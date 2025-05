Mire alapozza a kormány, hogy ukrán csalók fosztogatják a magyarokat?

Olyan információk birtokába jutottunk, amelyek megerősítik az elmúlt napok azon híreit, miszerint a Magyarországon elkövetett online csalások túlnyomó többségét valóban ukrán bűnözői körök követték el. Megtudtuk, hogy egy ilyen hálózatot korábban a magyar és az ukrán hatóságok közösen számoltak fel, és jelenleg is több fronton zajlik a nyomozás. A lapunknak megszólaló forrás elmesélt egy konkrét esetet is, amikor 2022-ben több száz magyar személy bankkártyaadatait lopták el ukrán hackerek.

Orbán Viktor kedden beszélt arról, hogy az utóbbi időben megszaporodtak a banki csalások és hackertámadások, ezek a kibercsalások pedig túlnyomó többségében ukránokhoz köthetők. A miniszterelnök szavait megerősítette Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfón: a Miniszterelnökséget vezető miniszter elárulta, hogy a kibercsalások megfékezésére a kormány felállított egy munkacsoportot. A miniszter szavai szerint ezeknek a csalásoknak a 80 százalékát ukránok követik el.

A magyar rendőrség a sorozatos banki csalások miatt több nyomozócsoportot is felállított, a nyomozások eredményeként főképpen ukrán bűnszervezetekhez jutottak el, néhány esetben pedig szlovák csoportokhoz vezettek a nyomok. Az Index olyan információk birtokába jutott, amelyek nemcsak alátámasztják Orbán Viktor és Gulyás Gergely állításait, de egy nagyon komoly, kiberbűnözésre szakosodott ukrán csoport tevékenységét fedik fel. Megbízható forrásból úgy értesültünk, hogy a magyar és az ukrán rendőrség a közös érintettség miatt együttműködésbe kezdett, ennek nyomán 2024-ben sikerült felszámolni egy, az ukrán szervezett bűnözéshez köthető call center hálózatot, amely kifejezetten magyar embereket célzó online csalásokra szakosodott.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda emberei az ukrán társszervekkel együttműködve Ukrajna területén összesen 41 személyt fogtak el, közülük 19-et őrizetbe is vettek.

Az elfogott személyek korábban nem voltak a hatóságok látókörében, kivéve egy személyt, akinek a neve felmerült egy 2018-as, mezőgazdasági repülőgéppel elkövetett csempészés ügyében.

Értesüléseink szerint a felszámolt ukrán csoporttal kapcsolatban L. Cs. és társai ellen folyik eljárás pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A kiberbűnözői csoport egy, a magyar határhoz közeli területen, de ukrán oldalon tevékenykedő körrel voltak kapcsolatban, ami online csalások útján hozzáférést szerzett több magyar, illetve osztrák állampolgár bankszámlájához. Az áldozatokat előbb különböző módszerekkel megtévesztették, majd miután hozzáférést szereztek a bankszámlájukhoz, arról saját maguknak utaltak. Ezek után L. Cs. és társai az így összelopott összeget a „call centert” üzemeltető vezetők részére átadták. Úgy tudjuk, Magyarországon több olyan büntetőeljárás is folyamatban van, amelynek elkövetői a fenti bűnszervezethez kapcsolódnak.

Már 2022-ben is az ukránok

Egy pár évvel korábbi súlyos online támadásról is beszámolt forrásunk. 2022. augusztus 8-án a Raiffeisen Bank 313 magyar ügyfelének bankkártyaadatait szerezték meg ismeretlen elkövetők, akik DDoS-os (túlterheléses) támadással kiiktatták az Ukrainian Processing Centernél (UPC – egy bankok számára feldolgozási szolgáltatásokat és szoftvereket nyújtó ukrán cég) az erős ügyfél-hitelesítési (3D Secure) szolgáltatást. Amíg a szolgáltatás szünetelt, a támadók a korábban megszerzett bankkártyaadatokkal kriptovaluta-vásárlási tranzakciókat hajtottak végre a WhiteBit nevű szolgáltatónál, összesen 81 millió forint értékben. A kibertámadást kivizsgálta a Raiffeisen Bank is, és arra jutottak, hogy 338 darab bankkártyát érintett a csalás, a pénzintézet összes vesztesége 83 millió 741 ezer forint volt. A bank az érintett ügyfeleket kártalanította, majd megtette a szükséges feljelentést a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályán.

Az Európai Unió céginformációs rendszere alapján a WhiteBit észtországi, a bankkártya-authorizációs adatok alapján viszont litván cég. Irányításáért három ukrán állampolgárságú személy felel. A Raiffeisen Bank vizsgálata vélelmezte, hogy a WhiteBit kereskedőivel összejátszottak a csalók, és együtt támadták célzottan az UPC-t, ennek tényét azonban nem tudta megerősíteni forrásunk.

Információink szerint a Raiffeisen ügyfeleit ért támadás előtt egy nappal, tehát augusztus 7-én az MKB Banknál is történt bankkártyás visszaélés. A két bankot ért támadásban közös pont, hogy mindkét alkalommal a Light Mini In The Box online kereskedőtől lopták el a bankkártya-adatokat. Szintén közös pont, hogy minden esetben MasterCard típusú bankkártyákkal követték el a csalásokat a támadók.

Súlyos károkat okoztak a MOL nevében is

A 2022-es támadások után két évvel már a magyar bankrendszer minden tagját érintette az Ukrajnából érkező csalássorozat; telefonos, úgynevezett phishing (adathalász) és különböző internetes csalásokkal támadták közvetlenül az ügyfeleket. Hamis oldalakat hoztak létre, amik az adott bank hivatalos weblapjának tűntek, ezáltal több ügyfelet is meg tudtak téveszteni, így pedig az adataikat könnyedén begyűjtötték.

Forrásunk szerint nem csak banki csalások történtek: a rendőrség jelenleg is nyomozást folytat egy olyan ügyben, amelyben ismeretlenek a Facebookon a MOL nevében, Hernádi Zsolt vezérigazgató fotójával ellátott hirdetésekben olyan befektetést ajánlanak, hogy egy konkrét összegért cserébe tízszeres havi jövedelemhez lehet jutni. Ehhez az áldozatnak előbb meg kellett adnia minden adatát, majd pénzt kellett utalnia. A MOL nevében futó, több éve jelen lévő online csalókampány miatt már 40-50 feljelentés született. Információink szerint a csalókhoz magyar hívószámot, izlandi, valamint amerikai domaint kapcsoltak a nyomozásban, amelyben szintén felmerült az ukrán szervezett bűnözői körökhöz való kötődés.

