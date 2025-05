Felsőbb utasításra hivatkozva nem engedték be a Tisza Párt ajándékait a csepeli gyermekotthonba

Nem vihették be az ajándékokat a csepeli Sziget Gyermekotthon udvarába Magyar Péterék, az intézmény vezetője szerint egy felsőbb utasítás miatt. A Tisza Párt elnöke „szégyennek” tartja az esetet, ugyanis egy nappal korábban több gyermekotthonnak is tudtak ajándékot vinni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, még hétfőn jelentette be, hogy felkeresték Cséplőné Gönczi Veronikát, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjét, hogy ajándékokat adhassanak át gyermekotthonoknak. A Fóti Gyermekotthonba ezt sikeresen meg is tették, és be is jelentette, hogy további 36 otthonba terveznek adományokat vinni.

Kedden azonban arról számolt be, hogy a hétfői sikerek ellenére a csepeli Sziget Gyermekotthon vezetője egy felsőbb utasításra hivatkozva nem engedte meg, hogy bevigyék a Legyél a Változás Egyesület ajándékait az intézmény kertjébe, ahol egy gyerek sem tartózkodott.

Az ajándékokat így csak az utcán tudták lepakolni a bejárat előtt. „Itt tart 2025-ben a magát gyerekbarátnak hazudó Orbán-kormány. Mindeközben a fideszes politikusok sorra töltenek föl a közösségi médiába olyan fotókat, amin látszik, hogy a gyermekotthonokba használt játékokat visznek és még külön műsort is kell adniuk a gyerekeknek a kormányzati politikusok számára. Volt olyan is, hogy a gyerekeknek kellett fideszes politikusok kocsijából behordani az ajándékot. Szégyen” – mondta Magyar Péter.