A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa, Kulja András EP-képviselő és Takács Péter egészségügyi államtitkár között kibontakozott online csatározás újabb fejezete zajlott le a közösségi médiában szerdán.

A vita akkor eszkalálódott, amikor Kulja András Facebook-posztjában azt állította, hogy Takács Péter megnyilvánulásai nincsenek összhangban Orbán Viktor kommunikációjával és iránymutatásaival, ezzel pedig akaratlanul is a Tisza Párt törekvéseit támogatja.

Az ellenzéki politikus konkrét példákon keresztül kritizálta kormánypárti kollégáját, aki szerinte éppen arról értekezik, hogy hergeléssel nem lehet országot vezetni. A személyes támadás nem maradt válasz nélkül: Takács Péter a kommentben reagált.

„Látom, továbbra is tele a gatya, most éppen a HK miatt” – utalt a Harcosok Klubjára Takács Péter, majd hozzátette: „Nem csodálom! Most már nem lesz elég az a párszáz bértroll, akik fejenként 20-30 profilt működtetve okádták tele a propagandátokkal a közösségi médiát. Feljöttünk a pályára, és ezt nem tudjátok megemészteni. Mindig nehezebb, ha van ellenfél. Te is készülj fel alaposan június 23-ra, mert ott nem lesznek hosszú órái a kommunikációs stábodnak, hogy kitaláljátok, mit reagálj a kommentjeimre!”

Kulja András válaszában ironikusan reagált a „HK” rövidítésre, amelyet vagy a Fidesz klubjaként, vagy a „Hamarosan Kormányváltás” szlogenként értelmezett, hangsúlyozva, hogy egyiktől sem félnek.

Mint ismert, a két fél június 23-án élő adásban vitatkozik majd az ATV-n. Az ellenzéki politikus egészségügyi dolgozók leveleit olvasná fel, emellett érdeklődne a túlárazott kórházfelújításokról is.

(Borítókép: Takács Péter 2025. április 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)