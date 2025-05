A frizura sem marad egyben, olyan szeles időjárásunk lesz

Csütörtökön a napos és felhősebb időszakok váltakozására lehet számítani. Az ország nyugati tájainak jobban kijut majd a napsütésből, míg keleten záporok, zivatarok is előfordulhatnak, és a szél sokfelé élénk, helyenként viharos lesz.

Május 29-én, csütörtökön éjszaka északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, hajnalra már csak az ország északkeleti részén lehet számítani csapadékra. Az északnyugati, illetve északi szél egyre nagyobb területen megerősödik, hajnalra már többfelé erős széllökések kísérhetik. A HungaroMet előrejelzése alapján éjszaka a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.

Napközben túlnyomóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, azonban a keleti országrészben több lesz a felhő, és ott több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, és akár eső is kialakulhat. A nyugati tájakon legfeljebb elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor. Az északnyugati, északi szél sokfelé erős marad, a Dunántúlon viharos lökések is előfordulhatnak, majd estére mérséklődik a légmozgás.

Délután 17 és 24 fok közötti hőmérséklet várható, a legmelegebb a Duna–Tisza közén lesz, míg az északkeleti határ közelében hűvösebb marad az idő.

A Dunántúl északi felén előfordulhatnak 65–70 kilométer per órás széllökések. A déli óráktól estig az ország keleti harmadán többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Ott estig lokálisan 20 millimétert meghaladó csapadék is előfordulhat.

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzet jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

