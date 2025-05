Nem tarthatnak népszavazást a szolnoki elektrolitgyárról

Az Agóra Szolnoki Közéleti Egyesület jogi képviselője közölte, hogy a Debreceni Törvényszék elutasította az általuk benyújtott, a szolnoki elektrolitgyárról szóló népszavazási kérdés hitelesítését – adta hírül a 24.hu.

A kezdeményezés idáig is rögös utat járt be. Kovács Beáta, az egyesület elnöke 2025. március 13-án nyújtotta be, hat nappal azt követően, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 7-én bejelentette, a kínai KunLunChem vállat akkumulátoripari gyárat építhet a város határában.

Ezt követően napokon belül tüntetésekbe kezdtek a helyi civilek, akik főleg azt sérelmezték, hogy a döntésről előzetesen semmilyen tájékoztatást nem kaptak. A demonstráció után az önkormányzat nyilvánosságra hozta egy 2024. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvét, amelyből kiderült, hogy a város vezetői tudtak a dologról, és elvi támogatásukról biztosították a céget.

A Helyi Választási Bizottsághoz (HVB) benyújtott kérdést a testület formai hiányosságok miatt visszadobta, arra hivatkozva, hogy az nem minősül helyi közügynek, mivel annak eldöntése nem tartozik a város önkormányzatának hatáskörébe, és nem terheli döntési kötelezettség.

A népszavazási kezdeményezés kérdése így hangzott:

A szolnoki lakosok egyetértenek-e azzal, hogy a vonatkozó helyrajzi számokon a város határában elektrolitgyár beruházás létesüljön?

Az elutasítás után az egyesület megbízott egy környezetvédelmi ügyekre szakosodott ügyvédi irodát, és a Debreceni Törvényszékhez fordult. Azzal érveltek, ha a HVB döntése szerint a gyár építése nem közügy, akkor arról miért dönthettek korábban az önkormányzat zárt ülésén. Május 27-én, kedden a törvényszék helybenhagyta a választási bizottság döntését. A portál megjegyzi, hogy így az eredeti kérdésben nem tartható népszavazás, az egyedüli lehetőség, ha új népszavazási kérdést nyújtanak be.