás és javuló növekedési környezet.”

Ez pedig azt jelenti, hogy nem várnak sem leminősítést, sem kilátásrontást. Gulyás Gergely szerint a nemzetközi várakozások is erősödő magyar gazdaságot jósolnak.

Érkezik a 30 ezer forint értékű nyugdíjascsekk

Gulyás Gergely elmondta, az élelmiszer-utalvány bevezetését idősügyi szervezetek kezdeményezték. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára korábban bejelentette, hogy a nyugdíjasok 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt kapnak, ezeket a több címletből álló, papíralapú utalványokat őszig kézbesítik. Az utalvány beváltható lesz vidéki kisboltokban, a nagyobb üzletláncokban, a piacokon és az őstermelőknél is. Közölte azt is, hogy már készülnek a szükséges jogszabályok, a törvényjavaslatot hamarosan benyújtják a parlament elé, ezt követően kezdődhet meg az utalványok gyártása.

Továbbá elmondta, a vonatkozó kormányrendelet legkésőbb egy-két héten belül megjelenik, ez pontosítja az utalvány igénybevételének feltételeit és módját. A 30 ezer forintos nyugdíjascsekk ugyanaz, mint a 15 ezer forintos nyugdíjas-áfavisszatérítés, egyúttal kiemelte, hogy be volt tervezve a költségvetésbe, így nem jelent hiánynövekedést.

A miniszter beszélt többek között arról is, hogy

az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken kell ennek bekövetkeznie.

A kormány segítséget nyújt a parajdi sóbányában történt katasztrófa enyhítéséhez, Orbán Viktor kormányfő Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével egyeztetett a katasztrófáról. A miniszterelnök segítséget ígért a károk elhárítására.

Az online csalások csökkentése érdekében a legfontosabb a tájékoztatás, a figyelemfelhívás, hogy az emberekben tudatosítsák, hogyan próbálják meg átverni a bankszámla-tulajdonosokat, ezen a tájékoztatási területen feladata van a hazai bankszektornak is.

A kormány munkacsoportot állít fel a banki csalások megfékezésére, a kabinet szerint az ilyen csalások 80 százalékát ukránok követik el.

