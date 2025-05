Orbán Viktor egyeztetett Kelemen Hunorral a parajdi katasztrófahelyzetről

„Telefonon egyeztettem Kelemen Hunorral a Parajdon kialakult drámai helyzetről. Biztosítottam, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felméréséhez és a helyreállításhoz” – közölte Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök a bejegyzése végén kiemelte:

A Székelyföld számíthat ránk!

A miniszterelnök bejegyzéséhez Menczer Tamás is hozzászólt: „A székelység és minden határon túli magyar közösség számíthat a magyar kormányra” – írta a a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Mint ismert, óriási katasztrófahelyzet alakult ki a turisták által is közkedvelt parajdi sóbányában; a hétfő éjszakai és keddi esőzések nyomán a Korond-patak vízhozama másodpercenként 50 köbméterre nőtt, a víz pedig a sóbányába kezdett ömleni. Petres Sándor, Hargita megye prefektusa a súlyos helyzettel kapcsolatban elmondta, a víz ellenőrizhetetlen ütemben kezdett el beömleni a tárnákba, és nem lehet megfékezni. „Sajnos elvesztettük a csatát a természettel” – fogalmazottan a drámai helyzetet értékelve.

A sóbányába április 18. óta jut be a Korond-patak vize, nem sokkal később, május 6-án biztonsági okból lezárták a bányát. Parajdon május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, melyet pénteken újabb 15 napra, június 6-áig meghosszabbítottak a bányába betörő víz miatt. A Hargita megyei önkormányzat május 13-án 400 ezer lejes (32 millió forint) gyorssegélyt szavazott meg a község számára a sóbányát veszélyeztető vízbetörés megfékezésére.

A parajdi sóbányát tavaly májusban is be kellett zárni hasonló okokból. Pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond-patak vize, amely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelték el.