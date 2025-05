Megválasztották a Fővárosi Állat- és Növénykert új főigazgatóját

Sós Endrét választották meg a Fővárosi Állat- és Növénykert új főigazgatójának, aki 2023 óta megbízott vezetőként irányította a városligeti intézményt. A szakember több diplomát szerzett, emellett van PhD-s végzettsége is. Az új vezető 1995-ben lett az állatkert munkatársa, akkor állatorvosként került oda. Tanácsadóként külföldön is megfordult. Emellett társszerkesztője is egy állatkerti szakfolyóiratnak, továbbá egyetemeken és nemzetközi konferenciákon is fellép oktatóként.