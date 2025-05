A Podmaniczky Mozgalom nevében Vitézy Dávid a szabad sajtó és a sokszínű civil szektor védelme érdekében határozati javaslatot nyújtott be a Fővárosi Közgyűlésre, amit a budapesti képviselő-testület szerdán ellenszavazat nélkül fogadott el. Ugyanakkor Karácsony Gergely szerint szerették volna felterjeszteni az Országgyűlésnek, hogy nem értenek egyet a szabad sajtót ellehetetlenítő törvényjavaslattal, a Fidesz és a Tisza Párt képviselői azonban nem támogatták a javaslatot. Magyar Péter hangulatkeltésnek tartja a polgármester szavait.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén három különböző előterjesztés foglalkozott a kormány vitatott „szuverenitásvédelmi” törvényjavaslatával. Míg Karácsony Gergely főpolgármester és Döme Zsuzsanna fideszes képviselő javaslatai megbuktak, Vitézy Dávid kompromisszumos megoldása egyhangú támogatást kapott.

Vitézy Dávid Facebook-oldalán jelentette be, hogy „a Podmaniczky Mozgalom javaslatát tegnap ellenszavazat nélkül fogadta el a Fővárosi Közgyűlés, vagyis megszavazták a Fidesz-frakció tagjai is. Bármilyen meglepő is ez, ebben a törvény elfogadását megelőző zavaros helyzetben örülünk ennek, és fontosnak tartjuk, hogy Budapest érdekei és egyben Magyarország alkotmányos alapértékei érvényesüljenek.”

Az elfogadott nyilatkozat szerint: „minél inkább sokszínű a nyilvánosság, minél nagyobb esélye van a különböző véleményeknek hasonló súllyal megjelenni a közbeszédben, annál inkább képes az ország védekezni a külső befolyásszerzéssel szemben. A Fővárosi Közgyűlés ezért a leghatározottabban kiáll a sajtó- és véleményszabadság mellett, és ellenzi annak korlátozását.”

Vitézy Dávid szerint a benyújtott törvény fényében egyértelművé kellett tenni, hogy az EU-tagságunk ne kérdőjeleződjön meg.

A Fővárosi Közgyűlés meggyőződése, hogy mind Magyarország, mind Budapest biztonsága és fejlődése szempontjából létfontosságú, hogy az ország az Európai Unió tagja maradjon, a tagságunk ne kérdőjeleződjön meg.

Végül rögzítették azt is, hogy „csak olyan átláthatósági szabályok elfogadhatóak, amelyek az adott szektor minden szereplőjére egységesen vonatkoznak, és nem alkalmasak diszkriminatív, a sajtó-, a szólás- és véleményszabadság hatalmi vagy pártpolitikai szempontok szerinti korlátozására.”

A javaslat végül 29 igen szavazatot kapott, csak az MSZP és a Párbeszéd amúgy jelenlevő képviselői nem vettek részt a szavazásban. Ellenszavazat nem volt.

Bukott javaslatok

Döme Zsuzsanna (fideszes képviselő) május 20-án nyújtotta be előterjesztését, amely felkérte a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a kormány törvényjavaslatának elfogadására. Ez gyakorlatilag a kormányzati törvény támogatását jelentette volna. A javaslat nem került szavazásra, mert nem kapott kellő támogatást.

Karácsony Gergely főpolgármester május 21-én terjesztette elő részletes, 4 oldalas beadványát, amely kategorikusan elítélte a törvényjavaslatot. A javaslat hangsúlyozta: „Budapest nem Moszkva, és nem is lehet az soha”. A Fidesz és a Tisza képviselői azonban ezt az előterjesztést nem támogatták.

Magyar Péter összecsapott Karácsony Gergellyel

Karácsony Gergely szintén a Facebook oldalán reagált, a főpolgármester azt írja, „szerdán javasoltam a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy felterjesztési jogával élve jelezze az Országgyűlésnek: nem ért egyet a civileket és a szabad sajtót ellehetetlenítő törvényjavaslattal. A Fidesz és a Tisza képviselői nem támogatták a javaslatot, amit így nem fogadott el a közgyűlés."

Magyar Péter azonnal reagált Karácsony Gergely bejegyzésére. „Jó kis hangulatkeltés, kár, hogy már megint csak a fontos részletek maradnak ki a főpolgármester bejegyzéséből: 3 ilyen tárgyú előterjesztés volt tegnap és a Tisza a szakmailag és politikailag megfelelőt támogatta és az elfogadásra is került. Ez valóban nem a főpolgármesteré volt” – írta hozzászólásában a Tisza Párt elnöke.

Mi a „szuveneritásvédelmi” törvény?

A határozat hátterében az a vitatott törvénytervezet áll, amit Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője május 14-én nyújtott be a parlamentnek A közélet átláthatóságáról címmel. A javaslatot Orbán Viktor korábban „húsvéti nagytakarításként” harangozta be.

Az előterjesztés szigorú szabályozást vezetne be a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozóan. Azokat a szereplőket, akiknek tevékenysége a Szuverenitásvédelmi Hivatal megítélése szerint „Magyarország szuverenitását veszélyezteti”, egy különleges jegyzékbe vennék, és korlátozásokat vezetnének be rájuk. Többek között nem fogadhatnának el engedély nélkül külföldi támogatást, és nem részesülhetnének a személyi jövedelemadó egyszázalékos felajánlásaiból sem.

