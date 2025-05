Herbert Kickl, az osztrák FPÖ elnöke arról beszélt, hogy a liberális globalisták elárulták nemzeteiket, ezért most a patriótákon múlik, hogy meg tudják-e védeni hazájukat. Az Osztrák Szabadságpárt megmutatta már politikai erejét tavaly ősszel. Harcol a migráció és a liberális mainstream médiumok ellen, küzd azért, hogy végre szabadságpárti államfője legyen Ausztriának.

Kickl szerint ők képviselik egyedül a köznapi embereket, odafordulnak a néphez és elfordulnak a globalistáktól. Mi azt gondoljuk, hogy a polgárok nem alattvalók és mi a józan ész politikáját akarjuk visszahozni.

A digitális diktatúra kiterjesztése folyik Európában. Ellenőrizni akarnak mindenkit, elolvasni a chat-eket és a háttérhatalom mozgatja a szálakat. A mi célunk a szabadságunk megvédése, amelynek része a migráció kérdése. Arról kell dönteni, hogy Európa Európa marad-e és néhány év múlva még tényleg európai nagyvárosok lesznek Berlin, London, vagy Párizs. Ez is mind egy titkos terv része. A civil szervezetek nem segítő szervezetek, hanem részei a csempészszervezeteknek.

Ezért mi azt mondjuk, hogy Ausztria nem lehet befogadóország!

- tette hozzá az FPÖ elnöke. Ez nem idegengyűlölet, ez felelősségvállalás a társadalomért. Ebben a küzdelemben pedig jó hír, hogy egyre több ember ébred rá, hogy mi is folyik körülötte. Örömmel jelentem be, hogy folyik az ellenállás, elsősorban Brüsszel ellen. Most érkezett el tehát a patrióták ideje Európában! - fejezte be felszólalását az osztrák politikus.