Karácsony Gergely: Vitézy miatt mondott fel a BKK-vezérigazgató

Mint ismert, csütörtök délelőtt felmondott a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin, miután a Fővárosi Közgyűlés eredménytelenné nyilvánította a cégvezetői pályázatokat. A távozó vezérigazgató felmondólevelében súlyos vádakat fogalmazott meg: diszkriminatív és kiszámíthatatlan kiválasztási folyamatot említett, és azt állította, hogy „információhoz kizárólag a sajtóból, közösségimédia-posztokból vagy folyosói pletykákból” jutott hozzá.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Vitézy Dávid köszönetet mondott Walter Katalin BKK-vezérigazgatói munkájáért, kiemelve, hogy bár sok vitájuk volt – különösen a tavalyi járatritkítás kérdésében –, szerinte a 2019–2020-as zavaros időszak után vezetése stabilizálta a céget.

Hozzátette, a BKK körüli korrupciós ügyek áttételesen őt is „elsodorták”.

A szakbizottság hétfői ülésén, amikor a közlekedési cégek éves beszámolóját tárgyaltuk, Walter Katalin ugyanis a kérdésemre elismerte, hogy az általa vezetett BKK tulajdonosi joggyakorlóként szintén jóváhagyta a büntetőügyekben érintett, a BKV informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó szerződés öt évvel való meghosszabbítását. Azt is elmondta, hogy eredetileg nem akartak így tenni, de a BKV végül kényszerhelyzetbe hozta őket, és azt is, hogy a beígért és Karácsony által mostanság is hivatkozott volumen- és árcsökkentés valójában nem történt meg, és a BKK a BKV-nak erre a mulasztására már tavaly novemberben (!) felhívta a városvezetés figyelmét – eredménytelenül